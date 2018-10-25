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08:11 (мск), источник: ТАСС

«Флорида» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» в матче НХЛ, Дадонов отметился голом

ТАСС, 25 октября. «Флорида» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов забросил шайбу.

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Источник: Reuters

В составе «Флориды» голами отметились Фрэнк Ватрано (43-я минута), Дадонов (51) и Майк Хоффман (61, ОТ). У «Нью- Йорка» шайбы забросили Брок Нельсон (19) и Джордан Эберле (32).

В матче также приняли участие российский защитник «Флориды» Богдан Киселевич и нападающий команды Максим Мамин. Первый хоккеист провел на площадке 15 минут 20 секунд и совершил один бросок по воротам и сделал один хит. Второй отыграл 7 минут 28 секунд, закончив матч с одним броском и показателем полезности «0».

Первой звездой матча был признан Хоффман (1+0). Второй звездой стал Дадонов (1+0), третьей — форвард «Айлендерс» Эберле (1+0). На счету Дадонова теперь 9 (4+5) баллов за результативность в сезоне.

Следующий матч «Флорида» проведет в гостях 27 октября с «Нью-Джерси». «Айлендерс» в этот же день сыграет на выезде против «Филадельфии». На данный момент «Нью-Йорк» занимает 13-е место в Восточной конференции, набрав семь очков в восьми матчах. «Флорида» расположилась на 14-й строчке, имея в своем активе также семь баллов после восьми игр.

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В другой встрече игрового дня «Торонто» на выезде оказался сильнее «Виннипега» со счетом 4:2. Российский защитник гостей Никита Зайцев провел на площадке 25 минут 29 секунд, сделав один бросок, одну результативную передачу и один хит. Игроки обороны Игорь Ожиганов («Торонто» — 13 минут, 1 бросок, показатель полезности «+2») и Дмитрий Куликов («Виннипег» — 11 минут, 3 броска, 2 хита) результативными действиями не отметились.

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