Вратарь «Тампы» Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

В ночь на четверг «Тампа» на выезде обыграла «Колорадо» со счетом 1:0. Василевский отразил все 22 броска по своим воротам. Впервые в сезоне и 13-й раз в карьере он отстоял «на ноль» в матче НХЛ. Россиянин занимает третье место в истории «Тампы» по количеству матчей без пропущенных шайб, уступая только россиянину Николаю Хабибулину (14) и американцу Бену Бишопу (17).