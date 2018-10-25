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10:44 (мск), источник: ТАСС

Вратарь «Тампы» Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 25 октября. Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

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Источник: AP 2018

В ночь на четверг «Тампа» на выезде обыграла «Колорадо» со счетом 1:0. Василевский отразил все 22 броска по своим воротам. Впервые в сезоне и 13-й раз в карьере он отстоял «на ноль» в матче НХЛ. Россиянин занимает третье место в истории «Тампы» по количеству матчей без пропущенных шайб, уступая только россиянину Николаю Хабибулину (14) и американцу Бену Бишопу (17).

Второй звездой дня стал датский голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен. «Торонто» в гостях со счетом 4:2 одержал победу над «Виннипегом». Андерсен отразил 38 из 40 бросков по воротам.

Канадский нападающий «Ванкувера» Бо Хорват признан третьей звездой. «Ванкувер» обыграл «Вегас» со счетом 3:2 в серии буллитов. Хорват оформил дубль.

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