Вратарь «Тампы» Василевский признан первой звездой дня в НХЛ
ТАСС, 25 октября. Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.
ТАСС, 25 октября. Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.
В ночь на четверг «Тампа» на выезде обыграла «Колорадо» со счетом 1:0. Василевский отразил все 22 броска по своим воротам. Впервые в сезоне и 13-й раз в карьере он отстоял «на ноль» в матче НХЛ. Россиянин занимает третье место в истории «Тампы» по количеству матчей без пропущенных шайб, уступая только россиянину Николаю Хабибулину (14) и американцу Бену Бишопу (17).
Второй звездой дня стал датский голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен. «Торонто» в гостях со счетом 4:2 одержал победу над «Виннипегом». Андерсен отразил 38 из 40 бросков по воротам.
Канадский нападающий «Ванкувера» Бо Хорват признан третьей звездой. «Ванкувер» обыграл «Вегас» со счетом 3:2 в серии буллитов. Хорват оформил дубль.