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10:53 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Нью-Джерси» Бойл полностью вылечился от рака

ТАСС, 25 октября. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси» Брайан Бойл полностью вылечился от ракового заболевания — хронической миелоидной лейкемии. Об этом сообщается на русскоязычной версии официального сайта НХЛ.

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Источник: AP 2018

Перед началом прошлого сезона, в сентябре, у Бойла был диагностирован рак костного мозга (лейкемия).

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Изначально, по прогнозам врачей, полная ремиссия могла случиться через 18 месяцев. Бойл вылечился от заболевания через 12 месяцев и 33 дня.

«Тест (BCR-ABL1) определяет содержание вызывающих лейкемию клеток, и когда мне впервые поставили диагноз, его значение составляло 75%, в конце прошлого сезона было 0,08%, в июле — 0,04%. В понедельник были сплошные нули, это полная ремиссия, и я чувствую себя просто великолепно. Когда я сообщил супруге, она была очень рада и расчувствовалась, план сработал отлично, и я собираюсь продолжать его придерживаться. Новости хорошие, но для меня это почти ничего не меняет — я продолжу лечение», — заявил Бойл.

Отмечается, что хоккеисту будет необходимо продолжать лечение раз в месяц и регулярно обследоваться у врачей.

В начале ноября 2017 года американец вернулся на лед, хоть и продолжал бороться с болезнью. Бойл был выбран в качестве участника Матча всех звезд НХЛ, также он стал обладателем «Билл Мастертон Трофи», который ежегодно вручается игроку, проявившему высокое спортивное мастерство, стойкость и верность хоккею. В регулярном сезоне форвард провел 69 матчей, забросил 13 шайб и отдал 10 результативных передач. В текущем сезоне он провел шесть матчей и набрал четыре очка (три шайбы и одна передача).

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