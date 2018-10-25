Хоккеист «Нью-Джерси» Бойл полностью вылечился от рака

Источник: AP 2018

Перед началом прошлого сезона, в сентябре, у Бойла был диагностирован рак костного мозга (лейкемия).

Изначально, по прогнозам врачей, полная ремиссия могла случиться через 18 месяцев. Бойл вылечился от заболевания через 12 месяцев и 33 дня.

«Тест (BCR-ABL1) определяет содержание вызывающих лейкемию клеток, и когда мне впервые поставили диагноз, его значение составляло 75%, в конце прошлого сезона было 0,08%, в июле — 0,04%. В понедельник были сплошные нули, это полная ремиссия, и я чувствую себя просто великолепно. Когда я сообщил супруге, она была очень рада и расчувствовалась, план сработал отлично, и я собираюсь продолжать его придерживаться. Новости хорошие, но для меня это почти ничего не меняет — я продолжу лечение», — заявил Бойл.

Отмечается, что хоккеисту будет необходимо продолжать лечение раз в месяц и регулярно обследоваться у врачей.