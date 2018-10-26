«Бостон» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ
ТАСС, 26 октября. «Бостон» одержал победу над «Филадельфией» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0.
ТАСС, 26 октября. «Бостон» одержал победу над «Филадельфией» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0.
Дублем в составе «Бостона» отметился защитник Здено Хара (34-я и 60-я минуты). Еще одну шайбу забросил нападающий Джейк Дебраск (38). Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на площадке 25 минут 41 секунду, сделал два броска по воротам и один хит.
Лучшим игроком встречи стал голкипер «Бостона» Ярослав Халак (26 сейвов). Второй звездой матча был назначен Хара, третьей — защитник хозяев Брэндон Карло.
«Бостон» набрал 14 очков в 10 матчах и занимает второе место в Восточной конференции. «Филадельфия» с шестью очками в 10 встречах идет на 12-й позиции.
В другой встрече игрового дня «Баффало» на своей площадке обыграл «Монреаль» со счетом 4:3. Победа помогла команде выйти на шестое место в Восточной конференции (10 матчей, 12 очков), догнав своего оппонента.
«Нэшвилл» в гостях оказался сильнее «Нью-Джерси» в овертайме — 4:3. Решающую шайбу забросил нападающий «Предаторз» Кайл Террис. Он же был признан лучшим игроком матча.