«Бостон» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ

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Дублем в составе «Бостона» отметился защитник Здено Хара (34-я и 60-я минуты). Еще одну шайбу забросил нападающий Джейк Дебраск (38). Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на площадке 25 минут 41 секунду, сделал два броска по воротам и один хит.

Лучшим игроком встречи стал голкипер «Бостона» Ярослав Халак (26 сейвов). Второй звездой матча был назначен Хара, третьей — защитник хозяев Брэндон Карло.

«Бостон» набрал 14 очков в 10 матчах и занимает второе место в Восточной конференции. «Филадельфия» с шестью очками в 10 встречах идет на 12-й позиции.

В другой встрече игрового дня «Баффало» на своей площадке обыграл «Монреаль» со счетом 4:3. Победа помогла команде выйти на шестое место в Восточной конференции (10 матчей, 12 очков), догнав своего оппонента.