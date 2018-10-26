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08:04 (мск), источник: ТАСС

«Сент-Луис» уступил «Коламбусу» в матче НХЛ, Тарасенко отметился голом

ТАСС, 26 октября. «Сент-Луис» дома проиграл «Коламбусу» со счетом 4:7 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Голом отметился российский форвард хозяев Владимир Тарасенко.

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Источник: AP 2018

В составе проигравших шайбы забросили Тарасенко (5-я минута), Джаден Шварц (13), Александр Стин (32) и Зак Сэнфорд (53). У победителей дублями отметились Бун Дженнер (17, 24) и Энтони Дюклэр (23, 43). По одной шайбе на счету Дэвида Савара (29), Джоша Андерсона (41) и Сета Джонса (47). Россиянин Артемий Панарин («Коламбус») сделал три голевые передачи, Иван Барбышев («Сент-Луис») результативными действиями не отметился.

Лучшим игроком матча был признан Дженнер (2+0). Второй звездой встречи стал Дюклэр (2+0), третьей — Панарин (0+3). На счету россиянина 12 (3+9) очков в сезоне. У Тарасенко 7 (3+4) баллов за результативность.

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«Лос-Анджелес» потерпел шестое поражение подряд, проиграв в гостях «Миннесоте» — 1:4. Российский форвард хозяев Илья Ковальчук завершил матч с показателем полезности «-2», проведя на площадке 18 минут. Защитник «Миннесоты» Райан Сутер провел свою 1000-ю игру в НХЛ, сумев сделать в ней голевую передачу. Сутер был задрафтонван «Нэшвиллом» в 2003 году под 7-м номером, после окончания сезона-2011/12 он перешел в «Миннесоту».

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