«Сент-Луис» уступил «Коламбусу» в матче НХЛ, Тарасенко отметился голом

Источник: AP 2018

В составе проигравших шайбы забросили Тарасенко (5-я минута), Джаден Шварц (13), Александр Стин (32) и Зак Сэнфорд (53). У победителей дублями отметились Бун Дженнер (17, 24) и Энтони Дюклэр (23, 43). По одной шайбе на счету Дэвида Савара (29), Джоша Андерсона (41) и Сета Джонса (47). Россиянин Артемий Панарин («Коламбус») сделал три голевые передачи, Иван Барбышев («Сент-Луис») результативными действиями не отметился.

Лучшим игроком матча был признан Дженнер (2+0). Второй звездой встречи стал Дюклэр (2+0), третьей — Панарин (0+3). На счету россиянина 12 (3+9) очков в сезоне. У Тарасенко 7 (3+4) баллов за результативность.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-cbj-7-stl-4/t-277753022/c-62211403?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Лос-Анджелес» потерпел шестое поражение подряд, проиграв в гостях «Миннесоте» — 1:4. Российский форвард хозяев Илья Ковальчук завершил матч с показателем полезности «-2», проведя на площадке 18 минут. Защитник «Миннесоты» Райан Сутер провел свою 1000-ю игру в НХЛ, сумев сделать в ней голевую передачу. Сутер был задрафтонван «Нэшвиллом» в 2003 году под 7-м номером, после окончания сезона-2011/12 он перешел в «Миннесоту».