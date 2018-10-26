Шайба Бучневича не помогла «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»

Источник: AP 2018

Россиянин отличился на пятой минуте матча, сравняв счет. В составе «Чикаго» шайбы забросили Джонатан Тэйвз (3-я минута), Александр Фортин (31), Патрик Кейн (56) и Алекс Дебринкат (59). Нападающий хозяев Артем Анисимов отдал голевую передачу, заработав третье очко в сезоне (1+2). Форвард «Рейнджерс» Владислав Наместников результативными действиями не отметился, завершив встречу с показателем полезности «-3».

Бучневич был выбран «Рейнджерс» на драфте НХЛ 2013 года под общим 75-м номером. В текущем сезоне хоккеист провел восемь игр и набрал три очка (2+1), всего на счету нападающего 124 матча в НХЛ и 67 (25+42) очков.

Следующую встречу «Нью-Йорк» проведет 28 октября в гостях против «Лос-Анджелеса». «Чикаго» в этот же день сыграет на выезде с «Сент-Луисом».

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-nyr-1-chi-4/t-277753022/c-62214803?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В параллельном матче «Даллас» без Александра Радулова обыграл дома «Анахайм» со счетом 5:2. Россиянин Валерий Ничушкин очков не набрал, но продемонстрировал показатель полезности «+2».