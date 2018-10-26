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08:16 (мск), источник: ТАСС

Шайба Бучневича не помогла «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»

ТАСС, 26 октября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич стал автором единственной шайбы своей команде в гостевом матче против «Чикаго». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев площадки.

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Источник: AP 2018

Россиянин отличился на пятой минуте матча, сравняв счет. В составе «Чикаго» шайбы забросили Джонатан Тэйвз (3-я минута), Александр Фортин (31), Патрик Кейн (56) и Алекс Дебринкат (59). Нападающий хозяев Артем Анисимов отдал голевую передачу, заработав третье очко в сезоне (1+2). Форвард «Рейнджерс» Владислав Наместников результативными действиями не отметился, завершив встречу с показателем полезности «-3».

Бучневич был выбран «Рейнджерс» на драфте НХЛ 2013 года под общим 75-м номером. В текущем сезоне хоккеист провел восемь игр и набрал три очка (2+1), всего на счету нападающего 124 матча в НХЛ и 67 (25+42) очков.

Следующую встречу «Нью-Йорк» проведет 28 октября в гостях против «Лос-Анджелеса». «Чикаго» в этот же день сыграет на выезде с «Сент-Луисом».

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В параллельном матче «Даллас» без Александра Радулова обыграл дома «Анахайм» со счетом 5:2. Россиянин Валерий Ничушкин очков не набрал, но продемонстрировал показатель полезности «+2».

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