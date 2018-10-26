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08:21 (мск), источник: ТАСС

«Питтсбург» забросил девять шайб в ворота «Калгари», Малкин набрал два очка

ТАСС, 26 октября. «Питтсбург» обыграл «Калгари» со счетом 9:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На счету нападающего «Пингвинз» Евгения Малкина две результативные передачи.

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Источник: AP 2018

В составе победителей шайбы забросили Сидни Кросби (5-я минута), Патрик Хорнквист (15, 27), Брайан Раст (20), Фил Кессел (22, 30), Джек Джонсон (40), Джейк Гюнтцель (54) и Мэтт Каллен (59). У проигравших единственный гол на счету Джеймса Нила (59). Всего в текущем сезоне Малкин набрал 15 (3+12) очков в восьми матчах.

Первой звездой матча был признан Хорнквист (2+0). Второй звездой стал Кессел (2+0), третьей — Кросби (1+2).

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В другом матче «Эдмонтон» дома победил «Вашингтон» со счетом 4:1. Российские форварды гостей Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов очков в этой встрече не набрали.

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«Аризона» на своей площадке обыграла «Ванкувер» — 4:1. Нападающий гостей Николай Голдобин провел на площадке 12 минут 44 секунды и сделал два броска по воротам, завершив матч с показателем полезности «-2».

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