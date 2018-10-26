«Питтсбург» забросил девять шайб в ворота «Калгари», Малкин набрал два очка

Источник: AP 2018

В составе победителей шайбы забросили Сидни Кросби (5-я минута), Патрик Хорнквист (15, 27), Брайан Раст (20), Фил Кессел (22, 30), Джек Джонсон (40), Джейк Гюнтцель (54) и Мэтт Каллен (59). У проигравших единственный гол на счету Джеймса Нила (59). Всего в текущем сезоне Малкин набрал 15 (3+12) очков в восьми матчах.

Первой звездой матча был признан Хорнквист (2+0). Второй звездой стал Кессел (2+0), третьей — Кросби (1+2).

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В другом матче «Эдмонтон» дома победил «Вашингтон» со счетом 4:1. Российские форварды гостей Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов очков в этой встрече не набрали.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-wsh-1-edm-4/t-277753022/c-62216903?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Аризона» на своей площадке обыграла «Ванкувер» — 4:1. Нападающий гостей Николай Голдобин провел на площадке 12 минут 44 секунды и сделал два броска по воротам, завершив матч с показателем полезности «-2».