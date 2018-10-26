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09:57 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Коламбуса» Панарин признан третьей звездой дня в НХЛ

ТАСС, 26 октября. Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2018

Панарин отметился тремя передачами в гостевом матче с «Сент-Луисом» (7:4).

Во время загрузки произошла ошибка.

Лучшим игроком дня стал вратарь «Бостона» Ярослав Галак, отразивший все 26 бросков по своим воротам в домашнем матче с «Филадельфией» (3:0).

Второй звездой дня признан нападающий «Далласа» Джейсон Дикинсон, записавший на свой счет 2 шайбы и передачу в домашней игре с «Анахаймом» (5:2).

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