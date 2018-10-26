Нападающий «Коламбуса» Панарин признан третьей звездой дня в НХЛ
ТАСС, 26 октября. Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 26 октября. Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
Панарин отметился тремя передачами в гостевом матче с «Сент-Луисом» (7:4).
Лучшим игроком дня стал вратарь «Бостона» Ярослав Галак, отразивший все 26 бросков по своим воротам в домашнем матче с «Филадельфией» (3:0).
Второй звездой дня признан нападающий «Далласа» Джейсон Дикинсон, записавший на свой счет 2 шайбы и передачу в домашней игре с «Анахаймом» (5:2).