«Он несчастен в “Коламбусе”». Бобровский уже не против обмена

Источник: AP 2018

Удивительное рядом — двукратный обладатель «Везина Трофи» Сергей Бобровский пока проигрывает конкуренцию своему молодому сменщику Йоонасу Корписало. Нет, Бобровский по-прежнему играет больше, но вот результаты его выступления выглядят удручающе.



Мы уже писали, что в поражениях «Коламбуса» нельзя винить одного Боба. Вратарь зачастую мало что может сделать, когда защитники ему совсем не помогают. Правда, раньше Бобровский славился тем, что в одиночку тащил на себе всю команду. Теперь ему ставят в вину, что он этого не делает.

«Боб не играет как Боб»

Джон Торторелла после очередного ужасного поражения от «Аризоны» жёстко высказался по поводу россиянина: «Боб должен играть лучше. «Койоты» создали 12 голевых моментов и забили четыре гола. Боб сделал несколько очень хороших сейвов, но ему надо играть лучше. Я не собираюсь слушать о том, что «его ставили в трудное положение». Это командная игра, и большая часть успеха лежит на нём. Я не буду винить его одного, но ему надо быть лучше, как и всем остальным.

Боб играет не как Боб. Вратарская позиция уникальна, и последние два матча голкипер соперника был лучше нашего. С Бобом такое нечасто случается, но в этом сезоне пока именно так, — сказал Торторелла.



Что стоит за этими словами? В следующем матче Торторелла доверил место в воротах Корписало, и «Коламбус» обыграл «Сент-Луис». У «блюзменов» свои проблемы — они не могут удержать преимущество, ведя в счёте, проваливаются в третьих периодах, а Джейк Аллен пропускает пачками. Но победа есть победа, и Бобровский смотрел на неё со скамейки.

Йоонас Корписало

Сезон-2018/19: три победы в трёх матчах, %ОБ 89,8, КН 3,3



В карьере: 34 победы в 66 матчах, %ОБ 90,9, КН 2,89.

Сергей Бобровский

В сезоне-2018/19: две победы в шести матчах, %ОБ 87,2, КН 3,87



В карьере: 220 побед в 401 матче, %ОБ 91,9, КН 2,47.

Когда Бобровский признавался лучшим вратарём лиги, он пропускал около двух шайб за матч, отражая более 93% бросков. Лишь раз в карьере его процент отражённых бросков опускался ниже 90 — это было ещё в «Филадельфии».

В этом сезоне он трижды переваливал за отметку 90%ОБ, и одержал в этих играх две победы.



Его показатели ухудшились как при игре в равных составах (93,5% в прошлом сезоне против 89,8% в этом), так и в меньшинстве (83,1% против 77,8%). Корписало тоже стал чаще пропускать в меньшинстве (77,8% против 89,3%), но зато подтянул игру в формате «пять на пять» (90,9% против 89,8%).

Настроение Бобровского угнетает партнёров?

Перед сезоном ходило много разговоров о том, в какой психологической форме будет находиться Бобровский. Летом в переговорах с «Коламбусом» что-то пошло не так — он был огорчён, что его заслуги в команде не получили должного признания в виде восьмизначного числа в предложении о новом контракте.



Перед стартом тренировочного лагеря Бобровский выглядел отстранённым. Его партнёр Артемий Панарин тоже не хочет заключать новый контракт с «Коламбусом», но будучи весельчаком, с шутками-прибаутками и даже не идеальным знанием английского он не оказывает отрицательного влияния на настроение команды. Кажется, у Бобровского обратная ситуация.

Бобровский обычно выдержан и спокоен. Но, возможно, нынешнее положение дел его надломило, а удрученное настроение вратаря перекидывается на всю команду. За семь лет в «Коламбусе» Сергей впервые оказался в ситуации, когда его статус первого номера под вопросом. Торторелла раньше источал в его сторону одни комплименты, называя его хребтом и лучшим игроком команды. Сейчас тон тренера, который известен своей прямотой, кардинально изменился.

Обмен — единственный выход?

«Коламбус» не слишком рад слухам, которые окружают Бобровского и Панарина. Не будем пытаться отделить факты от вымысла, но ситуация с Сергеем кажется безвыходной. Я считал, что клуб поступил правильно, решив в этом сезоне сохранить обоих игроков, чтобы бороться за Кубок. Команда-то у них хорошая. Панарин набрал девять очков в восьми матчах и играет как обычно. Но никто с похожим игровым временем, как у Бобровского, не имеет худший показатель процента отражённых бросков. И только один вратарь в лиге, который сыграл больше Сергея, пропускает больше шайб за игру.

Бобровский выглядит несчастным, и «Коламбус» должен оценить, как это влияет на команду в целом. Он может контролировать ситуацию из-за запрета на обмен, но есть основания полагать, что он предоставил клубу список команд, переход в которые рассмотрит.

Даже если считать, что будущее Бобровского связано с «Айлендерс», неужели в какой-то момент ему не придётся подтянуть свой уровень до привычно потрясающего, чтобы доказать свою состоятельность?, — написал инсайдер Эллиотт Фридман в своей колонке «31 мысль».



В «Коламбусе» ждут от Бобровского только фантастической игры. Любая ошибка, любое выступление ниже среднего приводит к критике и большему доверию к Корписало. Болельщики недовольны, что Сергей просит слишком большой контракт, и ждут, когда клуб избавится от россиянина. Яму, в которую угодил Бобровский, рыл не он один, но помощи ждать неоткуда. Либо он вытащит себя сам, либо… Не хотелось бы смотреть, как один из лучших российских вратарей проваливает сезон.



Возможно, обмен — самый верный выход для Бобровского, чтобы не дать себя затянуть в этот водоворот проблем и начать с чистого листа как можно раньше. Главное, чтобы в «Коламбусе» были готовы перевернуть страницу и расстаться с вратарём, который поднял команду с самого дна. Из команд, которые прямо сейчас могут принять нынешний контракт Бобровского и при этом испытывают проблемы во вратарской позиции, кроме «Айлендерс» можно выделить «Каролину» и «Филадельфию».