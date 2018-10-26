Бывший президент НХЛ Зиглер скончался в возрасте 84 лет

Источник: AP 2018

«Семья НХЛ шокирована известием о смерти бывшего президента лиги Джона Зиглера, — заявил комиссионер лиги Гэри Беттмэн. — В период его руководства лига расширилась с 18 до 24 команд. Он сыграл важнейшую роль в становлении НХЛ как глобальной и международной лиги. Количество европейских игроков в лиге выросло с двух до 11 процентов, при нем в НХЛ дебютировал первый советский хоккеист, а матчи между североамериканскими и европейскими клубами стали практически ежегодной традицией».

«Хочу сказать, что Джон передал мне бесценный опыт и помогал советом в мои первые годы в качестве комиссионера. Он всегда был великодушен ко мне. От имени всего совета директоров НХЛ мы выражаем глубочайшие соболезнования всей его семье и друзьям», — добавил Беттмэн.