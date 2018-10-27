Кучеров и Сергачев помогли «Тампе Бэй» обыграть «Вегас»
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Тампы Бэй Лайтнинг» нанесли гостевое поражение «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Тампы Бэй Лайтнинг» нанесли гостевое поражение «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, состоявшаяся в пятницу в Парадайсе, завершилась со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) в пользу «молний». В составе победителей шайбы забросили Тайлер Джонсон (4-я минута), Брэйден Поинт (17), Джей Ти Миллер (25). У «Голден Найтс» отличились Ши Теодор (6) и Вильям Карлссон (42).
Российские игроки «Тампы Бэй» Никита Кучеров и Михаил Сергачёв отдали по результативной передаче. Их партнер по команде и соотечественник голкипер Андрей Василевский отразил 29 бросков.
Результаты других игр:
«Детройт» — «Виннипег» — 1:2,
«Каролина» — «Сан-Хосе» — 4:3, по буллитам,
«Колорадо» — «Оттава» — 6:3.
|Вегас Голден Найтс
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2:3
(1:2, 0:1, 1:0)
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|Жерар Галлан
|Джон Купер
|Марк-Андре Флери 57:58
|Андрей Василевский
|1-й период
|Тайлер Джонсон
|03:05
|05:31
|Ши Теодор (Р. Карпентер)
|Седрик Пакетт
|10:21
|Брэйден Пойнт
|14:02
|Брэйден Пойнт (С. Стэмкос, Н. Кучеров)
|16:38
|2-й период
|23:08
|Райан Ривз
|24:47
|Джей.Ти. Миллер (А. Киллорн, М. Сергачев)
|24:47
|Брэйдон Коберн
|28:20
|3-й период
|Дэн Джирарди
|41:16
|41:47
|Вильям Карлссон (А. Так)
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Т. Джонсон (Тампа-Бэй Лайтнинг), Ш. Теодор (Вегас Голден Найтс), В. Карлссон (Вегас Голден Найтс)