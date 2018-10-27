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11:09 (мск), источник: Р-Спорт

Кучеров и Сергачев помогли «Тампе Бэй» обыграть «Вегас»

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Тампы Бэй Лайтнинг» нанесли гостевое поражение «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2018

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Парадайсе, завершилась со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) в пользу «молний». В составе победителей шайбы забросили Тайлер Джонсон (4-я минута), Брэйден Поинт (17), Джей Ти Миллер (25). У «Голден Найтс» отличились Ши Теодор (6) и Вильям Карлссон (42).

Во время загрузки произошла ошибка.

Российские игроки «Тампы Бэй» Никита Кучеров и Михаил Сергачёв отдали по результативной передаче. Их партнер по команде и соотечественник голкипер Андрей Василевский отразил 29 бросков.

Результаты других игр:

«Детройт» — «Виннипег» — 1:2,

«Каролина» — «Сан-Хосе» — 4:3, по буллитам,

«Колорадо» — «Оттава» — 6:3.

Вегас Голден Найтс 2:3
(1:2, 0:1, 1:0)
Тампа-Бэй Лайтнинг
27.10.2018, 01:00 Регулярный чемпионат T-Mobile Arena
Главные тренеры
Жерар Галлан Джон Купер
Вратари
Марк-Андре Флери 57:58 Андрей Василевский
1-й период
Тайлер Джонсон 03:05
05:31 Ши Теодор (Р. Карпентер)
Седрик Пакетт 10:21
Брэйден Пойнт 14:02
Брэйден Пойнт (С. Стэмкос, Н. Кучеров) 16:38
2-й период
23:08 Райан Ривз
24:47
Джей.Ти. Миллер (А. Киллорн, М. Сергачев) 24:47
Брэйдон Коберн 28:20
3-й период
Дэн Джирарди 41:16
41:47 Вильям Карлссон (А. Так)
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Т. Джонсон (Тампа-Бэй Лайтнинг), Ш. Теодор (Вегас Голден Найтс), В. Карлссон (Вегас Голден Найтс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
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