Кучеров и Сергачев помогли «Тампе Бэй» обыграть «Вегас»

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Парадайсе, завершилась со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) в пользу «молний». В составе победителей шайбы забросили Тайлер Джонсон (4-я минута), Брэйден Поинт (17), Джей Ти Миллер (25). У «Голден Найтс» отличились Ши Теодор (6) и Вильям Карлссон (42).