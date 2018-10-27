«Хочу играть больше. В ведущих звеньях». Интервью русского таланта из «Рейнджерс»
Павел Бучневич рассказал «СЭ» о старте сезона для команды из
Павел Бучневич рассказал «СЭ» о старте сезона для команды из
Виктория Булахова из Чикаго
— В матче с «Чикаго» ваш голкипер Хенрик Лундквист дал команде все шансы на победу. Чего не хватило «Рейнджерс»?
— Он все время хорошо действует и дает нам шансы оставаться в игре. Так было и в этот раз. Нужно забивать голы, для этого есть простое решение: должно быть меньше нервозности и больше хладнокровия. У нас моментов предостаточно, но то в клюшку шайба попадет, то
— Как пока, на ваш взгляд, складывается начало сезона для «Рейнджерс»?
— Тяжело. В
— «Рейнджерс» проходят через стадию перестройки. Насколько тяжело быть частью этого процесса?
— Даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Я просто хочу играть в хоккей и приносить пользу команде. Да и не думаю, что «Рейнджерс» проходит через стадию перестройки. У нас есть хорошие мастеровитые ребята, мы можем побеждать.
— У «Рейнджерс» нет капитана, но есть три ассистента. Почему так?
— Во многих командах нет капитана. Даже не знаю почему, это вопросы не ко мне. Есть лидеры в раздевалке, ребята, которые всегда подскажут, и те, которые, когда плохо играем, могут настроить ребят на нужный лад. Не думаю, что нашивка с буквой «К» на майке
— Все же
— Есть хоккеисты, которые поиграли, опыта у них хватает: Марк Стаал, Матс Цуккарелло… Они мастеровитые, да и постарше. И в финале Кубка Стэнли были, да и много времени с «Рейнджерс» уже провели, все знают.
— В «Рейнджерс» сейчас трое россиян: вы, Владислав Наместников и Александр Георгиев. Комфортнее в такой компании?
— Конечно! Разговариваешь на своем языке, проще объясниться. Я не так хорошо английский знаю.
— На старте сезона вам пророчили роль лидера команды.
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— Главный тренер Дэвид Куинн то в запас вас сажает, то в четвертое звено опускает… Давление с его стороны чувствуете?
— Чувствую. Но не мне же выбирать, где играть — куда поставят, там и буду. Это уже решение тренера. Да, хочется больше играть. Ведь когда проводишь больше времени на льду, тебя не дергают из звена в звено, чувствуется уверенность, в
— А в матче с «Чикаго» вы забросили третью шайбу в сезоне. Стало полегче психологически?
— Конечно! Когда очки набираешь, то уверенность появляется, проще становится. Но команда опять уступила: получается, что мой гол ни к чему не привел. А вообще, когда длительные серии без очков, тяжелее становится и руки опускаются. Начинаешь думать, что не так, ищешь, копаешься в себе, думаешь — то клюшка не та, то руки не те … Посмотрим, как дальше будет. Еще три встречи у нас впереди в этой поездке. Надеюсь, все поправим и будем побеждать.
— Разницу между Куинном и прошлым тренером — Аланом Виньо — ощущаете?
— Куинн больше психолог и учитель. Он всегда подсказывает. Тренировки претерпели изменения, мы концентрируемся на более мелких деталях, отрабатываем их. У него другой стиль работы, да и играем мы в более быстрый хоккей. Основательно сравнивать Дэвида с Виньо еще рано, но в плане тренировочного процесса гораздо интереснее стало с ним, я так скажу.
— Лундквист и другие опытные хоккеисты дают вам советы?
— В команде со всеми общаюсь. Если
— Следите за российским хоккеем: за «Северсталью» или «СКА», где вы играли?
— Да, слежу. Но видео особо матчей не посмотреть, ведь в США видео КХЛ заблокировано. А так, слежу за результатами «Северстали», общаюсь с теми ребятами, с кем играл вместе как в Череповце, так и в СКА.
|Чикаго Блэкхокс
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4:1
(1:1, 1:0, 2:0)
|Нью-Йорк Рейнджерс
|Джоэль Кенневилль
|Дэвид Куинн
|Кори Кроуфорд
|Хенрик Лундквист 57:37 (Х. Лундквист 58:51)
|1-й период
|02:55
|Джонатан Тэйвз (Д. Кит, К. Кроуфорд)
|Павел Бучневич (Б. Смит, Б. Хауден)
|04:09
|Брэди Шей
|09:20
|14:08
|Джонатан Тэйвз
|2-й период
|22:33
|Люк Джонсон
|25:59
|30:33
|Александр Фортин (Н. Шмолц, Б. Мэннинг)
|Мика Зибанежад
|34:11
|3-й период
|Брэди Шей
|50:28
|55:39
|Патрик Кейн (А. Дебринкэт, А. Анисимов)
|58:51
|п.в.
|Алекс Дебринкэт (Д. Кахун, Х. Йокихарью)
|59:14
|Брэндон Мэннинг
|Джимми Веси
|59:14
|9
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|К. Кроуфорд (Чикаго Блэкхокс), П. Кейн (Чикаго Блэкхокс), Х. Лундквист (Нью-Йорк Рейнджерс)