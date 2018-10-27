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18:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Хочу играть больше. В ведущих звеньях». Интервью русского таланта из «Рейнджерс»

Павел Бучневич рассказал «СЭ» о старте сезона для команды из Нью-Йорка.

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Источник: Спорт-Экспресс

Виктория Булахова из Чикаго

— В матче с «Чикаго» ваш голкипер Хенрик Лундквист дал команде все шансы на победу. Чего не хватило «Рейнджерс»?

— Он все время хорошо действует и дает нам шансы оставаться в игре. Так было и в этот раз. Нужно забивать голы, для этого есть простое решение: должно быть меньше нервозности и больше хладнокровия. У нас моментов предостаточно, но то в клюшку шайба попадет, то кто-то ее заблокирует.

— Как пока, на ваш взгляд, складывается начало сезона для «Рейнджерс»?

— Тяжело. В каких-то матчах мы играем хорошо, но уступаем, в каких-то плохо — но берем очки. Надо побольше уверенности нашей молодой команде. Не смотреть на большие именитые фамилии — а то как будто испугались Кейна, Тэйвза и других хоккеистов «Чикаго». Смотрим на них как на легенд. Надо просто играть в хоккей, мы не хуже, чем они.

— «Рейнджерс» проходят через стадию перестройки. Насколько тяжело быть частью этого процесса?

— Даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Я просто хочу играть в хоккей и приносить пользу команде. Да и не думаю, что «Рейнджерс» проходит через стадию перестройки. У нас есть хорошие мастеровитые ребята, мы можем побеждать.

— У «Рейнджерс» нет капитана, но есть три ассистента. Почему так?

— Во многих командах нет капитана. Даже не знаю почему, это вопросы не ко мне. Есть лидеры в раздевалке, ребята, которые всегда подскажут, и те, которые, когда плохо играем, могут настроить ребят на нужный лад. Не думаю, что нашивка с буквой «К» на майке что-то значит. Для нас в раздевалке есть лидеры, но их имена останутся при нас.

— Все же кого-то можете выделить?

— Есть хоккеисты, которые поиграли, опыта у них хватает: Марк Стаал, Матс Цуккарелло… Они мастеровитые, да и постарше. И в финале Кубка Стэнли были, да и много времени с «Рейнджерс» уже провели, все знают.

— В «Рейнджерс» сейчас трое россиян: вы, Владислав Наместников и Александр Георгиев. Комфортнее в такой компании?

— Конечно! Разговариваешь на своем языке, проще объясниться. Я не так хорошо английский знаю. Как-то проще мне. Вы не подумайте, общаюсь со всеми ребятами, но иногда они русские шутки не понимают, поэтому лучше пошутить с Владом и Александром. Жить проще стало, вместе на ужины ходим, время проводим. К тому же мы с Владом живем в одном доме, ездим на тренировки на одной машине.

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— На старте сезона вам пророчили роль лидера команды.

— Посмотрим-посмотрим. Пока начало сезона тяжело складывается. Хотелось бы больше играть, выходить на лед в ведущих звеньях. Пока так получается, что мало побеждаем, и потому звенья тасуются.

— Главный тренер Дэвид Куинн то в запас вас сажает, то в четвертое звено опускает… Давление с его стороны чувствуете?

— Чувствую. Но не мне же выбирать, где играть — куда поставят, там и буду. Это уже решение тренера. Да, хочется больше играть. Ведь когда проводишь больше времени на льду, тебя не дергают из звена в звено, чувствуется уверенность, в каких-то игровых моментах комфортнее принимаешь решения. А когда ты в четвертом звене, то боишься рискованный пас отдать или сыграть как-то покреативнее, только и делаешь, что осторожничаешь. Ведь боишься, что тебя уберут, если ошибешься. Когда играешь в одном и том же звене, то тебя не дергают, ищешь химию с партнерами по тройке и гораздо проще все. Это мое мнение. Но, еще раз скажу, это прерогатива тренера — выбирать звенья и решать, кто играет, а кто нет.

— А в матче с «Чикаго» вы забросили третью шайбу в сезоне. Стало полегче психологически?

— Конечно! Когда очки набираешь, то уверенность появляется, проще становится. Но команда опять уступила: получается, что мой гол ни к чему не привел. А вообще, когда длительные серии без очков, тяжелее становится и руки опускаются. Начинаешь думать, что не так, ищешь, копаешься в себе, думаешь — то клюшка не та, то руки не те … Посмотрим, как дальше будет. Еще три встречи у нас впереди в этой поездке. Надеюсь, все поправим и будем побеждать.

— Разницу между Куинном и прошлым тренером — Аланом Виньо — ощущаете?

— Куинн больше психолог и учитель. Он всегда подсказывает. Тренировки претерпели изменения, мы концентрируемся на более мелких деталях, отрабатываем их. У него другой стиль работы, да и играем мы в более быстрый хоккей. Основательно сравнивать Дэвида с Виньо еще рано, но в плане тренировочного процесса гораздо интереснее стало с ним, я так скажу.

— Лундквист и другие опытные хоккеисты дают вам советы?

— В команде со всеми общаюсь. Если кого-то о чем-то спрошу, всегда совет дадут, помогут. Нет такого, что у кого-то звездная болезнь и нельзя к нему обратиться. Да, в первый год боялся подойти к другим игрокам, что-то спросить у них, все-таки новичком был. Когда же несколько раз пообщался с разными ребятами, сразу легче стало. Тогда и понимаешь, что любой другой игрок такой же, как и ты… Дружелюбный и всегда поможет во всем.

— Следите за российским хоккеем: за «Северсталью» или «СКА», где вы играли?

— Да, слежу. Но видео особо матчей не посмотреть, ведь в США видео КХЛ заблокировано. А так, слежу за результатами «Северстали», общаюсь с теми ребятами, с кем играл вместе как в Череповце, так и в СКА.

Чикаго Блэкхокс 4:1
(1:1, 1:0, 2:0)
Нью-Йорк Рейнджерс
26.10.2018, 03:30 Зрители: 21280 Регулярный чемпионат United Center
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль Дэвид Куинн
Вратари
Кори Кроуфорд Хенрик Лундквист 57:37 (Х. Лундквист 58:51)
1-й период
02:55 Джонатан Тэйвз (Д. Кит, К. Кроуфорд)
Павел Бучневич (Б. Смит, Б. Хауден) 04:09
Брэди Шей 09:20
14:08 Джонатан Тэйвз
2-й период
22:33 Люк Джонсон
25:59
30:33 Александр Фортин (Н. Шмолц, Б. Мэннинг)
Мика Зибанежад 34:11
3-й период
Брэди Шей 50:28
55:39 Патрик Кейн (А. Дебринкэт, А. Анисимов)
58:51 п.в. Алекс Дебринкэт (Д. Кахун, Х. Йокихарью)
59:14 Брэндон Мэннинг
Джимми Веси 59:14
Статистика
9 Штрафное время 13
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Кроуфорд (Чикаго Блэкхокс), П. Кейн (Чикаго Блэкхокс), Х. Лундквист (Нью-Йорк Рейнджерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нью-Йорк Рейнджерс
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