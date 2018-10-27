Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Калгари Флэймз2
Вашингтон Кэпиталз2
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нэшвилл Предаторз1
Эдмонтон Ойлерз3
Хоккей. НХЛ
28.10
Бостон Брюинз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
28.10
Торонто Мэйпл Ливз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
28.10
Коламбус Блю Джэкетс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
28.10
Сент-Луис Блюз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
28.10
Миннесота Уайлд
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
20:00
Филадельфия Флайерз1
Нью-Йорк Айлендерс6
Хоккей. НХЛ
28.10
Аризона Койотс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
19:00
Нью-Джерси Дэвилз3
Флорида Пантерз2
Хоккей. НХЛ
28.10
Ванкувер Кэнакс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. КХЛ
17:30
Нефтехимик4
Трактор1
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг2
ХК Динамо1
Хоккей. КХЛ
28.10
Адмирал
Ак Барс
Все события
Фоторепортажи
10СКА уступил «Салавату», потерпев второе поражение подряд
7Фанаты ЦСКА пострадали в результате крушения эскалатора в Риме
22:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Голевая передача Дадонова не спасла «Флориду» от поражения в игре с «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Флориду Пантерз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Наверх

Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу «дьяволов».

В состав победителей результативные броски на счету Кайла Палмьери, Тейлора Холла и Блейка Коулмана, у гостей отличились Майк Мэтисон и Майк Хоффман.

Нападающий «пантер» Евгений Дадонов провёл 19 минут 51 секунду, отдал одну голевую передачу, заработал показатель полезности «-1» и нанёс три броска в створ. Максим Мамин оформил три силовых приёма за 5 минут 54 секунды. На счету Богдана Киселевича один хит и один силовой приём за 13 минут 44 секунды, проведённых на льду.

«Дьяволы» прервали серию из трёх поражений.

Нью-Джерси Дэвилз 3:2
(1:0, 2:0, 0:2)
Флорида Пантерз
27.10.2018, 19:00 Регулярный чемпионат Prudential Center
Главные тренеры
Джон Хайнс Боб Бонер
Вратари
Кейт Кинкейд Джеймс Раймер 57:07
1-й период
06:44 Майлс Вуд
08:17 Эрик Грайба
08:51 Майлс Вуд
Ник Бьюгстад 08:51
12:58 Майлс Вуд
19:50 Кайл Палмиери (Д. Сиверсон, Н. Хишир)
2-й период
23:05 Тэйлор Холл (К. Палмиери, Н. Хишир)
Аарон Экблад 29:55
33:21 Блейк Коулман (М. Мюллер, Т. Зэйджак)
Аарон Экблад 33:57
35:01 Брайан Бойл
Маккензи Уигар 35:01
Винс Трочек 35:20
3-й период
40:39 Сами Ватанен
Юхо Ламмикко 48:47
Майкл Матесон (Дж. Юбердо) 55:03
Майк I Хоффман (К. Яндл, Е. Дадонов) 59:45
Статистика
12 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Палмиери (Нью-Джерси Дэвилз), К. Кинкейд (Нью-Джерси Дэвилз), Н. Хишир (Нью-Джерси Дэвилз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нью-Джерси Дэвилз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Флорида Пантерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Новая русская звезда фигурного катания покорила США!
Российскую спортсменку выгнали из сборной за пост в "Инстаграме"!
Презентация Бердыева? Как «Рубин» готовится к «Спартаку»
«Арсенал» — «Оренбург»: ничья и «удар скорпиона» в Туле
Дубль Роналду спас «Ювентус» от первого поражения в сезоне
Аршавин наступил на соперника и был удален (видео)
Экс-баскетболист сборной РФ составит компанию Кокорину и Мамаеву
Топ-клубы намерены остановить рост зарплат футболистов
«Ливерпуль» разгромил «Кардифф Сити» благодаря дублю Мане
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь