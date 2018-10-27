Голевая передача Дадонова не спасла «Флориду» от поражения в игре с «Нью-Джерси»

В состав победителей результативные броски на счету Кайла Палмьери, Тейлора Холла и Блейка Коулмана, у гостей отличились Майк Мэтисон и Майк Хоффман.

Нападающий «пантер» Евгений Дадонов провёл 19 минут 51 секунду, отдал одну голевую передачу, заработал показатель полезности «-1» и нанёс три броска в створ. Максим Мамин оформил три силовых приёма за 5 минут 54 секунды. На счету Богдана Киселевича один хит и один силовой приём за 13 минут 44 секунды, проведённых на льду.