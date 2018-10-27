Голевая передача Дадонова не спасла «Флориду» от поражения в игре с «Нью-Джерси»
«Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Флориду Пантерз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
«Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Флориду Пантерз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу «дьяволов».
В состав победителей результативные броски на счету Кайла Палмьери, Тейлора Холла и Блейка Коулмана, у гостей отличились Майк Мэтисон и Майк Хоффман.
Нападающий «пантер» Евгений Дадонов провёл 19 минут 51 секунду, отдал одну голевую передачу, заработал показатель полезности «-1» и нанёс три броска в створ. Максим Мамин оформил три силовых приёма за 5 минут 54 секунды. На счету Богдана Киселевича один хит и один силовой приём за 13 минут 44 секунды, проведённых на льду.
«Дьяволы» прервали серию из трёх поражений.
|Нью-Джерси Дэвилз
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3:2
(1:0, 2:0, 0:2)
|Флорида Пантерз
|Джон Хайнс
|Боб Бонер
|Кейт Кинкейд
|Джеймс Раймер 57:07
|1-й период
|06:44
|Майлс Вуд
|08:17
|Эрик Грайба
|08:51
|Майлс Вуд
|Ник Бьюгстад
|08:51
|12:58
|Майлс Вуд
|19:50
|Кайл Палмиери (Д. Сиверсон, Н. Хишир)
|2-й период
|23:05
|Тэйлор Холл (К. Палмиери, Н. Хишир)
|Аарон Экблад
|29:55
|33:21
|Блейк Коулман (М. Мюллер, Т. Зэйджак)
|Аарон Экблад
|33:57
|35:01
|Брайан Бойл
|Маккензи Уигар
|35:01
|Винс Трочек
|35:20
|3-й период
|40:39
|Сами Ватанен
|Юхо Ламмикко
|48:47
|Майкл Матесон (Дж. Юбердо)
|55:03
|Майк I Хоффман (К. Яндл, Е. Дадонов)
|59:45
|12
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|К. Палмиери (Нью-Джерси Дэвилз), К. Кинкейд (Нью-Джерси Дэвилз), Н. Хишир (Нью-Джерси Дэвилз)