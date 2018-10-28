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02:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Айлендерс» разгромили на выезде «Филадельфию», у Проворова «-2»

«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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Игра состоялась в Пенсильвании и закончилась со счётом 6:1 в пользу «островитян».

Дублем в составе клуба из Нью-Йорка отметился Брок Нельсон, ещё по одной шайбе забросили Леонид Комаров, Антони Бовиллье, Адам Пелеч и Андерс Ли. У проигравшей команды автором единственного результативного броска стал Йори Лехтеря.

Нападающий «лётчиков» Михаил Воробьёв провёл на льду 7 минут 29 секунд и нанёс один бросок в створ. Защитник клуба из Пенсильвании Иван Проворов заработал показатель полезности «-2» за 23 минуты 10 секунд.

«Филадельфия» потерпела третье поражение подряд.

Филадельфия Флайерз 1:6
(0:2, 1:1, 0:3)
Нью-Йорк Айлендерс
27.10.2018, 20:00 Регулярный чемпионат Wells Fargo Center
Главные тренеры
Дэйв Хэкстол Барри Тротц
Вратари
Михал Нойвирт Робин Ленер
1-й период
Брок Нельсон 06:23
Леонид Комаров (А. Пелеч, Дж. Бойчак) 11:38
Энтони Бовилье (Дж. Эберле, М. Барзал) 13:20
Джордан Эберле 17:36
2-й период
20:06 Шейн Гостисбеер
Брок Нельсон (А. Ли, Дж. Бэйли) 24:58
26:28 Йори Лехтеря
30:23 Якуб Ворачек
3-й период
Скотт Мэйфилд 43:06
Адам Пелеч (А. Ли) 48:17
Брок Нельсон (А. Ли) 48:58
50:37 Якуб Ворачек
Андерс Ли (Дж. Бэйли, М. Барзал) 51:09
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
А. Ли (Нью-Йорк Айлендерс), Б. Нельсон (Нью-Йорк Айлендерс), А. Пелеч (Нью-Йорк Айлендерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Филадельфия Флайерз
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