«Айлендерс» разгромили на выезде «Филадельфию», у Проворова «-2»

Игра состоялась в Пенсильвании и закончилась со счётом 6:1 в пользу «островитян».

Дублем в составе клуба из Нью-Йорка отметился Брок Нельсон, ещё по одной шайбе забросили Леонид Комаров, Антони Бовиллье, Адам Пелеч и Андерс Ли. У проигравшей команды автором единственного результативного броска стал Йори Лехтеря.

Нападающий «лётчиков» Михаил Воробьёв провёл на льду 7 минут 29 секунд и нанёс один бросок в створ. Защитник клуба из Пенсильвании Иван Проворов заработал показатель полезности «-2» за 23 минуты 10 секунд.