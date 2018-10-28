«Айлендерс» разгромили на выезде «Филадельфию», у Проворова «-2»
«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Игра состоялась в Пенсильвании и закончилась со счётом 6:1 в пользу «островитян».
Дублем в составе клуба из
Нападающий «лётчиков» Михаил Воробьёв провёл на льду 7 минут 29 секунд и нанёс один бросок в створ. Защитник клуба из Пенсильвании Иван Проворов заработал показатель полезности «-2» за 23 минуты 10 секунд.
«Филадельфия» потерпела третье поражение подряд.
|Филадельфия Флайерз
|
1:6
(0:2, 1:1, 0:3)
|Нью-Йорк Айлендерс
|Дэйв Хэкстол
|Барри Тротц
|Михал Нойвирт
|Робин Ленер
|1-й период
|Брок Нельсон
|06:23
|Леонид Комаров (А. Пелеч, Дж. Бойчак)
|11:38
|Энтони Бовилье (Дж. Эберле, М. Барзал)
|13:20
|Джордан Эберле
|17:36
|2-й период
|20:06
|Шейн Гостисбеер
|Брок Нельсон (А. Ли, Дж. Бэйли)
|24:58
|26:28
|Йори Лехтеря
|30:23
|Якуб Ворачек
|3-й период
|Скотт Мэйфилд
|43:06
|Адам Пелеч (А. Ли)
|48:17
|Брок Нельсон (А. Ли)
|48:58
|50:37
|Якуб Ворачек
|Андерс Ли (Дж. Бэйли, М. Барзал)
|51:09
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|А. Ли (Нью-Йорк Айлендерс), Б. Нельсон (Нью-Йорк Айлендерс), А. Пелеч (Нью-Йорк Айлендерс)