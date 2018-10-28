Хет-трик Форсберга не спас «Нэшвилл» от поражения в матче с «Эдмонтоном»
«Эдмонтон Ойлерз» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Эдмонтон Ойлерз» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и закончилась со счётом 5:3 (1:0, 2:1, 2:2) в пользу гостей.
По два балла за результативность в составе победителей набрали: Леон Драйзайтль (2+0), Дрейк Каджула (2+0), Коннор Макдэвид (1+1), Дарнелл Нурс (1+1) и Тобиас Ридер (0+2). Вратарь гостей Микко Коскинен совершил 24 сейва.
|Нэшвилл Предаторз
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3:5
(0:1, 1:2, 2:2)
|Эдмонтон Ойлерз
|Питер Лавиолетт
|Тодд Маклеллан
|Юусе Сарос 54:33 (Ю. Сарос 55:54-58:02, Ю. Сарос 58:14-58:21)
|Микко Коскинен
|1-й период
|07:37
|Райан Джохансен
|Райан Стром
|09:35
|Дрейк Каджула (Т. Ридер, Д. Нерс)
|11:41
|Дарнелл Нерс
|15:11
|2-й период
|23:45
|Ник Бонино
|Леон Драйзайтль (М. Лучич, К. Макдэвид)
|24:14
|24:28
|Райан Джохансен
|24:28
|Райан Джохансен
|Милан Лучич
|33:57
|Джейсон Гаррисон
|37:34
|38:46
|Филип Форсберг (Р. Джохансен, Пи.Кей. Суббан)
|Коннор Макдэвид (Р. Ньюджент-Хопкинс)
|38:53
|39:34
|3-й период
|41:36
|Райан Хартман
|Леон Драйзайтль (Т. Ридер, О. Клефбом)
|44:19
|44:43
|Филип Форсберг (Р. Джохансен, В. Арвидссон)
|50:43
|Янник Вебер
|Мэттью Беннинг
|51:54
|Зак Кассиан
|54:44
|55:54
|Филип Форсберг (Р. Джохансен, Пи.Кей. Суббан)
|Дрейк Каджула
|п.в.
|58:14
|14
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|Л. Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз), Ф. Форсберг (Нэшвилл Предаторз), К. Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз)