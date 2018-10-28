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03:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Хет-трик Форсберга не спас «Нэшвилл» от поражения в матче с «Эдмонтоном»

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и закончилась со счётом 5:3 (1:0, 2:1, 2:2) в пользу гостей.

По два балла за результативность в составе победителей набрали: Леон Драйзайтль (2+0), Дрейк Каджула (2+0), Коннор Макдэвид (1+1), Дарнелл Нурс (1+1) и Тобиас Ридер (0+2). Вратарь гостей Микко Коскинен совершил 24 сейва.

Хет-триком в составе «Предаторз» отметился форвард Филип Форсберг. Три результативные передачи на свой счёт записал Райан Джохансен. Голкипер Юусе Сарос отразил 30 бросков из 34. Нападающие Кевин Фиала и Кайл Туррис окончили матч с показателем полезности «-3».

Нэшвилл Предаторз 3:5
(0:1, 1:2, 2:2)
Эдмонтон Ойлерз
27.10.2018, 22:00 Регулярный чемпионат Bridgestone Arena
Главные тренеры
Питер Лавиолетт Тодд Маклеллан
Вратари
Юусе Сарос 54:33 (Ю. Сарос 55:54-58:02, Ю. Сарос 58:14-58:21) Микко Коскинен
1-й период
07:37 Райан Джохансен
Райан Стром 09:35
Дрейк Каджула (Т. Ридер, Д. Нерс) 11:41
Дарнелл Нерс 15:11
2-й период
23:45 Ник Бонино
Леон Драйзайтль (М. Лучич, К. Макдэвид) 24:14
24:28 Райан Джохансен
24:28 Райан Джохансен
Милан Лучич 33:57
Джейсон Гаррисон 37:34
38:46 Филип Форсберг (Р. Джохансен, Пи.Кей. Суббан)
Коннор Макдэвид (Р. Ньюджент-Хопкинс) 38:53
39:34
3-й период
41:36 Райан Хартман
Леон Драйзайтль (Т. Ридер, О. Клефбом) 44:19
44:43 Филип Форсберг (Р. Джохансен, В. Арвидссон)
50:43 Янник Вебер
Мэттью Беннинг 51:54
Зак Кассиан 54:44
55:54 Филип Форсберг (Р. Джохансен, Пи.Кей. Суббан)
Дрейк Каджула п.в. 58:14
Статистика
14 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Л. Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз), Ф. Форсберг (Нэшвилл Предаторз), К. Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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