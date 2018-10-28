Хет-трик Форсберга не спас «Нэшвилл» от поражения в матче с «Эдмонтоном»

Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и закончилась со счётом 5:3 (1:0, 2:1, 2:2) в пользу гостей.

По два балла за результативность в составе победителей набрали: Леон Драйзайтль (2+0), Дрейк Каджула (2+0), Коннор Макдэвид (1+1), Дарнелл Нурс (1+1) и Тобиас Ридер (0+2). Вратарь гостей Микко Коскинен совершил 24 сейва.