«Вашингтон» по буллитам обыграл «Калгари», у Кузнецова две передачи

Встреча прошла на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась с разгромным счётом 4:3 Б (2:2, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Это поражение стало для «Калгари» третьим кряду.

Александр Овечкин дважды бросил в створ ворот и отметился передачей за 19 минут и 45 секунд, проведённых на льду. У Евгения Кузнецова также два броска и две передачи за 20 минут 17 секунд. На счету Дмитрия Орлова, сыгравшего 23.16, показатель полезности «-1» и два хита.