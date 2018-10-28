Шайба Панарина в овертайме принесла победу «Коламбусу» в матче НХЛ с «Баффало»

Источник: AP 2018

Основное время матча завершилось вничью — 4:4. В составе «Коламбуса» шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа (9-я минута), Панарин (22) и Кэм Аткинсон (37, 38). У «Баффало» отличились Кайл Окпосо (2), Джефф Скиннер (15), Джейсон Поминвилл (43) и Кейси Миттельштадт (45). Победную шайбу на 31-й секунде овертайма забросил Панарин, который был признан первой звездой встречи. Второй звездой стал Аткинсон, третьей — Дюбуа.

Российский нападающий Панарин забросил четвертую и пятую шайбы в сезоне. На площадке он провел 19 минут, успев нанести шесть бросков, два из которых стали голевыми, а также отдать результативную передачу. Всего на счету 26-летнего форварда теперь 15 очков (5 шайб + 10 передач) в 10 встречах сезона-2018/19.

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский не принимал участия в матче.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-buf-4-cbj-5-fot/t-277753022/c-62312903?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Коламбус» одержал вторую победу подряд и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 12 очков в 10 матчах. «Баффало» потерпел первое поражение в овертайме и идет на 6-й строчке в таблице на Востоке, имея в активе 13 очков после 11 игр. В следующем матче в ночь на среду «Коламбус» дома встретится с «Детройтом», «Баффало» на своей площадке сыграет против «Калгари».

В параллельных матчах «Монреаль» в гостях обыграл «Бостон» (3:0), «Торонто» на своей площадке был сильнее «Виннипега» (3:2). Хоккеисты «Торонто» уступали со счетом 0:2 после двух периодов, но в третьей 20-минутке сумели трижды забросить, победный гол на счету финна Каспери Капанена.

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