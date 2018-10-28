Две шайбы Тарасенко помогли «Сент-Луису» победить «Чикаго» в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Райан О’Райлли (1-я минута), Зак Сэнфорд (6), Тарасенко (22, 56), Тайлер Бозак (26) и Алекс Пьетранджело (59). У «Чикаго» отличились Патрик Кейн (4, 37) и Артем Анисимов (19). После игры Тарасенко был признан второй звездой встречи, лучшим игроком стал О’Райлли, третьей звездой признан Кейн.
Тарасенко сыграл в матче 19 минут и 14 секунд, нанес пять бросков и забросил две шайбы. Теперь на его счету 9 очков (5 шайб + 3 голевые передачи) в 10 матчах текущего сезона.
Другой российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев не смог отличиться результативными действиями за 9 минут 42 секунды на площадке, в его активе один бросок, два силовых приема и пять штрафных минут за драку.
«Сент-Луис» одержал третью победу в 10 матчах и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 9 очков. «Чикаго» потерпел третье поражение в основное время за 11 матчей, клуб занимает четвертое место на Западе, имея в активе 14 очков. В следующем матче в ночь на понедельник «Чикаго» на своей площадке примет «Эдмонтон», «Сент Луис» в четверг дома сыграет с «Вегасом».