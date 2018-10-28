Две шайбы Тарасенко помогли «Сент-Луису» победить «Чикаго» в матче НХЛ

Источник: AP 2018

В составе победителей шайбы забросили Райан О’Райлли (1-я минута), Зак Сэнфорд (6), Тарасенко (22, 56), Тайлер Бозак (26) и Алекс Пьетранджело (59). У «Чикаго» отличились Патрик Кейн (4, 37) и Артем Анисимов (19). После игры Тарасенко был признан второй звездой встречи, лучшим игроком стал О’Райлли, третьей звездой признан Кейн.

Тарасенко сыграл в матче 19 минут и 14 секунд, нанес пять бросков и забросил две шайбы. Теперь на его счету 9 очков (5 шайб + 3 голевые передачи) в 10 матчах текущего сезона.

Другой российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев не смог отличиться результативными действиями за 9 минут 42 секунды на площадке, в его активе один бросок, два силовых приема и пять штрафных минут за драку.

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