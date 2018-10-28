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10:36 (мск), источник: ТАСС

Две шайбы Тарасенко помогли «Сент-Луису» победить «Чикаго» в матче НХЛ

ТАСС, 28 октября. «Сент-Луис» на своей площадке обыграл «Чикаго» со счетом 7:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий хозяев Владимир Тарасенко во второй раз в сезоне забросил две шайбы в одной встрече.

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Источник: AP 2018

В составе победителей шайбы забросили Райан О’Райлли (1-я минута), Зак Сэнфорд (6), Тарасенко (22, 56), Тайлер Бозак (26) и Алекс Пьетранджело (59). У «Чикаго» отличились Патрик Кейн (4, 37) и Артем Анисимов (19). После игры Тарасенко был признан второй звездой встречи, лучшим игроком стал О’Райлли, третьей звездой признан Кейн.

Тарасенко сыграл в матче 19 минут и 14 секунд, нанес пять бросков и забросил две шайбы. Теперь на его счету 9 очков (5 шайб + 3 голевые передачи) в 10 матчах текущего сезона.

Другой российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев не смог отличиться результативными действиями за 9 минут 42 секунды на площадке, в его активе один бросок, два силовых приема и пять штрафных минут за драку.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сент-Луис» одержал третью победу в 10 матчах и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 9 очков. «Чикаго» потерпел третье поражение в основное время за 11 матчей, клуб занимает четвертое место на Западе, имея в активе 14 очков. В следующем матче в ночь на понедельник «Чикаго» на своей площадке примет «Эдмонтон», «Сент Луис» в четверг дома сыграет с «Вегасом».

Сент-Луис Блюз 7:3
(2:2, 2:1, 3:0)
Чикаго Блэкхокс
28.10.2018, 03:00 Регулярный чемпионат Enterprise Center
Главные тренеры
Майк Йео Джоэль Кенневилль
Вратари
Джейк Аллен 38:59 (Ч. Джонсон 38:59) Кори Кроуфорд 56:39 (К. Кроуфорд 58:02)
1-й период
00:18 Райан О`Райлли (З. Сэнфорд, К. Парэйко)
Патрик Кейн (Б. Саад, А. Анисимов) 03:47
05:28 Закари Сэнфорд (Д. Перрон, Р. О`Райлли)
Брент Сибрук 09:07
Артем Анисимов (П. Кейн) 18:50
2-й период
Эрик I Густафссон 21:06
21:39 Владимир Тарасенко (В. Данн, Р. О`Райлли)
Ян Рутта 22:50
25:14 Тайлер Бозак (О. Сундквист, З. Сэнфорд)
32:27 Джейден Шворц
Патрик Кейн (А. Анисимов, Х. Йокихарью) 36:59
3-й период
Маркус Крюгер 42:52
55:40 Владимир Тарасенко (Дж. Шворц, А. Пьетранджело)
58:02 п.в. Алекс Пьетранджело (Дж. Боумистер, Б. Шенн)
58:38 Иван Барбашев
Брент Сибрук 58:38
Брент Сибрук 58:38
59:44 Александр Стин (Б. Шенн, А. Пьетранджело)
Статистика
7 Штрафное время 15
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Р. О`Райлли (Сент-Луис Блюз), В. Тарасенко (Сент-Луис Блюз), П. Кейн (Чикаго Блэкхокс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сент-Луис Блюз
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