«Питтсбург» крупно победил «Ванкувер» в матче НХЛ. Малкин забросил две шайбы

Источник: AP 2018

В составе «Питтсбурга» голы забили Фил Кессел (26-я минута), Сидни Кросби (37, 58) и Малкин (55, 56). После игры Малкин был признан первой звездой встречи, второй звездой стал голкипер «Питтсбурга» Кейси Десмит (29 отраженных бросков), третьей — Кросби.

Малкин провел на площадке 18 минут 18 секунд, успев также нанести шесть бросков по воротам соперника. Теперь на счету 32-летнего россиянина 18 очков (5 шайб + 13 передач) в девяти матчах.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-pit-5-van-0/t-277753022/c-62321603?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.