«Питтсбург» крупно победил «Ванкувер» в матче НХЛ. Малкин забросил две шайбы

В составе «Питтсбурга» голы забили Фил Кессел (26-я минута), Сидни Кросби (37, 58) и Малкин (55, 56). После игры Малкин был признан первой звездой встречи, второй звездой стал голкипер «Питтсбурга» Кейси Десмит (29 отраженных бросков), третьей — Кросби.
Малкин провел на площадке 18 минут 18 секунд, успев также нанести шесть бросков по воротам соперника. Теперь на счету 32-летнего россиянина 18 очков (5 шайб + 13 передач) в девяти матчах.
«Питтсбург» поднялся на третье место в Восточной конференции, набрав 14 очков из 18 возможных. «Ванкувер» идет на седьмой строчке в Западной конференции, имея в активе 12 очков после 12 игр. В следующем матче 30 октября «Питтсбург» на своей площадке сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», «Ванкувер» дома встретится с «Чикаго».