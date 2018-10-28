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10:51 (мск), источник: ТАСС

«Питтсбург» крупно победил «Ванкувер» в матче НХЛ. Малкин забросил две шайбы

ТАСС, 28 октября. «Питтсбург» разгромил «Ванкувер» со счетом 5:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий хозяев Евгений Малкин забросил две шайбы и отдал голевую передачу, продлив результативную серию до семи игр.

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Источник: AP 2018

В составе «Питтсбурга» голы забили Фил Кессел (26-я минута), Сидни Кросби (37, 58) и Малкин (55, 56). После игры Малкин был признан первой звездой встречи, второй звездой стал голкипер «Питтсбурга» Кейси Десмит (29 отраженных бросков), третьей — Кросби.

Малкин провел на площадке 18 минут 18 секунд, успев также нанести шесть бросков по воротам соперника. Теперь на счету 32-летнего россиянина 18 очков (5 шайб + 13 передач) в девяти матчах.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Питтсбург» поднялся на третье место в Восточной конференции, набрав 14 очков из 18 возможных. «Ванкувер» идет на седьмой строчке в Западной конференции, имея в активе 12 очков после 12 игр. В следующем матче 30 октября «Питтсбург» на своей площадке сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», «Ванкувер» дома встретится с «Чикаго».

Ванкувер Кэнакс 0:5
(0:0, 0:2, 0:3)
Питтсбург Пингвинз
28.10.2018, 05:00 Регулярный чемпионат Rogers Arena
Главные тренеры
Трэвис Грин Майк Салливан
Вратари
Якоб Маркстрем Кейси Десмит
1-й период
Кейси Десмит 01:44
Джейми Олексяк 10:48
2-й период
20:12 Антуан Руссель
Фил Кессел (О. Мяяття, Е. Малкин) 25:50
Евгений Малкин 33:45
Сидни Кросби (Д. Симон, Дж. Гюнтцель) 36:34
37:59 Бо Хорват
3-й период
40:20 Антуан Руссель
40:20 Антуан Руссель
Крис Летанг 40:40
Евгений Малкин (Д. Спронг) 54:15
Евгений Малкин (Ф. Кессел, К. Хагелин) 55:14
Сидни Кросби (Дж. Олексяк, Дж. Гюнтцель) 57:43
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз), К. Десмит (Питтсбург Пингвинз), С. Кросби (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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