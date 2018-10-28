Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Авангард0
Торпедо НН0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Йокерит1
Северсталь0
Хоккей. КХЛ
19:00
Слован
СКА
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист2
Спартак1
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев2
Витязь1
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс5
Сибирь2
Хоккей. НХЛ
22:30
Лос-Анджелес Кингз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
23:59
Детройт Ред Уингз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
23:59
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал1
Ак Барс5
Хоккей. НХЛ
29.10
Чикаго Блэкхокс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
29.10
Вегас Голден Найтс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
29.10
Анахайм Дакс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс0
Питтсбург Пингвинз5
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс7
Тампа-Бэй Лайтнинг1
Все события
Фоторепортажи
15Grazie! Сумасшедшие проводы Массимо Карреры
9Сычев: яркое начало и быстрое падение
16:46 (мск), источник: Р-Спорт

Овечкин осчастливил двух юных фанатов «Вашингтона»

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Нападающий «Вашингтона» россиянин Александр Овечкин во время матч регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» сделал подарки двум болельщикам.

Наверх
Источник: Reuters

Во время одной из пауз в игре с «Флэймз» Овечкин перекинул свою клюшку через защитное стекло, чем несказанно порадовал пришедшего на матч мальчика.

Во время загрузки произошла ошибка.

​В перерыве между периодами капитан «Кэпиталз» вручил клюшку еще одному юному любителю хоккея, который ждал команду в подтрибунном помещении.

Во время загрузки произошла ошибка.

​Встреча в Калгари завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов (4:3).

Калгари Флэймз 3:4 Б
(2:2, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Вашингтон Кэпиталз
27.10.2018, 23:00 Зрители: 17832 Регулярный чемпионат Scotiabank Saddledome
Главные тренеры
Билл Питерс Тодд Рирден
Вратари
Майк Смит 57:29 (Майк Смит 58:33) Финикс Копли
1-й период
01:10 Джеймс Нил
Никлас II Бэкстрем 01:37
Якуб Врана (Е. Кузнецов) 09:28
13:49 Дерек Райан
Ти. Джей. Оши (А. Овечкин, Е. Кузнецов) 14:27
14:42 Трэвис Хэмоник (Ш. Монахэн, Дж. Годро)
Бретт Коннолли 16:45
16:54 Элиас Линдхольм (Дж. Годро, М. Джиордано)
2-й период
31:13
Евгений Кузнецов 32:53
Мэтт Нисканен (Б. Коннолли, Д. Яшкин) 37:03
3-й период
58:33 Мэттью Ткачак (М. Джиордано, Р. Андерссон)
Евгений Кузнецов 58:48
Серия буллитов - победный бросок
Н. Бэкстрем
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Дж. Годро (Калгари Флэймз), Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), М. Ткачак (Калгари Флэймз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Кокорину и Мамаеву выдали мяч в СИЗО
Что показали записи камер наблюдения в метро Рима
«Худшее выступление в карьере»: Медведева разочаровала Канаду
Фернандеш принес «Локомотиву» победу в Красноярске
«Спартаку» в третий раз понадобился Карпин
«Двигатель замолчал»: последние мгновения президента «Лестера»
Глушаков отправился со «Спартаком» в Казань на матч с «Рубином»
Букмекеры считают, что ЦСКА снова обыграет «Краснодар»
«Динамо» играет с «Ахматом» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь