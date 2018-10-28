Овечкин осчастливил двух юных фанатов «Вашингтона»
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Нападающий «Вашингтона» россиянин Александр Овечкин во время матч регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» сделал подарки двум болельщикам.
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Нападающий «Вашингтона» россиянин Александр Овечкин во время матч регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» сделал подарки двум болельщикам.
Во время одной из пауз в игре с «Флэймз» Овечкин перекинул свою клюшку через защитное стекло, чем несказанно порадовал пришедшего на матч мальчика.
В перерыве между периодами капитан «Кэпиталз» вручил клюшку еще одному юному любителю хоккея, который ждал команду в подтрибунном помещении.
Встреча в Калгари завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов (4:3).
|Калгари Флэймз
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3:4 Б
(2:2, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
|Вашингтон Кэпиталз
|Билл Питерс
|Тодд Рирден
|Майк Смит 57:29 (Майк Смит 58:33)
|Финикс Копли
|1-й период
|01:10
|Джеймс Нил
|Никлас II Бэкстрем
|01:37
|Якуб Врана (Е. Кузнецов)
|09:28
|13:49
|Дерек Райан
|Ти. Джей. Оши (А. Овечкин, Е. Кузнецов)
|14:27
|14:42
|Трэвис Хэмоник (Ш. Монахэн, Дж. Годро)
|Бретт Коннолли
|16:45
|16:54
|Элиас Линдхольм (Дж. Годро, М. Джиордано)
|2-й период
|31:13
|Евгений Кузнецов
|32:53
|Мэтт Нисканен (Б. Коннолли, Д. Яшкин)
|37:03
|3-й период
|58:33
|Мэттью Ткачак (М. Джиордано, Р. Андерссон)
|Евгений Кузнецов
|58:48
|Н. Бэкстрем
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Дж. Годро (Калгари Флэймз), Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), М. Ткачак (Калгари Флэймз)