Шайба и две голевые передачи Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» победить «Рейнджерс»

Ковальчук сыграл в матче 16 минут 28 секунд, нанес четыре броска, один из которых стал голевым, отдал две результативные передачи и провел один силовой прием. Всего на счету 35-летнего форварда теперь 8 очков (3 шайбы + 5 передач) в 11 играх сезона. В предыдущий раз Ковальчук набирал три очка в одной игре регулярного чемпионата более пяти лет назад, когда 15 февраля 2013 года в составе «Нью-Джерси» отдал три голевые передачи в домашнем матче с «Филадельфией» (5:3).