Шайба и две голевые передачи Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» победить «Рейнджерс»

В составе «Лос-Анджелеса» шайбы забросили Дастин Браун (32-я минута), Ковальчук (34), Тревор Льюис (51) и Алек Мартинез (60). У «Рейнджерс» отличились Владислав Наместников (12), Тони Деанджело (28) и Райан Спунер (56). После игры Ковальчук был признан лучшим игроком встречи, второй звездой стал Браун, третьей — Деанджело.
Ковальчук сыграл в матче 16 минут 28 секунд, нанес четыре броска, один из которых стал голевым, отдал две результативные передачи и провел один силовой прием. Всего на счету 35-летнего форварда теперь 8 очков (3 шайбы + 5 передач) в 11 играх сезона. В предыдущий раз Ковальчук набирал три очка в одной игре регулярного чемпионата более пяти лет назад, когда 15 февраля 2013 года в составе «Нью-Джерси» отдал три голевые передачи в домашнем матче с «Филадельфией» (5:3).
Российский нападающий «Рейнджерс» Наместников забросил первую шайбу в текущем сезоне, ему ассистировал Павел Бучневич, отдавший вторую голевую передачу в сезоне.
«Лос-Анджелес» одержал третью победу в 11 матчах сезона и продолжает замыкать турнирную таблицу Западной конференции, набрав 7 очков. «Рейнджерс» идут на 15-м месте на Востоке, также имея в активе 7 очков после 11 игр. В следующем матче «Лос-Анджелес» 1 ноября дома сыграет против «Филадельфии», «Рейнджерс» 30 октября в гостях встретятся с «Сан-Хосе».