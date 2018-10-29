Ковальчук признан третьей звездой дня в НХЛ

Источник: AP 2018

Россиянин в воскресенье забросил одну шайбу и сделал две результативных передачи в победной встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:3.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ea8KFGs5l8U?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Первой звездой дня стал нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Мейер, сделавший дубль и отдавший одну передачу в матче с «Анахайм Дакс» (4:3).