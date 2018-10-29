Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Амур
Хоккей. НХЛ
03:00
Вегас Голден НайтсОТ4
Оттава Сенаторз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Анахайм ДаксОТ3
Сан-Хосе Шаркс4
Хоккей. НХЛ
01:00
Чикаго БлэкхоксОТ1
Эдмонтон Ойлерз2
Хоккей. НХЛ
28.10
Детройт Ред Уингз4
Даллас Старз2
Хоккей. НХЛ
28.10
Каролина Харрикейнз1
Нью-Йорк Айлендерс2
Хоккей. НХЛ
28.10
Лос-Анджелес Кингз4
Нью-Йорк Рейнджерс3
Все события
Фоторепортажи
12«Спартак» отстоял ничью в Глазго
9Сычев: яркое начало и быстрое падение
10:39 (мск), источник: Р-Спорт

Ковальчук признан третьей звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук признан третьей звездой дня в НХЛ по итогам матчей воскресенья, сообщается на официальном сайте лиги.

Наверх
Источник: AP 2018

Россиянин в воскресенье забросил одну шайбу и сделал две результативных передачи в победной встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:3.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первой звездой дня стал нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Мейер, сделавший дубль и отдавший одну передачу в матче с «Анахайм Дакс» (4:3).

Второй звездой дня признан голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Томас Грайсс, отразивший 38 из 39 бросков во встрече с «Каролина Харрикейнз» (2:1).

Лос-Анджелес Кингз 4:3
(0:1, 2:1, 2:1)
Нью-Йорк Рейнджерс
28.10.2018, 22:30 Регулярный чемпионат Staples Center
Главные тренеры
Джон Стивенс Дэвид Куинн
Вратари
Джек Кэмпбелл Хенрик Лундквист 59:20
1-й период
09:22 Кайл Клиффорд
Коди Маклеод 09:22
Владислав Наместников (П. Бучневич) 11:11
2-й период
23:06 Кайл Клиффорд
Энтони Дианджело (В. Наместников, Б. Хауден) 27:42
Коди Маклеод 30:55
31:23 Дастин Браун (И. Ковальчук, Д. Даути)
32:41
33:14 Илья Ковальчук (Д. Даути, А. Копитар)
Коди Маклеод 34:27
3-й период
40:48 Тэннер Пирсон
Нил Пионк 41:12
47:45 Дерек Форборт
50:28 Тревор Льюис (И. Ковальчук, А. Кемпе)
Райан Спунер (Э. Дианджело, Б. Шей) 55:16
59:05 Алек Мартинес
Статистика
11 Штрафное время 13
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
И. Ковальчук (Лос-Анджелес Кингз), Д. Браун (Лос-Анджелес Кингз), Э. Дианджело (Нью-Йорк Рейнджерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Лос-Анджелес Кингз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Менеджер Нурмагомедова анонсировал новость, от которой "сорвет крышу"
Туктамышева устроила "стриптиз" после победы на Гран-при в Канаде
«Барса» вынесла «Реал» в класико. Суарес сыграл в режиме Месси
У ЦСКА была очевидная слабость. «Краснодар» ею воспользовался
Тренер «Реала» попрощался с игроками после разгрома от «Барсы»
«Динамо» выиграет в Уфе, пора уже подниматься. Интриги дня КХЛ
«Лестер» подтвердил гибель владельца клуба при крушении
Шайба и две передачи Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» победить
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь