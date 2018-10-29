Ковальчук признан третьей звездой дня в НХЛ
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук признан третьей звездой дня в НХЛ по итогам матчей воскресенья, сообщается на официальном сайте лиги.
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук признан третьей звездой дня в НХЛ по итогам матчей воскресенья, сообщается на официальном сайте лиги.
Россиянин в воскресенье забросил одну шайбу и сделал две результативных передачи в победной встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:3.
Первой звездой дня стал нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Мейер, сделавший дубль и отдавший одну передачу в матче с «Анахайм Дакс» (4:3).
Второй звездой дня признан голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Томас Грайсс, отразивший 38 из 39 бросков во встрече с «Каролина Харрикейнз» (2:1).
|Лос-Анджелес Кингз
|
4:3
(0:1, 2:1, 2:1)
|Нью-Йорк Рейнджерс
|Джон Стивенс
|Дэвид Куинн
|Джек Кэмпбелл
|Хенрик Лундквист 59:20
|1-й период
|09:22
|Кайл Клиффорд
|Коди Маклеод
|09:22
|Владислав Наместников (П. Бучневич)
|11:11
|2-й период
|23:06
|Кайл Клиффорд
|Энтони Дианджело (В. Наместников, Б. Хауден)
|27:42
|Коди Маклеод
|30:55
|31:23
|Дастин Браун (И. Ковальчук, Д. Даути)
|32:41
|33:14
|Илья Ковальчук (Д. Даути, А. Копитар)
|Коди Маклеод
|34:27
|3-й период
|40:48
|Тэннер Пирсон
|Нил Пионк
|41:12
|47:45
|Дерек Форборт
|50:28
|Тревор Льюис (И. Ковальчук, А. Кемпе)
|Райан Спунер (Э. Дианджело, Б. Шей)
|55:16
|59:05
|Алек Мартинес
|11
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|И. Ковальчук (Лос-Анджелес Кингз), Д. Браун (Лос-Анджелес Кингз), Э. Дианджело (Нью-Йорк Рейнджерс)