Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив1
Сочи0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Мн0
Амур2
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават ЮлаевОТ2
ХК Динамо3
Хоккей. НХЛ
30.10
Торонто Мэйпл Ливз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
30.10
Ванкувер Кэнакс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
03:00
Анахайм ДаксОТ3
Сан-Хосе Шаркс4
Все события
Фоторепортажи
14Класико закончилось разгромом мадридского «Реала»
15Grazie! Сумасшедшие проводы Массимо Карреры
19:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сент-Луис» вызвал Никиту Сошникова из фарм-клуба

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» вызвал из фарм-клуба четверых хоккеистов, информирует официальный сайт «блюзменов».

Наверх
Источник: AP 2018

В основную команду «Сент-Луиса» вызваны вратарь Вилле Хуссо, защитник Карл Гуннарссон и нападающие Робби Фаббри и Никита Сошников.

В пяти играх за фарм-клуб россиянин отметился одной заброшенной шайбой.

Сошников перешёл в «Сент-Луис» в ходе прошедшего сезона из «Торонто Мэйпл Лифс». В 12 матчах регулярного сезона-2017/18 за «музыкантов» 24-летний форвард забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу. В составе сборной России Никита принял участие в чемпионате мира—2018, где в четырёх играх набрал 3 (0+3) очка.

Сент-Луис Блюз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Русская фигуристка разделась во время показательного выступления в Канаде!
Российскую спортсменку выгнали из сборной за пост в "Инстаграме"!
«Валера, верим!» Что ждет «Спартак» при Карпине
У ЦСКА была очевидная слабость. «Краснодар» ею воспользовался
«Реал Мадрид» не уверен в кандидатуре Антонио Конте
Роналду рассказал, почему покинул «Реал»
Шоу на Skate Canada: стриптиз Туктамышевой, пижама Медведевой
Сейв вратаря ЦСКА вошел в число лучших в 3-м туре ЛЧ
«Рубин» принимает «Спартак» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь