В погоне за мечтой. Как дела у россиян, сменивших летом КХЛ на НХЛ
Ковальчук заметнее всех, но его клуб идёт на последнем месте.
Ковальчук заметнее всех, но его клуб идёт на последнем месте.
11 игр, 8 (3+5) очков, «-5»
Кови отыграл в России в составе питерского СКА пять сезонов, выиграл два кубка Гагарина и олимпийское золото, и в 35 лет вернулся в НХЛ, чтобы осуществить мечту и, завоевав кубок Стэнли, войти в Тройной Золотой клуб. Ковальчук подписал контракт с «Лос-Анджелесом», где от связки Ильи с Анже Копитаром ожидали многого.
Но в начале «регулярки» дела у «королей» не клеятся, «Лос-Анджелес» занимает промежуточное последнее место в Западной конференции. Сам же Ковальчук делит первое место в списке бомбардиров клуба с Дрю Даути, но очевидно, что Илья может играть лучше. После ряда поражений наставник «Кингз» Джон Стивенс стал тасовать состав, Ковальчук спустился сначала во второе звено, затем даже в третье, но именно там, в сочетании с Адрианом Кемпе и Тревором Льюисом ему удалось провести пока лучший матч в сезоне.
5 игр, 1 (0+1), «-1»
Летом вернулся в НХЛ и Ничушкин, который провёл два сезона в ЦСКА. Габаритный форвард получил небольшую травму перед самым стартом чемпионата, но уже в третьей игре «Далласа» в «регулярке» смог выйти на лёд.
Валерий провёл пять матчей, и пока его игра оставляет желать лучшего. Габаритный форвард получает около 10 минут за матч, и проводит это время крайне бесполезно. В своё время «Даллас» очень ждал талантливого юниора Ничушкина, сверкнувшего в 18 лет в КХЛ, Валерий был хорош в дебютном сезоне в лиге, но затем скис, и пока не видно, что двухлетняя командировка в ЦСКА принесла ему пользу.
9 игр, 0 очков, «-3»
Для Игоря Ожиганова это дебютный сезон в НХЛ, куда
В случае с Ожигановым не стоит смотреть на статистику, Игорь пока только привыкает к новой лиге, сосредотачивается на том, чтобы сыграть аккуратно и правильно у своих ворот, и не получает возможности выйти в большинстве. Но Майк Бэбкок доверяет россиянину, и недавно Ожиганов провёл почти 20 минут на льду против «Лос-Анджелеса». Если Игорь продолжит в том же духе, то вполне может избежать ссылок в
7 игр, 1 (0+1), «-1»
В 28 лет поехал покорять лучшую лигу мира
Восстанавливался россиянин недолго, уже 14 октября он дебютировал в НХЛ, и пока не выпадал из ростера «пантер». Киселевич относится к себе весьма критично, говорит о недовольстве своей игрой, но пока его адаптация к НХЛ проходит
3 игры, 0 очков, «-1»
Ещё один российский
Илья дебютировал в НХЛ 11 октября, но, проведя три матча, отправился в запас. Очевидно, защитника, обожающего силовые приёмы, в скором времени ждёт отсылка в
7 игр, 7 (0+7) очков, «-3»
Егор Яковлев также поехал в НХЛ довольно поздно, но сначала ему повезло меньше, чем Ожиганову, попавшему в стартовый состав «Торонто», или Киселевичу, которому «Флорида» дала односторонний контракт.
Яковлев пробиться в основу «Нью-Джерси» по результатам предсезонки не сумел и начал чемпионат в АХЛ. Там Егор смотрелся прекрасно, некоторое время даже лидировал в списке бомбардиров «Бингхэмптона», и после травмы Стивена Сантини у «Девилз» не было других вариантов, кроме как вызвать из
5 игр, 2 (2+0) очка, «+1»
Шумаков в конце прошлого сезона впал в немилость к главному тренеру ЦСКА Игорю Никитину, этим летом достаточно долго длилась эпопея с его контрактом с «армейцами», но в результате он был расторгнут, а Шумаков подписался с «Вашингтоном». Сергей сыграл за «Кэпиталз» в контрольных матчах, но перед стартом сезона «столичные» отправили его в «Херши».
4 игры, КН 3,7 и 86% ОБ.
Одноклубником Шумакова в «Херши» стал Илья Самсонов, отправившийся за океан бороться за место первого сменщика Брэйдена Холтби в «Вашингтоне». Но пока магнитогорский воспитанник проигрывает даже конкуренцию в «Херши» чешскому вратарю Витеку Ванечеку. Первые матчи Самсонова за новую команду сложились неудачно, «Беарс» их все проиграли, а российский голкипер много пропускал и стабильно отражал менее 90% бросков. Справедливости ради стоит сказать, что и количество атак со стороны соперников «Херши» было весьма приличным.
Тем не менее, партнёры и тренерский штаб оказывают Самсонову поддержку, отмечая, впрочем, что ему прилично мешает языковой барьер. Что ж, у Ильи есть время на адаптацию не только к североамериканскому хоккею, но и новому для себя быту.