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21:15 (мск), источник: Чемпионат.com

В погоне за мечтой. Как дела у россиян, сменивших летом КХЛ на НХЛ

Ковальчук заметнее всех, но его клуб идёт на последнем месте.

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Источник: AP 2018

Илья Ковальчук («Лос-Анджелес Кингз»)

11 игр, 8 (3+5) очков, «-5»

Кови отыграл в России в составе питерского СКА пять сезонов, выиграл два кубка Гагарина и олимпийское золото, и в 35 лет вернулся в НХЛ, чтобы осуществить мечту и, завоевав кубок Стэнли, войти в Тройной Золотой клуб. Ковальчук подписал контракт с «Лос-Анджелесом», где от связки Ильи с Анже Копитаром ожидали многого.

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Но в начале «регулярки» дела у «королей» не клеятся, «Лос-Анджелес» занимает промежуточное последнее место в Западной конференции. Сам же Ковальчук делит первое место в списке бомбардиров клуба с Дрю Даути, но очевидно, что Илья может играть лучше. После ряда поражений наставник «Кингз» Джон Стивенс стал тасовать состав, Ковальчук спустился сначала во второе звено, затем даже в третье, но именно там, в сочетании с Адрианом Кемпе и Тревором Льюисом ему удалось провести пока лучший матч в сезоне.

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Валерий Ничушкин («Даллас Старз»)

5 игр, 1 (0+1), «-1»

Летом вернулся в НХЛ и Ничушкин, который провёл два сезона в ЦСКА. Габаритный форвард получил небольшую травму перед самым стартом чемпионата, но уже в третьей игре «Далласа» в «регулярке» смог выйти на лёд.

Валерий провёл пять матчей, и пока его игра оставляет желать лучшего. Габаритный форвард получает около 10 минут за матч, и проводит это время крайне бесполезно. В своё время «Даллас» очень ждал талантливого юниора Ничушкина, сверкнувшего в 18 лет в КХЛ, Валерий был хорош в дебютном сезоне в лиге, но затем скис, и пока не видно, что двухлетняя командировка в ЦСКА принесла ему пользу.

Игорь Ожиганов («Торонто Мэйпл Лифс»)

9 игр, 0 очков, «-3»

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Для Игоря Ожиганова это дебютный сезон в НХЛ, куда экс-защитник ЦСКА отправился только в 25 лет. Игорь подписал контракт с «Торонто», и пока ему удаётся удерживать место в основном составе «кленовых листьев» — Ожиганов пропустил только две игры.

В случае с Ожигановым не стоит смотреть на статистику, Игорь пока только привыкает к новой лиге, сосредотачивается на том, чтобы сыграть аккуратно и правильно у своих ворот, и не получает возможности выйти в большинстве. Но Майк Бэбкок доверяет россиянину, и недавно Ожиганов провёл почти 20 минут на льду против «Лос-Анджелеса». Если Игорь продолжит в том же духе, то вполне может избежать ссылок в фарм-клуб.

Богдан Киселевич («Флорида Пантерз»)

7 игр, 1 (0+1), «-1»

В 28 лет поехал покорять лучшую лигу мира экс-одноклубник Ожиганова по ЦСКА Богдан Киселевич, один из самых надёжных защитников КХЛ и сборной России в последние годы. Киселевич подписал контракт с «Флоридой» и начал сезон в основном составе. Этому не смогла помешать травма Богдана — в последнем контрольном матче перед началом чемпионата Киселевич неудачно заблокировал бросок лицом и сломал челюсть.

Восстанавливался россиянин недолго, уже 14 октября он дебютировал в НХЛ, и пока не выпадал из ростера «пантер». Киселевич относится к себе весьма критично, говорит о недовольстве своей игрой, но пока его адаптация к НХЛ проходит более-менее успешно.

Илья Любушкин («Аризона Койотс»)

3 игры, 0 очков, «-1»

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Ещё один российский защитник-дебютант НХЛ — Илья Любушкин. Возмужав в «Локомотиве», Любушкин решил сделать шаг вперёд и подписал двусторонний контракт с «Аризоной».

Тренинг-кемп прошёл для Любушкина удачно, по его итогам он вошёл в основной состав «койотов» на начало сезона, а главный тренер «Аризоны» Рик Токкет заявил, что Любушкин — ценный игрок для команды.

Илья дебютировал в НХЛ 11 октября, но, проведя три матча, отправился в запас. Очевидно, защитника, обожающего силовые приёмы, в скором времени ждёт отсылка в фарм-клуб, где ему нужно будет доказывать свою состоятельность.

Егор Яковлев («Бингхэмптон Девилз»)

7 игр, 7 (0+7) очков, «-3»

Егор Яковлев также поехал в НХЛ довольно поздно, но сначала ему повезло меньше, чем Ожиганову, попавшему в стартовый состав «Торонто», или Киселевичу, которому «Флорида» дала односторонний контракт.

Яковлев пробиться в основу «Нью-Джерси» по результатам предсезонки не сумел и начал чемпионат в АХЛ. Там Егор смотрелся прекрасно, некоторое время даже лидировал в списке бомбардиров «Бингхэмптона», и после травмы Стивена Сантини у «Девилз» не было других вариантов, кроме как вызвать из фарм-клуба Яковлева. Сейчас Егор находится в стане «Нью-Джерси», но пока ему не удалось дебютировать в НХЛ.

Сергей Шумаков («Херши Беарс»)

5 игр, 2 (2+0) очка, «+1»

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Шумаков в конце прошлого сезона впал в немилость к главному тренеру ЦСКА Игорю Никитину, этим летом достаточно долго длилась эпопея с его контрактом с «армейцами», но в результате он был расторгнут, а Шумаков подписался с «Вашингтоном». Сергей сыграл за «Кэпиталз» в контрольных матчах, но перед стартом сезона «столичные» отправили его в «Херши».

Фарм-клуб «Вашингтона» выдал худший старт сезона за всю свою историю, но Шумаков после первых пяти матчей был в числе лучших снайперов «медведей» с двумя шайбами. Продолжить адаптацию к Северной Америке Сергею помешала травма руки, из-за которой он выбыл на месяц.

Илья Самсонов («Херши Беарс»)

4 игры, КН 3,7 и 86% ОБ.

Одноклубником Шумакова в «Херши» стал Илья Самсонов, отправившийся за океан бороться за место первого сменщика Брэйдена Холтби в «Вашингтоне». Но пока магнитогорский воспитанник проигрывает даже конкуренцию в «Херши» чешскому вратарю Витеку Ванечеку. Первые матчи Самсонова за новую команду сложились неудачно, «Беарс» их все проиграли, а российский голкипер много пропускал и стабильно отражал менее 90% бросков. Справедливости ради стоит сказать, что и количество атак со стороны соперников «Херши» было весьма приличным.

Тем не менее, партнёры и тренерский штаб оказывают Самсонову поддержку, отмечая, впрочем, что ему прилично мешает языковой барьер. Что ж, у Ильи есть время на адаптацию не только к североамериканскому хоккею, но и новому для себя быту.

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