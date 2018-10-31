Шайба Малкина не помогла «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ

В составе «Нью-Йорка» голами отличились Эндрю Лэдд (11-я минута), Брок Нельсон (13), Мэтт Мартин (30), Джордан Эберле (32, 34) и Том Кюнакль (50). У «Питтсбурга» шайбы забросили Доминик Симон (15), Сидни Кросби (18) и Малкин (42).
Лучшим игроком матча стал Эберле (2+0). Второй звездой встречи был признан Мартин (1+1), третьей — Кросби (1+1).
Малкин провел на площадке 19 минут 10 секунд, успев также нанести три броска по воротам соперника. Теперь на счету 32-летнего россиянина 19 очков (6 шайб + 13 передач) в 10 матчах.
«Питтсбург» занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 14 очков из 20 возможных. «Ванкувер» идет на седьмой строчке, имея в активе 13 очков после 11 игр. В следующем матче 2 ноября команды вновь сыграют друг с другом. Встреча пройдет в Нью-Йорке на домашней площадке «Айлендерс».
Другие матчи игрового дня:
«Баффало» — «Калгари» — 1:2 (ОТ);.
«Каролина» — «Бостон» — 2:3 (Валентин Зыков («Каролина») — 10 минут 2 секунды, 1 результативная передача, 1 бросок, 1 хит);.
«Коламбус» — «Детройт» — 3:5.