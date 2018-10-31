«Тампа» обыграла «Нью-Джерси» в матче НХЛ, Кучеров набрал три очка

Источник: AP 2018

В составе победителей дубли на свой счет записали Брэйдон Коберн (8-я и 14-я минуты) и Кучеров (27, 46). Еще по одной шайбе забросили Брэйден Пойнт (21), Стивен Стэмкос (29), Тайлер Джонсон (44) и Райан Макдона (46). У «Нью- Джерси» отличились Майлз Вуд (2), Трэвис Зэйджак (6) и Кайл Палмиери (37).

На счету Кучерова теперь 12 (5 шайб + 7 передач) очков в 11 матчах сезона. Защитник «Тампы» Михаил Сергачева провел на площадке 18 минут 49 секунд, совершил один бросок и закончил матч с показателем полезности «+2». Голкипер хозяев Андрей Василевский совершил 27 сейвов.

Лучшим игроком матча стал Пойнт (1+4). Второй звездой встречи был признан Коберн (2+0), третьей — Кучеров (2+1).

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В другой игре «Даллас» на выезде победил «Монреаль» со счетом 4:1. Нападающий гостей Александр Радулов отыграл 21 минуту 4 секунды и забросил шайбу, которая стала для россиянина пятой в сезоне. Другой форвард «Далласа» — Валерий Ничушкин — провел на площадке 11 минут 34 секунды, но результативными действиями не отметился.

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Результаты остальных матчей игрового дня:

«Нэшвилл» — «Вегас» — 4:1;.

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«Баффало» — «Калгари» — 1:2 (ОТ);.

«Каролина» — «Бостон» — 2:3 (Валентин Зыков («Каролина») — 10 минут 2 секунды, 1 результативная передача, 1 бросок, 1 хит);.

«Коламбус» — «Детройт» — 3:5.