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10:27 (мск), источник: ТАСС

Проворов забросил первую шайбу в сезоне в победном для «Филадельфии» матче с «Нью-Джерси»

ТАСС, 31 октября. «Филадельфия» победила «Анахайм» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский защитник Иван Проворов забросил свою первую шайбу в текущем сезоне.

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Источник: AP 2018

В составе гостей шайбы забросили Шон Кутюрье (4-я минута), Проворов (29) и Нолан Патрик (59). У хозяев дублем отметился Понтус Оберг (22, 58). Лучшим игроком матча стал Патрик, второй звездой был признан Оберг, третьей — Кутюрье. Проворов набрал свое 4 (1+3) очко в текущем сезоне.

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«Рейнджерс» на выезде в серии буллитов обыграл «Сан-Хосе» — 4:3. Решающий буллит реализовал Кевин Шаттенкирк. Российский нападающий команды из Нью-Йорка Владислав Наместников получил повреждение после силового приема, проведенного на нем во втором периоде, и отправился в раздевалку. Однако перед заключительным отрезком игры, хоккеист вернулся на скамейку команды. Результативными действиями Наместников не отметился.

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Результаты других матчей дня:

«Эдмонтон» — «Миннесота» — 3:4;.

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«Аризона» — «Оттава» — 5:1.

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