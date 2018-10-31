Проворов забросил первую шайбу в сезоне в победном для «Филадельфии» матче с «Нью-Джерси»

В составе гостей шайбы забросили Шон Кутюрье (4-я минута), Проворов (29) и Нолан Патрик (59). У хозяев дублем отметился Понтус Оберг (22, 58). Лучшим игроком матча стал Патрик, второй звездой был признан Оберг, третьей — Кутюрье. Проворов набрал свое 4 (1+3) очко в текущем сезоне .

«Рейнджерс» на выезде в серии буллитов обыграл «Сан-Хосе» — 4:3. Решающий буллит реализовал Кевин Шаттенкирк. Российский нападающий команды из Нью-Йорка Владислав Наместников получил повреждение после силового приема, проведенного на нем во втором периоде, и отправился в раздевалку. Однако перед заключительным отрезком игры, хоккеист вернулся на скамейку команды. Результативными действиями Наместников не отметился.