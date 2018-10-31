Овечкин поработал тренером с детьми с нарушениями развития

В тренировке, которая прошла на тренировочном катке «столичной» команды в Арлингтоне, приняло участие около 80 человек, в основном детей. ASHA была создана в 2000 году для игроков всех возрастов с особенностями развития. Ещё 12 лет назад Овечкин создал программу «Ovi’s Crazy 8s», в рамках которой жертвует восемь сезонных абонементов на матчи «Вашингтона» самым ценным игрокам ASHA.