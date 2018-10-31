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11:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Овечкин поработал тренером с детьми с нарушениями развития

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в пятый раз подряд провёл открытый урок для игроков из Американской ассоциации особенного хоккея (ASHA), информирует официальный сайт НХЛ.

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Источник: AP 2018

В тренировке, которая прошла на тренировочном катке «столичной» команды в Арлингтоне, приняло участие около 80 человек, в основном детей. ASHA была создана в 2000 году для игроков всех возрастов с особенностями развития. Ещё 12 лет назад Овечкин создал программу «Ovi’s Crazy 8s», в рамках которой жертвует восемь сезонных абонементов на матчи «Вашингтона» самым ценным игрокам ASHA.

Алекс — настоящий герой нашей ассоциации, кумир наших детей. И это не зависит от того, выиграл он Кубок Стэнли или нет. Но он стал обладателем Кубка, и это очень символично. Дети очень ждут встречи с ним и рады быть здесь.
Джен О'Брайен

«Такие встречи очень много значат для них, потому что они чувствуют себя частью команды “Кэпиталз”. Кто-то думал, что они не смогут кататься, но он верил в них. Эта вера помогла и ему. Добро возвращается», — сказал исполнительный директор ассоциации Джен O’Брайен.

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Вашингтон Кэпиталз
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