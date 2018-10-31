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19:34 (мск), источник: Sport24

20 евро за билет на тренировку и дуэль на крылышках. НХЛ научила Европу кайфовать от хоккея

Как влюбиться в НХЛ за два дня.

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Источник: Reuters

Вынесенные матчи НХЛ в Хельсинки — бесконечный восторг. И ведь первая игра только завтра, 1 ноября. Но за два дня в Финляндии я уже успела ощутить, как здорово подошли организаторы к этому мероприятию и как местные болельщики рады видеть «Флориду» и «Виннипег» в финской столице.

Команды прилетели в Европу за четыре дня до матча, чтобы полностью адаптироваться к смене часовых поясов. Плюс НХЛ запланировало немало мероприятий перед матчами — пресс-конференции, открытые тренировки, общение с журналистами в раздевалке, благотворительные поездки в больницы.

Александра Баркова и Патрика Лайне тут разрывают на части. Они местные божества, которые ни на минуту не остаются без внимания. Во вторник в рамках рекламной акции хоккеисты поедали крылышки, причем Лайне уплетал за обе щеки, а Барков лишь попробовал. Сразу видно, кто сидит в четвертом звене, а кто лидер команды.

— Он больше меня съел, я перед камерами стеснялся есть. Ха-ха. Соус по всему лицу течет, не красиво. Лайне нормально поел, а я после съемки чуть-чуть, — рассказал Барков.

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Как же бросается в глаза разница в отношении тренеров в НХЛ и КХЛ. Пол Морис (наставник «Виннипега») говорит, что «мы играем в НХЛ, что мы должны это сделать ради хоккея, должны представить его в лучшем свете, устроить настоящее шоу». Игорь Никитин из ЦСКА пару-тройку дней назад в Вене отмечал, что «не думает о рекламе лиги, я же тренер, только на хоккее концентрируюсь». Тренеры и игроки НХЛ говорят долго и чаще всего развернуто, никаких «готовимся как обычно». И все это не может не подкупать. Даже становится все равно, что в Хельсинки отвратительнейшая погода, высокие цены на еду и жилье.

О чем говорить, если на открытые тренировки команд пришло несколько тысяч человек. В разгар рабочего дня. Между прочим, билеты были не бесплатные, а стоили 22,5 евро (почти 1700 рублей по нынешнему курсу). Билеты на сами матчи стоят еще дороже и были все проданы за 10 минут (!).

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Перед началом тренировки играла музыка, детей (и не только) развлекали маскоты. Пантера Стэнли Си еще и на руках носила. Евгений Дадонов признавался (скоро большое интервью с лучшим бомбардиром «Флориды» выйдет на Sport24), что ажиотаж со стороны болельщиков его не отвлекает. Хоккеисты понимают, что популяризуют свой вид спорта и относятся к этому серьезно.

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Как тут не вспомнить хмурые лица игроков ЦСКА, которые даже после 9:0 со «Слованом» не настроены были шутить и веселиться. Обидно. Никогда в России не приходилось видеть такого улыбчивого Богдана Киселевича. Пусть в игре русского защитника пока не все получается, но чувствуется, что во «Флориде» он еще раскроется.

Александр Барков — отдельная фигура в составе «Пантерз». Он лидер, капитан, да и Хельсинки его обожают. Александр родился и вырос в Финляндии, хотя родители у него русские. Русский остается для него первым языком, на нем он говорит в кругу семьи и думает, когда разговор идет на русском. И говорит, кстати, без акцента. Его отец — Александр Барков-старший много лет выступал за «Таппаре», а сейчас тренирует фарм-клуб «Куньлуня», выступающий в ВХЛ. Из-за работы он не сможет посетить матчи сына в Хельсинки.

— Говорить еще не устал, все-таки играем в Финляндии, я тут раз в год бываю, — сказал Барков в беседе с русскими журналистами, — Я рад, что выбрали нашу команду. Сыграть дома, в Финляндии — это очень здорово, я все еще не могу поверить, что мы находимся здесь. На игру заказал 25 билетов для родных. Болельщиков у мен будет не так много, как у Лайне. Но у меня все предки из России.

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