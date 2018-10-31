20 евро за билет на тренировку и дуэль на крылышках. НХЛ научила Европу кайфовать от хоккея
Как влюбиться в НХЛ за два дня.
Как влюбиться в НХЛ за два дня.
Вынесенные матчи НХЛ в Хельсинки — бесконечный восторг. И ведь первая игра только завтра, 1 ноября. Но за два дня в Финляндии я уже успела ощутить, как здорово подошли организаторы к этому мероприятию и как местные болельщики рады видеть «Флориду» и «Виннипег» в финской столице.
Команды прилетели в Европу за четыре дня до матча, чтобы полностью адаптироваться к смене часовых поясов. Плюс НХЛ запланировало немало мероприятий перед матчами —
Александра Баркова и Патрика Лайне тут разрывают на части. Они местные божества, которые ни на минуту не остаются без внимания. Во вторник в рамках рекламной акции хоккеисты поедали крылышки, причем Лайне уплетал за обе щеки, а Барков лишь попробовал. Сразу видно, кто сидит в четвертом звене, а кто лидер команды.
— Он больше меня съел, я перед камерами стеснялся есть.
Как же бросается в глаза разница в отношении тренеров в НХЛ и КХЛ. Пол Морис (наставник «Виннипега») говорит, что «мы играем в НХЛ, что мы должны это сделать ради хоккея, должны представить его в лучшем свете, устроить настоящее шоу». Игорь Никитин из ЦСКА
О чем говорить, если на открытые тренировки команд пришло несколько тысяч человек. В разгар рабочего дня. Между прочим, билеты были не бесплатные, а стоили 22,5 евро (почти 1700 рублей по нынешнему курсу). Билеты на сами матчи стоят еще дороже и были все проданы за 10 минут (!).
Перед началом тренировки играла музыка, детей (и не только) развлекали маскоты. Пантера Стэнли Си еще и на руках носила. Евгений Дадонов признавался (скоро большое интервью с лучшим бомбардиром «Флориды» выйдет на Sport24), что ажиотаж со стороны болельщиков его не отвлекает. Хоккеисты понимают, что популяризуют свой вид спорта и относятся к этому серьезно.
Как тут не вспомнить хмурые лица игроков ЦСКА, которые даже после 9:0 со «Слованом» не настроены были шутить и веселиться. Обидно. Никогда в России не приходилось видеть такого улыбчивого Богдана Киселевича. Пусть в игре русского защитника пока не все получается, но чувствуется, что во «Флориде» он еще раскроется.
Александр Барков — отдельная фигура в составе «Пантерз». Он лидер, капитан, да и Хельсинки его обожают. Александр родился и вырос в Финляндии, хотя родители у него русские. Русский остается для него первым языком, на нем он говорит в кругу семьи и думает, когда разговор идет на русском. И говорит, кстати, без акцента. Его отец — Александр
— Говорить еще не устал,