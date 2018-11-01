Дадонов: Очень скучаю по России и русском менталитету
Нападающий клуба НХЛ «Флорида» Евгений Дадонов рассказал о своей жизни в Северной Америке и ностальгических чувствах по Родине.
Нападающий клуба НХЛ «Флорида» Евгений Дадонов рассказал о своей жизни в Северной Америке и ностальгических чувствах по Родине.
— Перед Флоридой вы жили несколько лет в дождливом Питере. Насколько сейчас вам легче вставать, легче ехать на тренировку и вообще меняется ли настроение?
— Для меня нет
— Российские хоккеисты из НХЛ делятся на два типа — кто остается жить в Америке и кого тянет обратно в Россию. К какому вы относите себя?
— Не могу ответить, где буду жить. Я даже не знаю, что будет на следующий сезон.
— Еще же год контракта?
— Жизнь — такая штука, что ничего не гарантировано. И с контрактами разные вещи бывают. Я очень скучаю по России. Мне хочется и домой, и с русскими общаться, и к русскому менталитету поближе. Но прогнозировать я не могу, как сложится жизнь через два года. В Европу уеду или еще что — посмотрим, — сказал форвард.
В текущем сезоне 29-летний хоккеист провел 9 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил четыре шайбы и сделал шесть результативных передач.