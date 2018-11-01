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20:13 (мск), источник: Матч ТВ

Дадонов: Очень скучаю по России и русском менталитету

Нападающий клуба НХЛ «Флорида» Евгений Дадонов рассказал о своей жизни в Северной Америке и ностальгических чувствах по Родине.

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Источник: AP 2018

— Перед Флоридой вы жили несколько лет в дождливом Питере. Насколько сейчас вам легче вставать, легче ехать на тренировку и вообще меняется ли настроение?

— Для меня нет какой-то принципиальной разницы. Утром ты просыпаешься и знаешь, что поедешь на тренировку. На погоду не обращаешь внимание. В день игры ты не погуляешь по улице и не полежишь на пляже. Сезон в основном проходит в помещениях. Все мысли в основном о том, как лучше подготовиться к игре. Расслабона нет.

— Российские хоккеисты из НХЛ делятся на два типа — кто остается жить в Америке и кого тянет обратно в Россию. К какому вы относите себя?

— Не могу ответить, где буду жить. Я даже не знаю, что будет на следующий сезон.

— Еще же год контракта?

— Жизнь — такая штука, что ничего не гарантировано. И с контрактами разные вещи бывают. Я очень скучаю по России. Мне хочется и домой, и с русскими общаться, и к русскому менталитету поближе. Но прогнозировать я не могу, как сложится жизнь через два года. В Европу уеду или еще что — посмотрим, — сказал форвард.

В текущем сезоне 29-летний хоккеист провел 9 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил четыре шайбы и сделал шесть результативных передач.

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