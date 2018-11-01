На данный момент у НХЛ нет планов по проведению матчей в России

«Сейчас нет никаких планов по играм в России, но все возможно. Планируем, что в следующем году проведем предсезонные матчи в Германии и Швейцарии, а матчи регулярного чемпионата пройдут в Праге и Стокгольме, который примет две игры», — сказал Беттмэн журналистам.