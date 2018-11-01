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20:57 (мск), источник: Р-Спорт

На данный момент у НХЛ нет планов по проведению матчей в России

ХЕЛЬСИНКИ, 1 ноя — РИА Новости, Семён Галькевич. Национальная хоккейная лига (НХЛ) сейчас не планирует проведение каких-либо матчей в России, заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

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Источник: AFP 2018

«Сейчас нет никаких планов по играм в России, но все возможно. Планируем, что в следующем году проведем предсезонные матчи в Германии и Швейцарии, а матчи регулярного чемпионата пройдут в Праге и Стокгольме, который примет две игры», — сказал Беттмэн журналистам.

НХЛ в четверг и пятницу проводит в Хельсинки вынесенные матчи регулярного чемпионата между «Флоридой» и «Виннипегом».

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