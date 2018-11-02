Хет-трик Лайне помог «Виннипегу» одолеть «Флориду» в Финляндии
Клуб НХЛ «Флорида Пантерз» потерпел поражение от «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, игра завершилась со счётом 2:4.
Клуб НХЛ «Флорида Пантерз» потерпел поражение от «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, игра завершилась со счётом 2:4.
Встреча проходила в Финляндии в рамках «Глобальной серии» Национальной хоккейной лиги.
Счёт в первом периоде открыл «Виннипег», заброшенной шайбой на 19-й минуте отметился Мэтью Перро. Во второй 20-минутке счёт стал равным — на голы Кейта Яндла и россиянина Евгения Дадонова «джетс» ответили только мощным броском Патрика Лайне. На 44-й минуте Лайне оформил дубль, выведя свою команду вперёд. В концовке тот же Лайне оформил
|Флорида Пантерз
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2:4
(0:1, 2:1, 0:2)
|Виннипег Джетс
|Боб Бонер
|Пол Морис
|Джеймс Раймер 58:29 (Дж. Раймер 59:17-59:21)
|Коннор Хеллебайк
|1-й период
|Дмитрий Куликов
|12:31
|Матье Перро (Б. Литтл, Д. Бафлин)
|18:34
|2-й период
|22:25
|Винс Трочек
|Бен Чиаро
|22:25
|Джейкоб Трауба
|24:03
|24:18
|Кит Яндл (А. Барков, М. Хоффман)
|Адам Лаури
|26:29
|Адам Лаури
|26:29
|35:03
|Алекс Петровик
|Патрик Лайне (Д. Бафлин, Б. Уилер)
|35:14
|37:54
|Евгений Дадонов (М. Матесон, Н. Бьюгстад)
|3-й период
|40:00
|Евгений Дадонов
|42:45
|Кит Яндл
|42:45
|Патрик Лайне (Б. Уилер, Д. Бафлин)
|43:28
|Джош Моррисси
|50:19
|54:03
|Майк I Хоффман
|55:32
|Аарон Экблад
|Патрик Лайне (М. Шайфли, Б. Уилер)
|п.в.
|59:17
|14
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|П. Лайне (Виннипег Джетс), Д. Бафлин (Виннипег Джетс), К. Яндл (Флорида Пантерз)