Хет-трик Лайне помог «Виннипегу» одолеть «Флориду» в Финляндии

Счёт в первом периоде открыл «Виннипег», заброшенной шайбой на 19-й минуте отметился Мэтью Перро. Во второй 20-минутке счёт стал равным — на голы Кейта Яндла и россиянина Евгения Дадонова «джетс» ответили только мощным броском Патрика Лайне. На 44-й минуте Лайне оформил дубль, выведя свою команду вперёд. В концовке тот же Лайне оформил хет-трик, установив окончательный счёт.