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02:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Хет-трик Лайне помог «Виннипегу» одолеть «Флориду» в Финляндии

Клуб НХЛ «Флорида Пантерз» потерпел поражение от «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, игра завершилась со счётом 2:4.

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Источник: Reuters

Встреча проходила в Финляндии в рамках «Глобальной серии» Национальной хоккейной лиги.

Счёт в первом периоде открыл «Виннипег», заброшенной шайбой на 19-й минуте отметился Мэтью Перро. Во второй 20-минутке счёт стал равным — на голы Кейта Яндла и россиянина Евгения Дадонова «джетс» ответили только мощным броском Патрика Лайне. На 44-й минуте Лайне оформил дубль, выведя свою команду вперёд. В концовке тот же Лайне оформил хет-трик, установив окончательный счёт.

Во время загрузки произошла ошибка.
Флорида Пантерз 2:4
(0:1, 2:1, 0:2)
Виннипег Джетс
1.11.2018, 21:00 Регулярный чемпионат "Хартвалл Арена"
Главные тренеры
Боб Бонер Пол Морис
Вратари
Джеймс Раймер 58:29 (Дж. Раймер 59:17-59:21) Коннор Хеллебайк
1-й период
Дмитрий Куликов 12:31
Матье Перро (Б. Литтл, Д. Бафлин) 18:34
2-й период
22:25 Винс Трочек
Бен Чиаро 22:25
Джейкоб Трауба 24:03
24:18 Кит Яндл (А. Барков, М. Хоффман)
Адам Лаури 26:29
Адам Лаури 26:29
35:03 Алекс Петровик
Патрик Лайне (Д. Бафлин, Б. Уилер) 35:14
37:54 Евгений Дадонов (М. Матесон, Н. Бьюгстад)
3-й период
40:00 Евгений Дадонов
42:45 Кит Яндл
42:45
Патрик Лайне (Б. Уилер, Д. Бафлин) 43:28
Джош Моррисси 50:19
54:03 Майк I Хоффман
55:32 Аарон Экблад
Патрик Лайне (М. Шайфли, Б. Уилер) п.в. 59:17
Статистика
14 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
П. Лайне (Виннипег Джетс), Д. Бафлин (Виннипег Джетс), К. Яндл (Флорида Пантерз)
Судьи
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Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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