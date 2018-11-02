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07:58 (мск), источник: ТАСС

Две шайбы Овечкина не помогли «Вашингтону» обыграть «Монреаль» в матче НХЛ

ТАСС, 2 ноября. «Вашингтон» проиграл «Монреалю» со счетом 4:6 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин забросил две шайбы.

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Источник: AP 2018

В составе «Вашингтона» двое игроков отметились дублями — Овечкин (27-я и 33-я минуты) и Ларс Эллер (7, 28). У «Монреаля» шайбы забросили Еспери Котканиеми (3, 57), Брендан Галлахер (21, 24), Макс Доми (60) и Джоэл Армиа (60). Евгений Кузнецов («Вашингтон») сделал голевую передачу. Дмитрий Орлов («Вашингтон») также отметился результативным пасом.

На счету Кузнецова теперь 16 (5 шайбы + 11 передач) очков, у Овечкина также 16 (10+6) баллов за результативность. Орлов заработал свое второе очко (0+2) в текущем сезоне. Первой звездой встречи был признан Котканиеми (2+0). Второй звездой стал Галлахер (2+0), третьей — Эллер (2+0).

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В другом матче игрового дня «Питтсбург» на выезде проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» по буллитам — 2:3. Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин забросил шайбу, которая позволила перевести игру в овертайм, где команды не смогли отличиться. Однако в серии буллитов россиянин не реализовал свой бросок. Малкин набрал 20-е (7+13) очко в сезоне.

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«Сент-Луис» дома обыграл «Вегас» со счетом 5:3. Во встрече приняли участие российский хоккеист хозяев Владимир Тарасенко. Он провел на площадке 16 минут 1 секунду, забросил одну шайбу, сделал четыре броска и два хита. На счету россиянина 10 (6+4) очков в 11 матчах.

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Результаты других встреч игрового дня:

«Торонто» — «Даллас» — 1:2;.

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«Детройт» — «Нью-Джерси» — 4:3;.

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«Оттава» — «Баффало» — 4:2;.

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«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» — 1:4.

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