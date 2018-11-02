Две шайбы Овечкина не помогли «Вашингтону» обыграть «Монреаль» в матче НХЛ

В составе «Вашингтона» двое игроков отметились дублями — Овечкин (27-я и 33-я минуты) и Ларс Эллер (7, 28). У «Монреаля» шайбы забросили Еспери Котканиеми (3, 57), Брендан Галлахер (21, 24), Макс Доми (60) и Джоэл Армиа (60). Евгений Кузнецов («Вашингтон») сделал голевую передачу. Дмитрий Орлов («Вашингтон») также отметился результативным пасом.
На счету Кузнецова теперь 16 (5 шайбы + 11 передач) очков, у Овечкина также 16 (10+6) баллов за результативность. Орлов заработал свое второе очко (0+2) в текущем сезоне. Первой звездой встречи был признан Котканиеми (2+0). Второй звездой стал Галлахер (2+0), третьей — Эллер (2+0).
В другом матче игрового дня «Питтсбург» на выезде проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» по буллитам — 2:3. Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин забросил шайбу, которая позволила перевести игру в овертайм, где команды не смогли отличиться. Однако в серии буллитов россиянин не реализовал свой бросок. Малкин набрал 20-е (7+13) очко в сезоне.
«Сент-Луис» дома обыграл «Вегас» со счетом 5:3. Во встрече приняли участие российский хоккеист хозяев Владимир Тарасенко. Он провел на площадке 16 минут 1 секунду, забросил одну шайбу, сделал четыре броска и два хита. На счету россиянина 10 (6+4) очков в 11 матчах.
Результаты других встреч игрового дня:
«Торонто» — «Даллас» — 1:2;.
«Детройт» — «Нью-Джерси» — 4:3;.
«Оттава» — «Баффало» — 4:2;.
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» — 1:4.