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09:40 (мск), источник: ТАСС

«Лос-Анджелес» проиграл «Филадельфии» в матче НХЛ. Ковальчук отметился шайбой и передачей

ТАСС, 2 ноября. «Лос-Анджелес» проиграл «Филадельфии» со счетом 2:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2018

В составе хозяев отличились Джефф Картер (31-я минута) и российский форвард Илья Ковальчук (39), у гостей — российский защитник Иван Проворов (18), Уэйн Симмондс (31), Оскар Линдхольм (35), Клод Жиру (55) и Роберт Хагг (57).

Ковальчук, помимо заброшенной шайбы, отметился результативной передачей. Всего на его счету в нынешнем сезоне 10 очков (4 шайбы и 6 передач). В активе Проворова 5 (2+3) очков.

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В другом матче «Коламбус» в гостях обыграл «Сан-Хосе» со счетом 4:1. Российский вратарь гостей Сергей Бобровский отразил 44 броска из 45. Игрок «Сан-Хосе» Брент Бёрнс прервал рекордную для защитников клуба девятиматчевую очковую серию.

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Нападающий «Колорадо» Владимир Каменев забросил дебютную шайбу в НХЛ в гостевом матче с «Калгари» (5:6). Всего в восьми играх он набрал 2 (1+1) очка. Вратарь гостей Семен Варламов отразил 31 бросок из 37. После двух периодов «Калгари» уступал со счетом 1:4, но в третьем игровом отрезке смог забросить пять шайб и довести дело до победы.

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Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 28 бросков из 30 в гостевой встрече с «Анахаймом» (3:2 Б).

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В трех матчах в нынешнем сезоне он одержал две победы. В другом матче дня «Эдмонтон» дома обыграл «Чикаго» со счетом 4:0.

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