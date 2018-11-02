«Лос-Анджелес» проиграл «Филадельфии» в матче НХЛ. Ковальчук отметился шайбой и передачей

Источник: AP 2018

В составе хозяев отличились Джефф Картер (31-я минута) и российский форвард Илья Ковальчук (39), у гостей — российский защитник Иван Проворов (18), Уэйн Симмондс (31), Оскар Линдхольм (35), Клод Жиру (55) и Роберт Хагг (57).

Ковальчук, помимо заброшенной шайбы, отметился результативной передачей. Всего на его счету в нынешнем сезоне 10 очков (4 шайбы и 6 передач). В активе Проворова 5 (2+3) очков.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-phi-5-lak-2/t-277753022/c-62549303?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче «Коламбус» в гостях обыграл «Сан-Хосе» со счетом 4:1. Российский вратарь гостей Сергей Бобровский отразил 44 броска из 45. Игрок «Сан-Хосе» Брент Бёрнс прервал рекордную для защитников клуба девятиматчевую очковую серию.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-cbj-4-sjs-1/t-277753022/c-62550703?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Нападающий «Колорадо» Владимир Каменев забросил дебютную шайбу в НХЛ в гостевом матче с «Калгари» (5:6). Всего в восьми играх он набрал 2 (1+1) очка. Вратарь гостей Семен Варламов отразил 31 бросок из 37. После двух периодов «Калгари» уступал со счетом 1:4, но в третьем игровом отрезке смог забросить пять шайб и довести дело до победы.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-col-5-cgy-6/t-277753022/c-62546603?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 28 бросков из 30 в гостевой встрече с «Анахаймом» (3:2 Б).

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-nyr-3-ana-2-fso/t-277753022/c-62549603?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В трех матчах в нынешнем сезоне он одержал две победы. В другом матче дня «Эдмонтон» дома обыграл «Чикаго» со счетом 4:0.