Сделай мне больно. Голкиперы НХЛ жалуются на синяки и шишки

Источник: AP 2018

Попытки уменьшить размеры вратарской экипировки с целью повышения результативности Национальная хоккейная лига предпринимает уже давно и довольно успешно. Были изжиты щитки-«матрасы», которыми баловались стражи ворот в конце 1990-х — начале 2000-х, сужены вратарские шорты, укорочена клюшка, уменьшена площадь «блина» и ловушки, и, как следствие, кривая количества голов в среднем за игру поползла вверх, пусть и с некоторыми перебоями. Однако в нынешнем сезоне очередные меры по уменьшению размеров голкиперов могут привести к настоящему бунту стражей ворот.

«Едешь бросать, а перед тобой огромный сундук»

Суть новаций от НХЛ такова. Если год назад лига боролась с длиной щитков, то нынче под «обрезание» попали нагрудник и защита рук.

«Защита грудной клетки должна быть анатомически пропорциональна и рассчитывается на основе индивидуальных размеров вратаря», — значится в официальном циркуляре НХЛ, а затем приводятся точные цифры размеров защиты рук, локтей, плечей и ключицы. Намерения НХЛ понятны: чиновники надеялись, что голкиперы останутся неуязвимыми для травм, но смогут меньше применять «маленькие хоккейные хитрости», когда в сидячем положении нагрудник приподнимался и сокращал свободное пространство в воротах. Однако насколько именно амуниция в обтяжку способствовала увеличению результативности, судить трудно — росту количества голов мог способствовать любой из факторов. Вратари так и не получили худые силуэты из 1980-х, а в ответ лига получила тонны критики от стражей ворот самого разного калибра.

Средний процент реализации большинства в НХЛ



Сезон-2013/14 — 17,89%.

2014/15 — 18,66%.

2015/16 — 18,66.

2016/17 — 19,1%.

2017/18 — 20,8%.

2018/19 — 21,3%.

Фредерик Андерсен, «Торонто»:

— Лично я всегда любил играть с небольшим нагрудником и не торчащей защитой плечей, так что для меня не так уж много изменилось. Я не знаю, что думает большинство парней, но жалобы будут в любом случае. Мой опыт работы с новой экипировкой был прост: уменьшить плечи, а затем просто убедиться, что я по-прежнему защищён.

Брейден Холтби, «Вашингтон»:

— Рано или поздно кто-то получит сильную травму. Можно иметь дело с шишками и синяками, это не вопрос. Но когда речь идёт о сломанной кости… Если лига продолжит в том же духе, ей будет необходимо следить за технологиями изготовления клюшек. Просто не будет другого выхода, так как полевые игроки бросают всё мощнее.

Джеймс Раймер, «Флорида»:

— Никогда в жизни не боялся. Считаю себя крутым парнем, я ведь из деревни. Для меня несколько синяков и болячек — ерунда. Но что будет, если кто-то просто сломает мне руку?

Сергей Бобровский, «Коламбус»:

— С новой экипировкой начинаешь просто бояться шайб, особенно на тренировках. Руки, локти в синяках, это просто ужасно. Ладно обрезали защиту рук, но ведь и защиту груди тоже уменьшили. У меня никогда в жизни не было синяков на руках, а теперь кажется, что все броски летят именно туда. Если шайба прилетит в руку, будет больно. Я не против, если лига хочет сделать больше голов. Но когда отнимают защиту человека, это плохо. Человек ведь инстинктивно привык защищать своё тело, а вратарю нужно наоборот, подставляться под выстрелы. Из-за новой защиты появляются маленькие колебания в решении, в уме. Это может стоить вам пропущенной шайбы.

Брайан Эллиотт, «Филадельфия»:

— Я уже отправил несколько писем на эту тему. У меня сумасшедшие синяки на руках. Это самая большая проблема, что отобрали нормальные налокотники. Каждый бросок, который не попадает чисто в ловушку или «блин», теперь оставляет след на вашем теле.

Коннор Хеллебайк, «Виннипег»:

— Определённо, пару голов я из-за этого пропустил. Все плечи в синяках. Больше голов — это хорошо, но лига делает нас уязвимыми. Никогда не знаешь, когда тебя будет ждать серьёзная травма, например, перелом.

Бен Бишоп, «Даллас»:

— Новая экипировка пришла менее, чем за месяц до начала сезона. Лично я просто не успел приспособиться. Ощущения сравнимы, словно шайба попадает в незащищённую голень, а ведь у людей есть броски за сто миль в час.

Однако лига считает, что всё было сделано правильно.

«Вряд ли эти проблемы отражают мнение большого количества голкиперов. Вряд ли стоит остро реагировать на их критику. Новые стандарты разработаны не просто так, а в тандеме с ассоциацией хоккеистов и самими вратарями. Конечно, нужно следить за тем, есть ли угроза безопасности. Если это действительно так, мы внесём изменения. Но я не уверен, что это во всех описанных случаях именно так», — заявил вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли.

Эти слова не удивительны, поскольку главная звезда НХЛ Коннор Макдэвид ратует за дальнейшее сокращение вратарской амуниции.

«Я бы сделал экипировку голкиперов ещё меньше. Ну не может человек, который весит 160 фунтов, выглядеть в воротах, как будто он весит 250. Полевой игрок не может понять, насколько голкипер действительно хорош», — заявил Макдэвид.

Его неожиданно поддержал одноклубник Александра Овечкина и признанный мастер штрафных бросков Ти Джей Оши. «Холтби, наверное, меня возненавидит за эти слова. Но я за то, чтобы нагрудник вратарей был меньше. Когда ты отправляешься бросать, то видишь перед собой огромный сундук, который невозможно объехать и обмануть. Даже хорошим броском можно не забить, потому что нагрудник очень большой», — сказал нападающий.