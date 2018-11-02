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19:27 (мск), источник: Советский спорт

Богдан Киселевич: Сломали челюсть, и ты играешь в маске как космонавт (видео)

Защитник «Флориды» Богдан Киселевич ответил на вопросы обозревателя «Советского спорта».

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Источник: Советский спорт

— Почему вас в команде называют «Киса»?
 — Это сокращение от фамилии. И так быстрее произносить, когда тебя выпускают на лед.

— Чего не хватает «Флориде»? Почему команда проиграла «Виннипегу» в первом матче в Хельсинки? Почему идет на дне таблицы?
 — Мне сложно ответить на этот вопрос. Если бы я знал ответ, мы бы все исправили. Просто из матча в матч идет то, что даже не знаю, как назвать. Да вы сами видели: на табло — счет 2:2, у нас есть шансы на победу. Но у нас удаления, мы остаемся «3 на 5», и нам втаскивают. Или какой-то отскок…

Это сложно объяснить. И что тут сделаешь? Нужно просто выходить и еще больше работать. Заслуживать эту победу. А получается, что мы ее не заслужили. Других выводов нет.

— Вам в предсезонке сломали челюсть, когда шайба попала в лицо. Сложно ли играть и жить после такой травмы?
 — Да нормально все. Неприятно, но разное бывает.

— А тяжело играть в закрытой прозрачной маске? Как там дышать?
 — Очень неприятно играть, когда ты будто в скафандре космонавта. Но что делать? Пока так. Что есть, то есть.

— Вы раньше выступали на «Хартвалл Арене» с ЦСКА. Сейчас другие впечатления?
 — Да что сравнивать? Вы сами видели — тут совершенно все другое. Может, похоже на пятый матч, когда мы с «Йокеритом» играем в плей-офф. Да, я получаю удовольствие от антуража. Но если честно, мне это до одного места. Самое важное — игра «Флориды», ее победы. Остальное проходит стороной.

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— А по антуражу это похоже на матч НХЛ, как за океаном?
 — То же самое. Один в один. Только на «Хартвалл Арене» собрался полный стадион. А у нас на домашних матчах «Флориды» так бывает не всегда.

— Что положительное можно взять из этого поединка с «Виннипегом» (2:4)?
 — Да мы из каждого матча стараемся брать. Можешь сидеть, в стену головой стучаться. Но не понимаешь, как это — из-за ляпа или казуса нам забивают голы. Мы тратим много сил, чтобы отыграться — или ведем 4:1, уступаем 4:5. Позитив в том, что мы в равных составах хорошо действовали. Неплохо в меньшинстве, а большинство — вы сами видели.

— Вы хотели бы приехать в Россию на такие матчи НХЛ? Например, в Москву.
 — Или в Череповец? — улыбается Киселевич.

— Давай туда, — все журналисты вокруг заржали.
 — А что вы смеетесь? Мне кажется, это круто. Чем больше болельщиков в разных странах, тем лучше. Это ведь развитие хоккея, это важно для игроков и болельщиков. Единственное, я нормально отношусь к перелетам, а ребятам это не очень нравится. Только в этом проблема. Если бы другие команды приезжали к нам, можно было бы и выставочные матчи проводить. Это отличная идея! Почему нет?

— А кто во Флориде пошел бы на матч ЦСКА?
 — Если бы российская команда приехала, то собралось бы очень много народу. В Майами живет очень много русских. Когда я приехал в США, то первые две недели вообще не разговаривал по-английски. Пришлось съезжать с района.

— Евгений Дадонов сказал, что у вас крутой английский.
 — Ну, нормальный. В русских школах хорошо учат.

— А что самое сложное при адаптации к НХЛ?
 — Быстро улавливать хоккейные термины. Тут нет букваря, чтобы тебе выдали, и ты учил. В каждой команде все по-разному. То же вбрасывание можно тремя разными словами описать.

А еще нужно привыкнуть, как быстрее принимать решения. Потому что иногда у тебя есть время, а ты торопишься. Или времени нет, а ты пытаешься сыграть сложно.

— Много ошибок у «Флориды».
 — Нужны дисциплина, концентрация. И надо больше работать.

Флорида Пантерз 2:4
(0:1, 2:1, 0:2)
Виннипег Джетс
1.11.2018, 21:00 Зрители: 13490 Регулярный чемпионат "Хартвалл Арена"
Главные тренеры
Боб Бонер Пол Морис
Вратари
Джеймс Раймер 58:29 (Дж. Раймер 59:17-59:21) Коннор Хеллебайк
1-й период
Дмитрий Куликов 12:31
Матье Перро (Б. Литтл, Д. Бафлин) 18:34
2-й период
22:25 Винс Трочек
Бен Чиаро 22:25
Джейкоб Трауба 24:03
24:18 Кит Яндл (А. Барков, М. Хоффман)
Адам Лаури 26:29
Адам Лаури 26:29
35:03 Алекс Петровик
Патрик Лайне (Д. Бафлин, Б. Уилер) 35:14
37:54 Евгений Дадонов (М. Матесон, Н. Бьюгстад)
3-й период
40:00 Евгений Дадонов
42:45 Кит Яндл
42:45
Патрик Лайне (Б. Уилер, Д. Бафлин) 43:28
Джош Моррисси 50:19
54:03 Майк I Хоффман
55:32 Аарон Экблад
Патрик Лайне (М. Шайфли, Б. Уилер) п.в. 59:17
Статистика
14 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
П. Лайне (Виннипег Джетс), Д. Бафлин (Виннипег Джетс), К. Яндл (Флорида Пантерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Флорида Пантерз
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