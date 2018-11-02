Богдан Киселевич: Сломали челюсть, и ты играешь в маске как космонавт (видео)

Источник: Советский спорт

— Почему вас в команде называют «Киса»?

— Это сокращение от фамилии. И так быстрее произносить, когда тебя выпускают на лед.

— Чего не хватает «Флориде»? Почему команда проиграла «Виннипегу» в первом матче в Хельсинки? Почему идет на дне таблицы?

— Мне сложно ответить на этот вопрос. Если бы я знал ответ, мы бы все исправили. Просто из матча в матч идет то, что даже не знаю, как назвать. Да вы сами видели: на табло — счет 2:2, у нас есть шансы на победу. Но у нас удаления, мы остаемся «3 на 5», и нам втаскивают. Или какой-то отскок…

Это сложно объяснить. И что тут сделаешь? Нужно просто выходить и еще больше работать. Заслуживать эту победу. А получается, что мы ее не заслужили. Других выводов нет.

— Вам в предсезонке сломали челюсть, когда шайба попала в лицо. Сложно ли играть и жить после такой травмы?

— Да нормально все. Неприятно, но разное бывает.

— А тяжело играть в закрытой прозрачной маске? Как там дышать?

— Очень неприятно играть, когда ты будто в скафандре космонавта. Но что делать? Пока так. Что есть, то есть.

— Вы раньше выступали на «Хартвалл Арене» с ЦСКА. Сейчас другие впечатления?

— Да что сравнивать? Вы сами видели — тут совершенно все другое. Может, похоже на пятый матч, когда мы с «Йокеритом» играем в плей-офф. Да, я получаю удовольствие от антуража. Но если честно, мне это до одного места. Самое важное — игра «Флориды», ее победы. Остальное проходит стороной.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/m5C6R_POfVU?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— А по антуражу это похоже на матч НХЛ, как за океаном?

— То же самое. Один в один. Только на «Хартвалл Арене» собрался полный стадион. А у нас на домашних матчах «Флориды» так бывает не всегда.

— Что положительное можно взять из этого поединка с «Виннипегом» (2:4)?

— Да мы из каждого матча стараемся брать. Можешь сидеть, в стену головой стучаться. Но не понимаешь, как это — из-за ляпа или казуса нам забивают голы. Мы тратим много сил, чтобы отыграться — или ведем 4:1, уступаем 4:5. Позитив в том, что мы в равных составах хорошо действовали. Неплохо в меньшинстве, а большинство — вы сами видели.

— Вы хотели бы приехать в Россию на такие матчи НХЛ? Например, в Москву.

— Или в Череповец? — улыбается Киселевич.

— Давай туда, — все журналисты вокруг заржали.

— А что вы смеетесь? Мне кажется, это круто. Чем больше болельщиков в разных странах, тем лучше. Это ведь развитие хоккея, это важно для игроков и болельщиков. Единственное, я нормально отношусь к перелетам, а ребятам это не очень нравится. Только в этом проблема. Если бы другие команды приезжали к нам, можно было бы и выставочные матчи проводить. Это отличная идея! Почему нет?

— А кто во Флориде пошел бы на матч ЦСКА?

— Если бы российская команда приехала, то собралось бы очень много народу. В Майами живет очень много русских. Когда я приехал в США, то первые две недели вообще не разговаривал по-английски. Пришлось съезжать с района.

— Евгений Дадонов сказал, что у вас крутой английский.

— Ну, нормальный. В русских школах хорошо учат.

— А что самое сложное при адаптации к НХЛ?

— Быстро улавливать хоккейные термины. Тут нет букваря, чтобы тебе выдали, и ты учил. В каждой команде все по-разному. То же вбрасывание можно тремя разными словами описать.

А еще нужно привыкнуть, как быстрее принимать решения. Потому что иногда у тебя есть время, а ты торопишься. Или времени нет, а ты пытаешься сыграть сложно.