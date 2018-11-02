Богдан Киселевич: Сломали челюсть, и ты играешь в маске как космонавт (видео)
Защитник «Флориды» Богдан Киселевич ответил на вопросы обозревателя «Советского спорта».
Защитник «Флориды» Богдан Киселевич ответил на вопросы обозревателя «Советского спорта».
— Почему вас в команде называют «Киса»?
— Это сокращение от фамилии. И так быстрее произносить, когда тебя выпускают на лед.
— Чего не хватает «Флориде»? Почему команда проиграла «Виннипегу» в первом матче в Хельсинки? Почему идет на дне таблицы?
— Мне сложно ответить на этот вопрос. Если бы я знал ответ, мы бы все исправили. Просто из матча в матч идет то, что даже не знаю, как назвать. Да вы сами видели: на табло — счет 2:2, у нас есть шансы на победу. Но у нас удаления, мы остаемся «3 на 5», и нам втаскивают. Или
Это сложно объяснить. И что тут сделаешь? Нужно просто выходить и еще больше работать. Заслуживать эту победу. А получается, что мы ее не заслужили. Других выводов нет.
— Вам в предсезонке сломали челюсть, когда шайба попала в лицо. Сложно ли играть и жить после такой травмы?
— Да нормально все. Неприятно, но разное бывает.
— А тяжело играть в закрытой прозрачной маске? Как там дышать?
— Очень неприятно играть, когда ты будто в скафандре космонавта. Но что делать? Пока так. Что есть, то есть.
— Вы раньше выступали на «Хартвалл Арене» с ЦСКА. Сейчас другие впечатления?
— Да что сравнивать? Вы сами видели — тут совершенно все другое. Может, похоже на пятый матч, когда мы с «Йокеритом» играем в
— А по антуражу это похоже на матч НХЛ, как за океаном?
— То же самое. Один в один. Только на «Хартвалл Арене» собрался полный стадион. А у нас на домашних матчах «Флориды» так бывает не всегда.
— Что положительное можно взять из этого поединка с «Виннипегом» (2:4)?
— Да мы из каждого матча стараемся брать. Можешь сидеть, в стену головой стучаться. Но не понимаешь, как это —
— Вы хотели бы приехать в Россию на такие матчи НХЛ? Например, в Москву.
— Или в Череповец? — улыбается Киселевич.
— Давай туда, — все журналисты вокруг заржали.
— А что вы смеетесь? Мне кажется, это круто. Чем больше болельщиков в разных странах, тем лучше. Это ведь развитие хоккея, это важно для игроков и болельщиков. Единственное, я нормально отношусь к перелетам, а ребятам это не очень нравится. Только в этом проблема. Если бы другие команды приезжали к нам, можно было бы и выставочные матчи проводить. Это отличная идея! Почему нет?
— А кто во Флориде пошел бы на матч ЦСКА?
— Если бы российская команда приехала, то собралось бы очень много народу. В Майами живет очень много русских. Когда я приехал в США, то первые две недели вообще не разговаривал
— Евгений Дадонов сказал, что у вас крутой английский.
— Ну, нормальный. В русских школах хорошо учат.
— А что самое сложное при адаптации к НХЛ?
— Быстро улавливать хоккейные термины. Тут нет букваря, чтобы тебе выдали, и ты учил. В каждой команде все
А еще нужно привыкнуть, как быстрее принимать решения. Потому что иногда у тебя есть время, а ты торопишься. Или времени нет, а ты пытаешься сыграть сложно.
— Много ошибок у «Флориды».
— Нужны дисциплина, концентрация. И надо больше работать.
|Флорида Пантерз
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2:4
(0:1, 2:1, 0:2)
|Виннипег Джетс
|Боб Бонер
|Пол Морис
|Джеймс Раймер 58:29 (Дж. Раймер 59:17-59:21)
|Коннор Хеллебайк
|1-й период
|Дмитрий Куликов
|12:31
|Матье Перро (Б. Литтл, Д. Бафлин)
|18:34
|2-й период
|22:25
|Винс Трочек
|Бен Чиаро
|22:25
|Джейкоб Трауба
|24:03
|24:18
|Кит Яндл (А. Барков, М. Хоффман)
|Адам Лаури
|26:29
|Адам Лаури
|26:29
|35:03
|Алекс Петровик
|Патрик Лайне (Д. Бафлин, Б. Уилер)
|35:14
|37:54
|Евгений Дадонов (М. Матесон, Н. Бьюгстад)
|3-й период
|40:00
|Евгений Дадонов
|42:45
|Кит Яндл
|42:45
|Патрик Лайне (Б. Уилер, Д. Бафлин)
|43:28
|Джош Моррисси
|50:19
|54:03
|Майк I Хоффман
|55:32
|Аарон Экблад
|Патрик Лайне (М. Шайфли, Б. Уилер)
|п.в.
|59:17
|14
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|П. Лайне (Виннипег Джетс), Д. Бафлин (Виннипег Джетс), К. Яндл (Флорида Пантерз)