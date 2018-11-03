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00:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Надеюсь, США и Россия будут дружить». Мощнейшее интервью Малкина — о патриотизме, гонке с Овечкиным

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин ответил на вопросы корреспондента «СЭ» после матча с «Айлендерс» (2:3 Б).

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Источник: Спорт-Экспресс

Артем Веневцев
из Нью-Йорка

— С «Айлендерс» вышла напряженная игра, в третьем периоде «Питтсбург», пожалуй, выглядел посильнее. Чего не хватило для победы?

— Заброшенных шайб. У «Айлендерс» хорошая команда, и вратарь (Томас Грайсс) играл здорово. Со сменой тренера они стали действовать по-другому, очень плотно, физически хорошо готовы. Хотя мы могли сегодня побеждать, в овертайме были неплохие моменты, где-то «Айлендерс» больше повезло.

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— Вы набрали великолепную форму, идете по графику почти в два очка за матч.

— Где-то мне везет, где-то партнеры выводят на хорошую позицию. Хорошо подготовился летом, тренер доверяет, в большинстве очки идут, все складывается удачно пока. Надеюсь, дальше будет так же.

— В прошлом году вам немного не хватило, чтобы побороться за победу в гонке бомбардиров. Следите за ней сейчас?

— Конечно, слежу. Всегда ставлю перед собой самые высокие цели. Главное, чтобы без травм, а очки всегда придут. Если я себя чувствую уверенно, в хорошей форме, то и голы будут, и передачи. Конечно, тяжело бороться, есть и Коннор Макдэвид и Сид (Сидни Кросби), и много других хороших хоккеистов, но буду пробовать, почему нет?

— Есть цель набрать сто очков за сезон?

— Ставлю ее, конечно, перед собой каждый год. В прошлый раз чуть-чуть не хватило (98 очков — Прим. «СЭ»), надеюсь, в этом сезоне получится. Но акцент все-таки на попадании в плей-офф.

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— Вам в этом году исполнилось 32 года. Чувствуете, что в лиге больше внимания уделяют уже молодым — Макдэвиду, Остону Мэттьюсу — а не вам или Александру Овечкину?

— Ну да, возраст уже берет свое (улыбается). Лига находит новых звезд, и они заслуженно выходят на лидирующие позиции. Коннор два раза подряд выиграл гонку бомбардиров, Мэттьюс начал очень хорошо этот сезон, забросив в первых нескольких матчах десять шайб. Они молодые звезды, которые заслуженно к себе привлекают внимание, но мы — старые — борозды не портим, будем стараться (улыбается).

— В этом сезоне вы наверняка доберетесь до отметки в 1000 очков в НХЛ, но от Овечкина отстаете почти на 200 баллов. Если бы не травмы, были бы выше него?

— Как тут загадывать, все может быть. Все понимают, насколько хорош Овечкин, какую он показывает игру. Самое главное — его здоровье, он настоящий русский медведь. Вообще не пропускает игры, даже с болячками выходит. Когда мы играли вместе в сборной, я видел, что он травмированный, на уколах, на обезболивающих выходил. Не знаю, догнал ли бы его, но шли бы, наверное, ровно, где-то рядом.

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— Наверняка вы слышали про ситуацию со словами Николая Кулемина о получении им канадского гражданства.

— Многое в этой ситуации раздули. Вы должны понимать, что у его детей есть канадские паспорта. Если они останутся жить в Канаде, учиться там, а Николай хочет быть с ними? Не считаю, что двойное гражданство как-то говорит о том, есть у человека патриотизм или нет. Важнее, что он играет за сборную, разговаривает на русском языке.

Да, про нас, хоккеистов, кто выступает за океаном, говорят, что, мол, «мы не играем в КХЛ». Но благодаря тому, что мы выступаем в НХЛ, и весь мир знает Овечкина, меня, Илью Ковальчука, люди узнали, например, о Магнитогорске, Твери. Большая аудитория Канады и США смотрит хоккей и знает, где на карте эти города находятся. Мы не стесняемся: у меня тоже ребенок родился в Америке, и у него есть гражданство США. Что поделать — так жизнь сложилась. Надеюсь, что страны будут дружить, и не будет никаких препятствий между Канадой и Америкой, с одной стороны, и Россией — с другой.

Это очень сложный политический вопрос, понимаю, что некоторые там говорят — вот, «не патриот». Но нет, патриотизм — это совершенно другое. Когда человека позовут в сборную России — он туда приедет, а не в канадскую команду. Да, интервью Кулемина получилось слишком резким, но дело в том, что ему уже отказывали в гражданстве Канады, и он был вынужден так сказать, чтобы убедить ту сторону, что он хочет его получить, что его семья хочет там остаться. У Николая была такая необходимость.

— У Артемия Панарина — последний год контракта. Никита Кучеров, Евгений Дадонов его к себе зазывают. Хотели бы увидеть Панарина в «Питтсбурге»?

— Все бы хотели иметь такого партнера, но у нас ни одного доллара свободного нет в платежной ведомости. Все понимают, что после сезонов в «Коламбусе» он миллионов десять будет получать. Где мы такие деньги возьмем? Единственный вариант — если только меня поменяют, но я бы этого не хотел (улыбается).

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Нью-Йорк Айлендерс 3:2 Б
(0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Питтсбург Пингвинз
2.11.2018, 02:00 Зрители: 10910 Регулярный чемпионат Barclays Center
Главные тренеры
Барри Тротц Майк Салливан
Вратари
Томас Грайсс Мэттью Мюррей
1-й период
01:34 Леонид Комаров
Джейми Олексяк 01:34
04:30 Мэтью Барзал
Доминик Симон (Дж. Гюнтцель, О. Мяяття) 06:20
Джек Джонсон 13:18
2-й период
Брайан Дюмулин 32:19
32:33 Джош Бэйли
33:42 Адам Пелеч
34:46 Джош Бэйли (К. Сизикас)
3-й период
50:11 Андерс Ли (Т. Хикки, Б. Нельсон)
51:01 Андерс Ли
Евгений Малкин (К. Летанг, Ф. Кессел) 52:02
Серия буллитов - победный бросок
Дж. Бэйли
Статистика
10 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
Т. Грайсс (Нью-Йорк Айлендерс), Дж. Бэйли (Нью-Йорк Айлендерс), А. Ли (Нью-Йорк Айлендерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
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