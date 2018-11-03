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00:57 (мск), источник: Sport24

НХЛ заработала миллионы в Европе, но не хочет ехать в Россию. И зря

Матчи в Хельсинки получились сказочными.

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Источник: Sport24

Поедание крылышек Барковым и Лайне стало чуть ли не главной темой обсуждений во время вынесенных матчей НХЛ в Хельсинки. В день второго матча мы с коллегами решили заскочить в знаменитое заведение Siipiweikot и попробовать блюдо, которое принесло Лайне хет-трик в первой игре. Барков, кстати, говорил, что съел мало крылышек. Поэтому и не забил.

В ресторане крылышки предлагаются с разными соусами. Самый острый называется Камикадзе. Мы взяли double extra hot (второй по остроте) и чуть не умерли. Интересно, как хоккеисты справились с самым острым соусом. Мы не рискнули пробовать и так уже литр воды выпили.

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На вторую игру «Флориды» с «Виннипегом» ажиотаж был таким же огромным, как и на первую. Толпы людей в подтрибунных помещениях за час до матча, к фаншопу не подойти, а атрибутику скупают как пирожки. Ассортимент, кстати, не очень большой. Например, джерси с фамилиями Дадонова, Экблада или Шайфли было не купить. Берите только Баркова и Лайне. На арене можно встретить русских. Двое молодых людей из Петербурга признались, что приехали поболеть за Дадонова, которого обожают еще со времен СКА. Нашлись и русские фанаты «Виннипега», ребята сказали, что частенько встают в четыре часа утра, чтобы посмотреть игры «Джетс».

В пятницу на лед «Хартвалла» вновь вышло три русских хоккеиста. Куликов из «Виннипега» матч пропускал, зато за «Флориду» сыграл Мамин. Максим в этом сезоне далеко не часто попадает в состав, да и очков не набирает. Главный тренер «Пантерз» Бугнер о перспективах 23-летнего русского сказал, что «он продолжает знакомиться с лигой, а чтобы ему стабильно попадать в состав, надо делать что-то в каждом матче».

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«Флорида», конечно, в Финляндии чудила, как и по ходу всего октября. «Пожар» в обороне, нелепые удаления, нереализованные моменты. Больше пяти минут на старте матча «Виннипег» куролесил в зоне атаки и в результате забил. У «Пантерз» зажигал Дадонов — главное русское открытие этого сезона. Нет, мы до этого знали, как хорош Евгений. Но прямо сейчас он третий снайпер лиги из России.

Несмотря на все ошибки, во втором матче «Флорида» все-таки победила «Виннипег». И это было абсолютно заслуженно. Ярко и интересно смотрится команда Бугнера, и последнего места на Востоке она точно не заслуживает.

В дни матчей НХЛ в Хельсинки постоянно шли разговоры, когда же ждать чего-то подобного в России. Представители клубов КХЛ настроены решительно и говорят о том, что такие разговоры идут. Боссы НХЛ тактично уходят от ответа на эту тему. В кулуарах же североамериканцы говорят, что в ближайшем будущем ждать игр в России не стоит. Мол, лучшей лиге мира это неинтересно. Интересно, почему.

В плане популяризации НХЛ — это отличный шаг. В России на НХЛ точно пойдут. Все упирается в деньги. В Финляндии средняя цена на билеты равнялась 130 евро (9800 рублей), за два матча лига заработала около 3, 5 миллионов евро, и это не считая выручки за атрибутику. Но надо учитывать расходы на аренду стадиона, перелеты команд и проживание. Тоже деньги немалые. Но если брать Москву и Петербург, то расходы будут примерно такие же. Проблема с билетами. Есть сомнения, что русских устроят столь высокие цены на игры. Хотя опять же, в столице найдется много фанатов, которые и за большие деньги пойдут на матч условного «Вашингтона». Идут же на концерты Мадонны или Beyonce.

Никто в открытую об этом не говорит, но, кажется, что дело в политике. Отношения России и США сложно в последнее время назвать теплыми. Вполне возможно из-за политической ситуации, санкций и взаимных обвинений государств НХЛ и не стремится покорять родину Овечкина и Малкина.

Виннипег Джетс 2:4
(2:1, 0:2, 0:1)
Флорида Пантерз
2.11.2018, 21:00 Регулярный чемпионат "Хартвалл Арена"
Главные тренеры
Пол Морис Боб Бонер
Вратари
Коннор Хеллебайк 57:43 (К. Хеллебайк 59:02-59:35) Роберто Луонго
1-й период
08:53 Николай Элерс (Б. Уилер)
12:35 Марк Шайфли
Евгений Дадонов (К. Яндл, В. Трочек) 14:29
Кит Яндл 16:18
17:16 Патрик Лайне (Б. Уилер, Д. Бафлин)
2-й период
23:27 Брендан Лемье
Майк I Хоффман (Н. Бьюгстад, М. Матесон) 24:59
34:37 Брендан Лемье
34:37 Брендан Лемье
Маккензи Уигар 34:37
Маккензи Уигар 34:37
Маккензи Уигар 34:37
Кит Яндл (Дж. Юбердо, Е. Дадонов) 39:34
3-й период
Фрэнк Ватрано (Дж. Юбердо) 52:15
59:02 Дастин Бафлин
Овертайм
60:00 Марк Шайфли
Статистика
23 Штрафное время 19
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 3
Лучшие игроки
К. Яндл (Флорида Пантерз), Е. Дадонов (Флорида Пантерз), Б. Уилер (Виннипег Джетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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