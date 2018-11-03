НХЛ заработала миллионы в Европе, но не хочет ехать в Россию. И зря
Матчи в Хельсинки получились сказочными.
Матчи в Хельсинки получились сказочными.
Поедание крылышек Барковым и Лайне стало чуть ли не главной темой обсуждений во время вынесенных матчей НХЛ в Хельсинки. В день второго матча мы с коллегами решили заскочить в знаменитое заведение Siipiweikot и попробовать блюдо, которое принесло Лайне
В ресторане крылышки предлагаются с разными соусами. Самый острый называется Камикадзе. Мы взяли double extra hot (второй по остроте) и чуть не умерли. Интересно, как хоккеисты справились с самым острым соусом. Мы не рискнули пробовать и так уже литр воды выпили.
На вторую игру «Флориды» с «Виннипегом» ажиотаж был таким же огромным, как и на первую. Толпы людей в подтрибунных помещениях за час до матча, к фаншопу не подойти, а атрибутику скупают как пирожки. Ассортимент, кстати, не очень большой. Например, джерси с фамилиями Дадонова, Экблада или Шайфли было не купить. Берите только Баркова и Лайне. На арене можно встретить русских. Двое молодых людей из Петербурга признались, что приехали поболеть за Дадонова, которого обожают еще со времен СКА. Нашлись и русские фанаты «Виннипега», ребята сказали, что частенько встают в четыре часа утра, чтобы посмотреть игры «Джетс».
В пятницу на лед «Хартвалла» вновь вышло три русских хоккеиста. Куликов из «Виннипега» матч пропускал, зато за «Флориду» сыграл Мамин. Максим в этом сезоне далеко не часто попадает в состав, да и очков не набирает. Главный тренер «Пантерз» Бугнер о перспективах 23-летнего русского сказал, что «он продолжает знакомиться с лигой, а чтобы ему стабильно попадать в состав, надо делать
«Флорида», конечно, в Финляндии чудила, как и по ходу всего октября. «Пожар» в обороне, нелепые удаления, нереализованные моменты. Больше пяти минут на старте матча «Виннипег» куролесил в зоне атаки и в результате забил. У «Пантерз» зажигал Дадонов — главное русское открытие этого сезона. Нет, мы до этого знали, как хорош Евгений. Но прямо сейчас он третий снайпер лиги из России.
Несмотря на все ошибки, во втором матче «Флорида»
В дни матчей НХЛ в Хельсинки постоянно шли разговоры, когда же ждать
В плане популяризации НХЛ — это отличный шаг. В России на НХЛ точно пойдут. Все упирается в деньги. В Финляндии средняя цена на билеты равнялась 130 евро (9800 рублей), за два матча лига заработала около 3, 5 миллионов евро, и это не считая выручки за атрибутику. Но надо учитывать расходы на аренду стадиона, перелеты команд и проживание. Тоже деньги немалые. Но если брать Москву и Петербург, то расходы будут примерно такие же. Проблема с билетами. Есть сомнения, что русских устроят столь высокие цены на игры. Хотя опять же, в столице найдется много фанатов, которые и за большие деньги пойдут на матч условного «Вашингтона». Идут же на концерты Мадонны или Beyonce.
Никто в открытую об этом не говорит, но, кажется, что дело в политике. Отношения России и США сложно в последнее время назвать теплыми. Вполне возможно
|Виннипег Джетс
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2:4
(2:1, 0:2, 0:1)
|Флорида Пантерз
|Пол Морис
|Боб Бонер
|Коннор Хеллебайк 57:43 (К. Хеллебайк 59:02-59:35)
|Роберто Луонго
|1-й период
|08:53
|Николай Элерс (Б. Уилер)
|12:35
|Марк Шайфли
|Евгений Дадонов (К. Яндл, В. Трочек)
|14:29
|Кит Яндл
|16:18
|17:16
|Патрик Лайне (Б. Уилер, Д. Бафлин)
|2-й период
|23:27
|Брендан Лемье
|Майк I Хоффман (Н. Бьюгстад, М. Матесон)
|24:59
|34:37
|Брендан Лемье
|34:37
|Брендан Лемье
|Маккензи Уигар
|34:37
|Маккензи Уигар
|34:37
|Маккензи Уигар
|34:37
|Кит Яндл (Дж. Юбердо, Е. Дадонов)
|39:34
|3-й период
|Фрэнк Ватрано (Дж. Юбердо)
|52:15
|59:02
|Дастин Бафлин
|Овертайм
|60:00
|Марк Шайфли
|23
|Штрафное время
|19
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|3
|К. Яндл (Флорида Пантерз), Е. Дадонов (Флорида Пантерз), Б. Уилер (Виннипег Джетс)