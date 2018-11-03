Два очка Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Виннипег» во втором матче НХЛ в Хельсинки

В составе «Флориды» голами отметились Дадонов (15-я минута), Майк Хоффман (25), Кит Яндл (40) и Фрэнк Ватрано (53). У «Виннипега» шайбы забросили Николай Элерс (9) и Патрик Лайне (18). Дадонов также отметился результативной передачей в эпизоде с голом Яндла. В текущем сезоне НХЛ на его счету 13 (6+7) очков в 11 матчах.
Во встрече также приняли участие российский защитник «Флориды» Богдан Киселевич и нападающий команды Максим Мамин. Первый хоккеист провел на площадке 12 минут 53 секунды и сделал два хита. Второй отыграл 6 минут 43 секунды, тоже закончив матч с двумя хитами.
Первой звездой встречи был признан Яндл (1+1). Второй звездой стал Дадонов (1+1), третьей — форвард «Виннипега» Блэйк Уилер (0+2).
Следующий матч «Флорида» проведет дома 9 ноября с «Эдмонтоном». «Виннипег» 10 ноября примет «Колорадо». Первая встреча команд в Хельсинки завершилась победой канадского клуба — 4:2.
На данный момент «Виннипег» занимает третье место в Западной конференции, набрав 17 очков в 14 матчах. «Флорида» расположилась на 15-й строчке Восточной конференции, имея в своем активе девять баллов после 11 игр.