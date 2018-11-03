Два очка Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Виннипег» во втором матче НХЛ в Хельсинки

Источник: AP 2018

В составе «Флориды» голами отметились Дадонов (15-я минута), Майк Хоффман (25), Кит Яндл (40) и Фрэнк Ватрано (53). У «Виннипега» шайбы забросили Николай Элерс (9) и Патрик Лайне (18). Дадонов также отметился результативной передачей в эпизоде с голом Яндла. В текущем сезоне НХЛ на его счету 13 (6+7) очков в 11 матчах.

Во встрече также приняли участие российский защитник «Флориды» Богдан Киселевич и нападающий команды Максим Мамин. Первый хоккеист провел на площадке 12 минут 53 секунды и сделал два хита. Второй отыграл 6 минут 43 секунды, тоже закончив матч с двумя хитами.

Первой звездой встречи был признан Яндл (1+1). Второй звездой стал Дадонов (1+1), третьей — форвард «Виннипега» Блэйк Уилер (0+2).

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-fla-4-wpg-2/t-277753022/c-62562403?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий матч «Флорида» проведет дома 9 ноября с «Эдмонтоном». «Виннипег» 10 ноября примет «Колорадо». Первая встреча команд в Хельсинки завершилась победой канадского клуба — 4:2.