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09:49 (мск), источник: ТАСС

Два очка Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Виннипег» во втором матче НХЛ в Хельсинки

ТАСС, 3 ноября. «Флорида» одержала победу над «Виннипегом» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Как и предыдущая игра между этими командами, встреча прошла в Хельсинки.

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Источник: AP 2018

В составе «Флориды» голами отметились Дадонов (15-я минута), Майк Хоффман (25), Кит Яндл (40) и Фрэнк Ватрано (53). У «Виннипега» шайбы забросили Николай Элерс (9) и Патрик Лайне (18). Дадонов также отметился результативной передачей в эпизоде с голом Яндла. В текущем сезоне НХЛ на его счету 13 (6+7) очков в 11 матчах.

Во встрече также приняли участие российский защитник «Флориды» Богдан Киселевич и нападающий команды Максим Мамин. Первый хоккеист провел на площадке 12 минут 53 секунды и сделал два хита. Второй отыграл 6 минут 43 секунды, тоже закончив матч с двумя хитами.

Первой звездой встречи был признан Яндл (1+1). Второй звездой стал Дадонов (1+1), третьей — форвард «Виннипега» Блэйк Уилер (0+2).

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Следующий матч «Флорида» проведет дома 9 ноября с «Эдмонтоном». «Виннипег» 10 ноября примет «Колорадо». Первая встреча команд в Хельсинки завершилась победой канадского клуба — 4:2.

На данный момент «Виннипег» занимает третье место в Западной конференции, набрав 17 очков в 14 матчах. «Флорида» расположилась на 15-й строчке Восточной конференции, имея в своем активе девять баллов после 11 игр.

Виннипег Джетс 2:4
(2:1, 0:2, 0:1)
Флорида Пантерз
2.11.2018, 21:00 Зрители: 13490 Регулярный чемпионат "Хартвалл Арена"
Главные тренеры
Пол Морис Боб Бонер
Вратари
Коннор Хеллебайк 57:43 (К. Хеллебайк 59:02-59:35) Роберто Луонго
1-й период
08:53 Николай Элерс (Б. Уилер)
12:35 Марк Шайфли
Евгений Дадонов (К. Яндл, В. Трочек) 14:29
Кит Яндл 16:18
17:16 Патрик Лайне (Б. Уилер, Д. Бафлин)
2-й период
23:27 Брендан Лемье
Майк I Хоффман (Н. Бьюгстад, М. Матесон) 24:59
34:37 Брендан Лемье
34:37 Брендан Лемье
Маккензи Уигар 34:37
Маккензи Уигар 34:37
Маккензи Уигар 34:37
Кит Яндл (Дж. Юбердо, Е. Дадонов) 39:34
3-й период
Фрэнк Ватрано (Дж. Юбердо) 52:15
59:02 Дастин Бафлин
Овертайм
60:00 Марк Шайфли
Статистика
23 Штрафное время 19
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 3
Лучшие игроки
К. Яндл (Флорида Пантерз), Е. Дадонов (Флорида Пантерз), Б. Уилер (Виннипег Джетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Флорида Пантерз
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Виннипег Джетс
НовостиМатчиСоставСтатистика
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