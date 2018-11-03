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10:08 (мск), источник: ТАСС

«Ванкувер» обыграл «Колорадо» в матче НХЛ. Задоров забросил первую шайбу в сезоне

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. «Ванкувер» одержал победу над «Колорадо» со счетом 7:6 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский защитник гостей Никита Задоров забросил свою первую шайбу в сезоне.

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Источник: AP 2018

В составе «Ванкувера» дублями отметились Брок Бесер (1-я и 26-я минуты) и Элиас Петтерссон (38, 60). Еще по одной шайбе забросили Луи Эрикссон (29), Маркус Гранлунд (51) и Деррик Пуйо (65). У «Колорадо» отличились Шелдон Драйс (22), Иэн Коул (27), Нэйтан Маккиннон (31, 59), Александр Керфут (33) и Задоров (42).

Также в матче принял участие нападающий «Колорадо» Владислав Каменев, который провел на площадке 7 минут 26 секунд и сделал два хита. У Задорова — 19 минут 51 секунда, два броска и четыре хита.

Лучшим игроком матча стал Петтерссон (2 шайбы + 3 передачи). Второй звездой признан Бесер (2+2), третьей — Маккиннон (2+1). На счету Задорова теперь два (1+1) очка в 14 матчах.

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В другой встрече игрового дня «Аризона» в овертайме обыграла «Каролину» — 4:3. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил третью шайбу в сезоне. На счету россиянина теперь 5 (3+2) очков.

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