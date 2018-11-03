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11:06 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Ванкувера» Петтерссон признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 3 ноября. /ТАСС/. Шведский нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

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Источник: AFP 2018

В ночь на субботу «Ванкувер» на своем льду в овертайме победил «Колорадо» со счетом 7:6. 19-летний Петтерссон оформил дубль и отдал три результативные передачи. Он стал самым молодым хоккеистом в истории «Ванкувера», набравшим пять очков за матч.

Канадский вратарь «Флориды» Роберто Луонго стал второй звездой дня. «Флорида» в вынесенном матче в Хельсинки обыграла «Виннипег» со счетом 4:2. Луонго отразил 32 броска из 34.

Третьей звездой дня признан австрийский форвард «Аризоны» Михаэль Грабнер. «Аризона» обыграла «Каролину» со счетом 4:3 в дополнительное время. Грабнер забросил победную шайбу в овертайме.

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