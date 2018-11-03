Нападающий «Ванкувера» Петтерссон признан первой звездой дня в НХЛ

В ночь на субботу «Ванкувер» на своем льду в овертайме победил «Колорадо» со счетом 7:6. 19-летний Петтерссон оформил дубль и отдал три результативные передачи. Он стал самым молодым хоккеистом в истории «Ванкувера», набравшим пять очков за матч.