Нападающий «Ванкувера» Петтерссон признан первой звездой дня в НХЛ
ТАСС, 3 ноября. /ТАСС/. Шведский нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.
ТАСС, 3 ноября. /ТАСС/. Шведский нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.
В ночь на субботу «Ванкувер» на своем льду в овертайме победил «Колорадо» со счетом 7:6. 19-летний Петтерссон оформил дубль и отдал три результативные передачи. Он стал самым молодым хоккеистом в истории «Ванкувера», набравшим пять очков за матч.
Канадский вратарь «Флориды» Роберто Луонго стал второй звездой дня. «Флорида» в вынесенном матче в Хельсинки обыграла «Виннипег» со счетом 4:2. Луонго отразил 32 броска из 34.
Третьей звездой дня признан австрийский форвард «Аризоны» Михаэль Грабнер. «Аризона» обыграла «Каролину» со счетом 4:3 в дополнительное время. Грабнер забросил победную шайбу в овертайме.