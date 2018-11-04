Две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Монреаль» в матче чемпионата НХЛ
ТАСС, 4 ноября. «Тампа-Бэй» обыграла «Монреаль» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 4 ноября. «Тампа-Бэй» обыграла «Монреаль» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У победителей шайбы забросили Стивен Стэмкос (14-я и 41-я минуты), Джей Ти Миллер (17) и Янни Гурд (56). В составе проигравших отличился Макс Доми (1).
Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. В этом сезоне на его счету 14 очков (5 шайб + 9 передач) в 13 матчах.
В другом матче дня «Вашингтон» дома в овертайме уступил «Далласу» со счетом 3:4. В составе хозяев одну шайбу забросил российский форвард Евгений Кузнецов. Теперь на его счету 17 (6+11) очков в 12 матчах сезона. У гостей российский нападающий Валерий Ничушкин отметился голевой передачей, которая стала для него второй в сезоне.
Результаты других встреч игрового дня:
«Айлендерс» — «Нью-Джерси» — 3:0.
«Детройт» — «Эдмонтон» — 3:4.
«Питтсбург» — «Торонто» — 0:5.
|Монреаль Канадиенс
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1:4
(1:2, 0:0, 0:2)
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|Клод Жюльен
|Джон Купер
|Кэри Прайс
|Андрей Василевский
|1-й период
|00:58
|Макс Доми
|Янни Гурд
|01:58
|11:42
|Николя Делорье
|Стивен Стэмкос (Н. Кучеров)
|13:42
|Джей.Ти. Миллер (А. Строльман)
|16:24
|2-й период
|Матье Жозеф
|27:45
|Брэйдон Коберн
|37:45
|3-й период
|Стивен Стэмкос (Н. Кучеров, А. Строльман)
|40:52
|47:28
|Томаш Татар
|53:00
|Джонатан Друэн
|Янни Гурд (Б. Пойнт, А. Строльман)
|55:57
|Брэйдон Коберн
|56:40
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Анд. Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), С. Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг), А. Строльман (Тампа-Бэй Лайтнинг)