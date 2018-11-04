Две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Монреаль» в матче чемпионата НХЛ

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. В этом сезоне на его счету 14 очков (5 шайб + 9 передач) в 13 матчах.

В другом матче дня «Вашингтон» дома в овертайме уступил «Далласу» со счетом 3:4. В составе хозяев одну шайбу забросил российский форвард Евгений Кузнецов. Теперь на его счету 17 (6+11) очков в 12 матчах сезона. У гостей российский нападающий Валерий Ничушкин отметился голевой передачей, которая стала для него второй в сезоне.