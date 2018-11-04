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10:15 (мск), источник: ТАСС

Две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Монреаль» в матче чемпионата НХЛ

ТАСС, 4 ноября. «Тампа-Бэй» обыграла «Монреаль» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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У победителей шайбы забросили Стивен Стэмкос (14-я и 41-я минуты), Джей Ти Миллер (17) и Янни Гурд (56). В составе проигравших отличился Макс Доми (1).

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. В этом сезоне на его счету 14 очков (5 шайб + 9 передач) в 13 матчах.

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче дня «Вашингтон» дома в овертайме уступил «Далласу» со счетом 3:4. В составе хозяев одну шайбу забросил российский форвард Евгений Кузнецов. Теперь на его счету 17 (6+11) очков в 12 матчах сезона. У гостей российский нападающий Валерий Ничушкин отметился голевой передачей, которая стала для него второй в сезоне.

Результаты других встреч игрового дня:

«Айлендерс» — «Нью-Джерси» — 3:0.

«Детройт» — «Эдмонтон» — 3:4.

«Питтсбург» — «Торонто» — 0:5.

Монреаль Канадиенс 1:4
(1:2, 0:0, 0:2)
Тампа-Бэй Лайтнинг
4.11.2018, 02:00 Регулярный чемпионат Centre Bell
Главные тренеры
Клод Жюльен Джон Купер
Вратари
Кэри Прайс Андрей Василевский
1-й период
00:58 Макс Доми
Янни Гурд 01:58
11:42 Николя Делорье
Стивен Стэмкос (Н. Кучеров) 13:42
Джей.Ти. Миллер (А. Строльман) 16:24
2-й период
Матье Жозеф 27:45
Брэйдон Коберн 37:45
3-й период
Стивен Стэмкос (Н. Кучеров, А. Строльман) 40:52
47:28 Томаш Татар
53:00 Джонатан Друэн
Янни Гурд (Б. Пойнт, А. Строльман) 55:57
Брэйдон Коберн 56:40
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Анд. Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), С. Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг), А. Строльман (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
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