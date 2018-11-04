Гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения «Далласу», у Овечкина «-2»
«Даллас Старз» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Даллас Старз» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча прошла на арене «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0) в пользу гостей.
Автором победной шайбы в овертайме стал Джейсон Дикинсон. В составе «Вашингтона» голом отметился Евгений Кузнецов. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин окончил матч с показателем «-2».
Российский нападающий «Далласа» Валерий Ничушкин провёл на льду 13 минут, нанёс два броска в створ ворот, заблокировал два броска и отметился передачей.
В параллельной встрече «Нью-Йорк Айлендерс» одержал пятую победу кряду, уверенно обыграв «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Джордан Эберле, Джош Бейли и Скотт Мейфилд. Голкипер хозяев Томас Грайсс оформил
Еще в одной встрече «Эдмонтон Ойлерз» в гостях обыграл «Детройт Ред Уингз» (4:3) благодаря дублю Кайла Бродзяка. Лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами.
|Вашингтон Кэпиталз
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3:4 ОТ
(0:2, 2:1, 1:0)
|Даллас Старз
|Тодд Рирден
|Джим Монтгомери
|Брэйден Холтби
|Бен Бишоп 60:41 (Б. Бишоп 60:59)
|1-й период
|Джейсон Спецца (Дж. Смит)
|10:51
|Тайлер Питлик
|11:01
|Блэйк Комо
|16:46
|2-й период
|20:38
|Никлас II Бэкстрем (А. Бураковски, М. Кемпны)
|23:11
|Брэйден Холтби
|26:44
|Ти. Джей. Оши
|Джейми Бенн (Дж. Спецца, В. Ничушкин)
|30:36
|32:31
|Бретт Коннолли (Л. Эллер, Д. Яшкин)
|Джейсон Дикинсон
|38:41
|3-й период
|Роман Полак
|46:39
|47:57
|Евгений Кузнецов (Ти.Дж. Оши, Н. Бэкстрем)
|Овертайм
|Тайлер Сегин
|60:59
|Джейсон Дикинсон
|63:17
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Дж. Дикинсон (Даллас Старз), Дж. Спецца (Даллас Старз), Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз)