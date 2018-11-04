Гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения «Далласу», у Овечкина «-2»

Встреча прошла на арене «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0) в пользу гостей.

Автором победной шайбы в овертайме стал Джейсон Дикинсон. В составе «Вашингтона» голом отметился Евгений Кузнецов. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин окончил матч с показателем «-2».

Российский нападающий «Далласа» Валерий Ничушкин провёл на льду 13 минут, нанёс два броска в створ ворот, заблокировал два броска и отметился передачей.

В параллельной встрече «Нью-Йорк Айлендерс» одержал пятую победу кряду, уверенно обыграв «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Джордан Эберле, Джош Бейли и Скотт Мейфилд. Голкипер хозяев Томас Грайсс оформил шат-аут, отразив 35 бросков.