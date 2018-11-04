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10:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения «Далласу», у Овечкина «-2»

«Даллас Старз» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Встреча прошла на арене «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0) в пользу гостей.

Автором победной шайбы в овертайме стал Джейсон Дикинсон. В составе «Вашингтона» голом отметился Евгений Кузнецов. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин окончил матч с показателем «-2».

Российский нападающий «Далласа» Валерий Ничушкин провёл на льду 13 минут, нанёс два броска в створ ворот, заблокировал два броска и отметился передачей.

В параллельной встрече «Нью-Йорк Айлендерс» одержал пятую победу кряду, уверенно обыграв «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Джордан Эберле, Джош Бейли и Скотт Мейфилд. Голкипер хозяев Томас Грайсс оформил шат-аут, отразив 35 бросков.

Еще в одной встрече «Эдмонтон Ойлерз» в гостях обыграл «Детройт Ред Уингз» (4:3) благодаря дублю Кайла Бродзяка. Лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами.

Вашингтон Кэпиталз 3:4 ОТ
(0:2, 2:1, 1:0)
Даллас Старз
4.11.2018, 02:00 Регулярный чемпионат Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд Рирден Джим Монтгомери
Вратари
Брэйден Холтби Бен Бишоп 60:41 (Б. Бишоп 60:59)
1-й период
Джейсон Спецца (Дж. Смит) 10:51
Тайлер Питлик 11:01
Блэйк Комо 16:46
2-й период
20:38 Никлас II Бэкстрем (А. Бураковски, М. Кемпны)
23:11 Брэйден Холтби
26:44 Ти. Джей. Оши
Джейми Бенн (Дж. Спецца, В. Ничушкин) 30:36
32:31 Бретт Коннолли (Л. Эллер, Д. Яшкин)
Джейсон Дикинсон 38:41
3-й период
Роман Полак 46:39
47:57 Евгений Кузнецов (Ти.Дж. Оши, Н. Бэкстрем)
Овертайм
Тайлер Сегин 60:59
Джейсон Дикинсон 63:17
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Дикинсон (Даллас Старз), Дж. Спецца (Даллас Старз), Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз)
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Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
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