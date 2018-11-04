«Сент-Луис» разгромно проиграл «Миннесоте», у Тарасенко передача

Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась с разгромным счётом 5:1 (3:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уайлд» Ник Силер, в активе которого 3 (1+2) очка. По два балла за результативность набрали Эрик Фер (1+1) и Джордан Гринвей (0+2).

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 16 минут 6 секунд, нанёс четыре броска, совершил 3 силовых приёма и отметился результативной передачей.