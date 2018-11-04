«Сент-Луис» разгромно проиграл «Миннесоте», у Тарасенко передача
«Миннесота Уайлд» победила «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Миннесота Уайлд» победила «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уайлд» Ник Силер, в активе которого 3 (1+2) очка. По два балла за результативность набрали Эрик Фер (1+1) и Джордан Гринвей (0+2).
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 16 минут 6 секунд, нанёс четыре броска, совершил 3 силовых приёма и отметился результативной передачей.
В параллельной встрече «Нэшвилл Предаторз» дома обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 1:0. Единственную шайбу в матче забросил Роман Йози. Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне оформил
|Сент-Луис Блюз
|
1:5
(1:3, 0:1, 0:1)
|Миннесота Уайлд
|Майк Йео
|Брюс Будро
|Джейк Аллен
|Деван Дубник
|1-й период
|Эрик Стаал (Н. Силер)
|04:42
|Ник Силер (Ч. Койл, Дж. Гринуэй)
|05:27
|08:16
|Александр Стин
|Джордан Гринуэй
|11:02
|11:32
|Райан О`Райлли (В. Тарасенко, В. Данн)
|Джей Ти Браун (Э. Фер)
|18:09
|18:59
|Патрик Марун
|Маркус Фолиньо
|18:59
|2-й период
|26:26
|Тайлер Бозак
|35:32
|Мэтью Дамба (Мик. Гранлунд, Дж. Гринуэй)
|35:32
|37:57
|Джоэль Эдмундсон
|3-й период
|Эрик Фер (М. Фолиньо, Н. Силер)
|49:15
|10
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Н. Силер (Миннесота Уайлд), Дж. Гринуэй (Миннесота Уайлд), М. Дамба (Миннесота Уайлд)