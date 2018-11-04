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10:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сент-Луис» разгромно проиграл «Миннесоте», у Тарасенко передача

«Миннесота Уайлд» победила «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась с разгромным счётом 5:1 (3:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уайлд» Ник Силер, в активе которого 3 (1+2) очка. По два балла за результативность набрали Эрик Фер (1+1) и Джордан Гринвей (0+2).

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 16 минут 6 секунд, нанёс четыре броска, совершил 3 силовых приёма и отметился результативной передачей.

В параллельной встрече «Нэшвилл Предаторз» дома обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 1:0. Единственную шайбу в матче забросил Роман Йози. Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне оформил шат-аут, отразив 26 бросков.

Сент-Луис Блюз 1:5
(1:3, 0:1, 0:1)
Миннесота Уайлд
4.11.2018, 03:00 Регулярный чемпионат Enterprise Center
Главные тренеры
Майк Йео Брюс Будро
Вратари
Джейк Аллен Деван Дубник
1-й период
Эрик Стаал (Н. Силер) 04:42
Ник Силер (Ч. Койл, Дж. Гринуэй) 05:27
08:16 Александр Стин
Джордан Гринуэй 11:02
11:32 Райан О`Райлли (В. Тарасенко, В. Данн)
Джей Ти Браун (Э. Фер) 18:09
18:59 Патрик Марун
Маркус Фолиньо 18:59
2-й период
26:26 Тайлер Бозак
35:32
Мэтью Дамба (Мик. Гранлунд, Дж. Гринуэй) 35:32
37:57 Джоэль Эдмундсон
3-й период
Эрик Фер (М. Фолиньо, Н. Силер) 49:15
Статистика
10 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Н. Силер (Миннесота Уайлд), Дж. Гринуэй (Миннесота Уайлд), М. Дамба (Миннесота Уайлд)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Миннесота Уайлд
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