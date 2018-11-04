Скромный русский вратарь оторвался в хоккейной столице мира. День Андрея Василевского в Монреале

Пока Сергей Бобровский продолжает мучиться в «Коламбусе», пытаясь как-то соединить мысли о новом контракте с хоккеем и не обращать внимание на открытую критику руководства, звание лучшего российского вратаря в Национальной хоккейной лиги уходит от него все дальше. Уходит, естественно, не само, в этой роли постепенно осваивается 24-летний кипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.

Уже по итогам прошлого сезона воспитанник уфимского хоккея попал в число претендентов на «Везина Трофи» и пусть в июне этот приз по совокупности заслуг Пекке Ринне из «Нэвшилла», уже сама номинация на самую престижную вратарскую награду в НХЛ говорит о многом. Впрочем, сам Андрей отнесся к итогам голосования генеральных менеджером очень адекватно.

Одного хорошего сезона недостаточно, чтобы считаться элитой. Для этого надо провести на суперстабильном уровне пять-шесть сезонов. Кому нужен вратарь, который стабильно отыграл один сезон, а потом стал «катать вату»? Надо работать дальше. Андрей Василевский, голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Андрей — парень скромный, а вот один из его предшественников в сильнейшей лиге мира, российский вратарь Илья Брызгалов в формулировках не стеснялся никогда. В начале нынешней регулярки он дал максимально высокую оценку своему коллеге.

Считаю Василевского лучшим вратарем НХЛ, он ужасно талантливый. Парень еще будет расти во всех смыслах. Очень большой и быстрый. Как говорят в Америке, full package, то есть упакован по полной программе. Илья Брызгалов, экс-вратарь клубов НХЛ

¬В октябре кипер «Тампы» слова Брызгалова несколько раз подтверждал. Он отразил 42 броска в матче с «Флоридой» и стал его первой звездой, остановил «Коламбус» с Артемием Панариным, приблизился к рекорду «Лайтнинг» по гостевым сухарям, став лучшим хоккеистом игрового дня по итогам встречи с «Колорадо», а также в компании Фредерика Андерсена из «Торонто» и Юусе Сароса из «Нэшвилла» возглавил список самых побеждающих вратарей этого чемпионата. Впечатляет? Два сэйва Андрея еще и попали в топ-10 лучших спасений прошлой недели — тоже достижение, как ни крути.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/YLv8qOIVON0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ноябрь начался для Василевского с не самого удачного матча против «Нэшвилла», в котором «Тампа» проиграла со счетом 1:4, дважды пропустив в последней пятиминутке (последний гол был забит уже в пустые ворота). Но в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени «Молнии» по полной реабилитировались за то поражение в хоккейной столице мира. Победу для них добыл именно русский вратарь.

Андрей отразил 34 броска из 35 и вчистую выиграл противостояние с канадским голкипером «Канидиенс» Кори Прайсом, работы у которого было ровно столько же. Один из сэйвов Василевского снова сможет претендовать на попадание в различные хит-парады.

А в единственной пропущенной шайбе его вины нет.

Надо ли говорить, кого признали первой звездой этого матча.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/_8ui4z8eSBo?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хорош в этот вечер был и российский форвард «Тампы» Никита Кучеров. В первом периоде он вывел Стивена Стэмкоса на идеальную позицию.

А в третьем еще раз очень своевременно поделился шайбой со своим канадским партнером.

«Тампа» побеждает 4:1 и лидирует в турирной таблице Восточной конференции.