Скромный русский вратарь оторвался в хоккейной столице мира. День Андрея Василевского в Монреале
34 сэйва и звание первой звезды матча.
34 сэйва и звание первой звезды матча.
Пока Сергей Бобровский продолжает мучиться в «Коламбусе», пытаясь
Уже по итогам прошлого сезона воспитанник уфимского хоккея попал в число претендентов на «Везина Трофи» и пусть в июне этот приз по совокупности заслуг Пекке Ринне из «Нэвшилла», уже сама номинация на самую престижную вратарскую награду в НХЛ говорит о многом. Впрочем, сам Андрей отнесся к итогам голосования генеральных менеджером очень адекватно.
Одного хорошего сезона недостаточно, чтобы считаться элитой. Для этого надо провести на суперстабильном уровне
пять-шестьсезонов. Кому нужен вратарь, который стабильно отыграл один сезон, а потом стал «катать вату»? Надо работать дальше.
Андрей — парень скромный, а вот один из его предшественников в сильнейшей лиге мира, российский вратарь Илья Брызгалов в формулировках не стеснялся никогда. В начале нынешней регулярки он дал максимально высокую оценку своему коллеге.
Считаю Василевского лучшим вратарем НХЛ, он ужасно талантливый. Парень еще будет расти во всех смыслах. Очень большой и быстрый. Как говорят в Америке, full package, то есть упакован по полной программе.
¬В октябре кипер «Тампы» слова Брызгалова несколько раз подтверждал. Он отразил 42 броска в матче с «Флоридой» и стал его первой звездой, остановил «Коламбус» с Артемием Панариным, приблизился к рекорду «Лайтнинг» по гостевым сухарям, став лучшим хоккеистом игрового дня по итогам встречи с «Колорадо», а также в компании Фредерика Андерсена из «Торонто» и Юусе Сароса из «Нэшвилла» возглавил список самых побеждающих вратарей этого чемпионата. Впечатляет? Два сэйва Андрея еще и попали в топ-10 лучших спасений прошлой недели — тоже достижение, как ни крути.
Ноябрь начался для Василевского с не самого удачного матча против «Нэшвилла», в котором «Тампа» проиграла со счетом 1:4, дважды пропустив в последней пятиминутке (последний гол был забит уже в пустые ворота). Но в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени «Молнии» по полной реабилитировались за то поражение в хоккейной столице мира. Победу для них добыл именно русский вратарь.
Андрей отразил 34 броска из 35 и вчистую выиграл противостояние с канадским голкипером «Канидиенс» Кори Прайсом, работы у которого было ровно столько же. Один из сэйвов Василевского снова сможет претендовать на попадание в различные
А в единственной пропущенной шайбе его вины нет.
Надо ли говорить, кого признали первой звездой этого матча.
Хорош в этот вечер был и российский форвард «Тампы» Никита Кучеров. В первом периоде он вывел Стивена Стэмкоса на идеальную позицию.
А в третьем еще раз очень своевременно поделился шайбой со своим канадским партнером.
«Тампа» побеждает 4:1 и лидирует в турирной таблице Восточной конференции.
|Монреаль Канадиенс
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1:4
(1:2, 0:0, 0:2)
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|Клод Жюльен
|Джон Купер
|Кэри Прайс
|Андрей Василевский
|1-й период
|00:58
|Макс Доми
|Янни Гурд
|01:58
|11:42
|Николя Делорье
|Стивен Стэмкос (Н. Кучеров)
|13:42
|Джей.Ти. Миллер (А. Строльман)
|16:24
|2-й период
|Матье Жозеф
|27:45
|Брэйдон Коберн
|37:45
|3-й период
|Стивен Стэмкос (Н. Кучеров, А. Строльман)
|40:52
|47:28
|Томаш Татар
|53:00
|Джонатан Друэн
|Янни Гурд (Б. Пойнт, А. Строльман)
|55:57
|Брэйдон Коберн
|56:40
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Анд. Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), С. Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг), А. Строльман (Тампа-Бэй Лайтнинг)