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10:30 (мск), источник: Sport24

Скромный русский вратарь оторвался в хоккейной столице мира. День Андрея Василевского в Монреале

34 сэйва и звание первой звезды матча.

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Пока Сергей Бобровский продолжает мучиться в «Коламбусе», пытаясь как-то соединить мысли о новом контракте с хоккеем и не обращать внимание на открытую критику руководства, звание лучшего российского вратаря в Национальной хоккейной лиги уходит от него все дальше. Уходит, естественно, не само, в этой роли постепенно осваивается 24-летний кипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.

Уже по итогам прошлого сезона воспитанник уфимского хоккея попал в число претендентов на «Везина Трофи» и пусть в июне этот приз по совокупности заслуг Пекке Ринне из «Нэвшилла», уже сама номинация на самую престижную вратарскую награду в НХЛ говорит о многом. Впрочем, сам Андрей отнесся к итогам голосования генеральных менеджером очень адекватно.

Одного хорошего сезона недостаточно, чтобы считаться элитой. Для этого надо провести на суперстабильном уровне пять-шесть сезонов. Кому нужен вратарь, который стабильно отыграл один сезон, а потом стал «катать вату»? Надо работать дальше.
Андрей Василевский, голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Андрей — парень скромный, а вот один из его предшественников в сильнейшей лиге мира, российский вратарь Илья Брызгалов в формулировках не стеснялся никогда. В начале нынешней регулярки он дал максимально высокую оценку своему коллеге.

Считаю Василевского лучшим вратарем НХЛ, он ужасно талантливый. Парень еще будет расти во всех смыслах. Очень большой и быстрый. Как говорят в Америке, full package, то есть упакован по полной программе.
Илья Брызгалов, экс-вратарь клубов НХЛ

¬В октябре кипер «Тампы» слова Брызгалова несколько раз подтверждал. Он отразил 42 броска в матче с «Флоридой» и стал его первой звездой, остановил «Коламбус» с Артемием Панариным, приблизился к рекорду «Лайтнинг» по гостевым сухарям, став лучшим хоккеистом игрового дня по итогам встречи с «Колорадо», а также в компании Фредерика Андерсена из «Торонто» и Юусе Сароса из «Нэшвилла» возглавил список самых побеждающих вратарей этого чемпионата. Впечатляет? Два сэйва Андрея еще и попали в топ-10 лучших спасений прошлой недели — тоже достижение, как ни крути.

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Ноябрь начался для Василевского с не самого удачного матча против «Нэшвилла», в котором «Тампа» проиграла со счетом 1:4, дважды пропустив в последней пятиминутке (последний гол был забит уже в пустые ворота). Но в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени «Молнии» по полной реабилитировались за то поражение в хоккейной столице мира. Победу для них добыл именно русский вратарь.

Андрей отразил 34 броска из 35 и вчистую выиграл противостояние с канадским голкипером «Канидиенс» Кори Прайсом, работы у которого было ровно столько же. Один из сэйвов Василевского снова сможет претендовать на попадание в различные хит-парады.

А в единственной пропущенной шайбе его вины нет.

Надо ли говорить, кого признали первой звездой этого матча.

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Хорош в этот вечер был и российский форвард «Тампы» Никита Кучеров. В первом периоде он вывел Стивена Стэмкоса на идеальную позицию.

А в третьем еще раз очень своевременно поделился шайбой со своим канадским партнером.

«Тампа» побеждает 4:1 и лидирует в турирной таблице Восточной конференции.

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Монреаль Канадиенс 1:4
(1:2, 0:0, 0:2)
Тампа-Бэй Лайтнинг
4.11.2018, 02:00 Регулярный чемпионат Centre Bell
Главные тренеры
Клод Жюльен Джон Купер
Вратари
Кэри Прайс Андрей Василевский
1-й период
00:58 Макс Доми
Янни Гурд 01:58
11:42 Николя Делорье
Стивен Стэмкос (Н. Кучеров) 13:42
Джей.Ти. Миллер (А. Строльман) 16:24
2-й период
Матье Жозеф 27:45
Брэйдон Коберн 37:45
3-й период
Стивен Стэмкос (Н. Кучеров, А. Строльман) 40:52
47:28 Томаш Татар
53:00 Джонатан Друэн
Янни Гурд (Б. Пойнт, А. Строльман) 55:57
Брэйдон Коберн 56:40
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Анд. Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), С. Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг), А. Строльман (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Монреаль Канадиенс
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