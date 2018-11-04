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10:57 (мск), источник: Sport24

У Овечкина и его клуба — чемпионский отходняк. Обладатели Кубка Стэнли проиграли три раза за неделю

Теперь «Вашингтон» сгорел «Далласу» без Радулова.

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У «Вашингтон Кэпиталз» — проблемы. Теперь об этом можно говорить абсолютно уверенно. Если в первой половине октября, когда действующие обладатели Кубка Стэнли чередовали победы и поражения, можно было подумать, что команда вкатывается в чемпионат, то сейчас, после трех неудач за неделю, диагноз понятен — избежать вполне традиционных для постемпионского сезона сложностей Овечкину и компании не удалось.

О том, как колбасит «Столичных» можно судить по двум последним играм. В Монреале они горели 1:3 к 23-й минуте, к концу второго периода уже вели в счете, а в итоге проиграли 4:6, умудрившись пропустить два шайбы за две секунды. Неоднозначной та игра получилась и для капитана «Вашингтона» — Ови оформил дубль, но уходил со льда с показателем полезности «-2», пусть его прямой вины в этом и не было.

В субботу «Кэпиталз» впервые сыграли дома после турне по Канаде — в Вашингтон приехал «Даллас», который продолжает справляться без травмированного Александра Радулова. Чемпион НХЛ снова выдал не матч, а американские горки.

Для начала хозяева привезли себе два гола в течение десяти секунд первого периода. Мэтт Никсанен обрезался неудобной передачей вдоль синей линии, которую почему-то решил проигнорировать Овечкин.

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А Брэйден Холтби тут же сделал подарок Тайлеру Питлику.

Вторую двадцатиминутку «Вашингтон» начал с чумового гола в исполнении Никласа Бэкстрема, который проверил Бена Бишопа выстрелом с острого угла.

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Но в середине игрового отрезка «Даллас» забил снова — Овечкин, который снова закончил матч с показателем полезности «-2», со стороны наблюдал, как его партнеры не смогли вывести шайбу из зоны и были в два паса разобраны Валерием Ничушкиным, Джейсоном Спеццой и Джейми Бенном.

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В итоге, одно очко для «Кэпиталз» спас Евгений Кузнецов, который взял пример с Бэкстрема и в третьем периоде упаковал шайбу под перекладину почти с нулевого угла.

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В овертайме «Столичные» организовали буллит в собственные ворота, который потащил Холтби, но вскоре навыки катания на коньках неожиданно оставили Якуба Врану. Что это — если не чемпионский отходняк?

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В 12 матчах сезона «Вашингтон» победил всего 5 раз и на данный момент находится за пределами зоны плей-офф. До конца регулярного чемпионата еще семь десятков матчей, но лучшей команде лиги по итогам прошлого сезона нужно поскорее приводить в себя порядок. Наблюдать за сегодняшними «Кэпиталз» весело только при одном условии — если на результаты этой команды тебе совершенно плевать.

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Вашингтон Кэпиталз 3:4 ОТ
(0:2, 2:1, 1:0)
Даллас Старз
4.11.2018, 02:00 Регулярный чемпионат Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд Рирден Джим Монтгомери
Вратари
Брэйден Холтби Бен Бишоп 60:41 (Б. Бишоп 60:59)
1-й период
Джейсон Спецца (Дж. Смит) 10:51
Тайлер Питлик 11:01
Блэйк Комо 16:46
2-й период
20:38 Никлас II Бэкстрем (А. Бураковски, М. Кемпны)
23:11 Брэйден Холтби
26:44 Ти. Джей. Оши
Джейми Бенн (Дж. Спецца, В. Ничушкин) 30:36
32:31 Бретт Коннолли (Л. Эллер, Д. Яшкин)
Джейсон Дикинсон 38:41
3-й период
Роман Полак 46:39
47:57 Евгений Кузнецов (Ти.Дж. Оши, Н. Бэкстрем)
Овертайм
Тайлер Сегин 60:59
Джейсон Дикинсон 63:17
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Дикинсон (Даллас Старз), Дж. Спецца (Даллас Старз), Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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