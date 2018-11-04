У Овечкина и его клуба — чемпионский отходняк. Обладатели Кубка Стэнли проиграли три раза за неделю

У «Вашингтон Кэпиталз» — проблемы. Теперь об этом можно говорить абсолютно уверенно. Если в первой половине октября, когда действующие обладатели Кубка Стэнли чередовали победы и поражения, можно было подумать, что команда вкатывается в чемпионат, то сейчас, после трех неудач за неделю, диагноз понятен — избежать вполне традиционных для постемпионского сезона сложностей Овечкину и компании не удалось.

О том, как колбасит «Столичных» можно судить по двум последним играм. В Монреале они горели 1:3 к 23-й минуте, к концу второго периода уже вели в счете, а в итоге проиграли 4:6, умудрившись пропустить два шайбы за две секунды. Неоднозначной та игра получилась и для капитана «Вашингтона» — Ови оформил дубль, но уходил со льда с показателем полезности «-2», пусть его прямой вины в этом и не было.

В субботу «Кэпиталз» впервые сыграли дома после турне по Канаде — в Вашингтон приехал «Даллас», который продолжает справляться без травмированного Александра Радулова. Чемпион НХЛ снова выдал не матч, а американские горки.

Для начала хозяева привезли себе два гола в течение десяти секунд первого периода. Мэтт Никсанен обрезался неудобной передачей вдоль синей линии, которую почему-то решил проигнорировать Овечкин.

А Брэйден Холтби тут же сделал подарок Тайлеру Питлику.

Вторую двадцатиминутку «Вашингтон» начал с чумового гола в исполнении Никласа Бэкстрема, который проверил Бена Бишопа выстрелом с острого угла.

Но в середине игрового отрезка «Даллас» забил снова — Овечкин, который снова закончил матч с показателем полезности «-2», со стороны наблюдал, как его партнеры не смогли вывести шайбу из зоны и были в два паса разобраны Валерием Ничушкиным, Джейсоном Спеццой и Джейми Бенном.

В итоге, одно очко для «Кэпиталз» спас Евгений Кузнецов, который взял пример с Бэкстрема и в третьем периоде упаковал шайбу под перекладину почти с нулевого угла.

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В овертайме «Столичные» организовали буллит в собственные ворота, который потащил Холтби, но вскоре навыки катания на коньках неожиданно оставили Якуба Врану. Что это — если не чемпионский отходняк?

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/YdjJqU3h98E?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В 12 матчах сезона «Вашингтон» победил всего 5 раз и на данный момент находится за пределами зоны плей-офф. До конца регулярного чемпионата еще семь десятков матчей, но лучшей команде лиги по итогам прошлого сезона нужно поскорее приводить в себя порядок. Наблюдать за сегодняшними «Кэпиталз» весело только при одном условии — если на результаты этой команды тебе совершенно плевать.