У Овечкина и его клуба — чемпионский отходняк. Обладатели Кубка Стэнли проиграли три раза за неделю
Теперь «Вашингтон» сгорел «Далласу» без Радулова.
Теперь «Вашингтон» сгорел «Далласу» без Радулова.
У «Вашингтон Кэпиталз» — проблемы. Теперь об этом можно говорить абсолютно уверенно. Если в первой половине октября, когда действующие обладатели Кубка Стэнли чередовали победы и поражения, можно было подумать, что команда вкатывается в чемпионат, то сейчас, после трех неудач за неделю, диагноз понятен — избежать вполне традиционных для постемпионского сезона сложностей Овечкину и компании не удалось.
О том, как колбасит «Столичных» можно судить по двум последним играм. В Монреале они горели 1:3 к 23-й минуте, к концу второго периода уже вели в счете, а в итоге проиграли 4:6, умудрившись пропустить два шайбы за две секунды. Неоднозначной та игра получилась и для капитана «Вашингтона» — Ови оформил дубль, но уходил со льда с показателем полезности «-2», пусть его прямой вины в этом и не было.
В субботу «Кэпиталз» впервые сыграли дома после турне по Канаде — в Вашингтон приехал «Даллас», который продолжает справляться без травмированного Александра Радулова. Чемпион НХЛ снова выдал не матч, а американские горки.
Для начала хозяева привезли себе два гола в течение десяти секунд первого периода. Мэтт Никсанен обрезался неудобной передачей вдоль синей линии, которую
А Брэйден Холтби тут же сделал подарок Тайлеру Питлику.
Вторую двадцатиминутку «Вашингтон» начал с чумового гола в исполнении Никласа Бэкстрема, который проверил Бена Бишопа выстрелом с острого угла.
Но в середине игрового отрезка «Даллас» забил снова — Овечкин, который снова закончил матч с показателем полезности «-2», со стороны наблюдал, как его партнеры не смогли вывести шайбу из зоны и были в два паса разобраны Валерием Ничушкиным, Джейсоном Спеццой и Джейми Бенном.
В итоге, одно очко для «Кэпиталз» спас Евгений Кузнецов, который взял пример с Бэкстрема и в третьем периоде упаковал шайбу под перекладину почти с нулевого угла.
В овертайме «Столичные» организовали буллит в собственные ворота, который потащил Холтби, но вскоре навыки катания на коньках неожиданно оставили Якуба Врану. Что это — если не чемпионский отходняк?
В 12 матчах сезона «Вашингтон» победил всего 5 раз и на данный момент находится за пределами зоны
|Вашингтон Кэпиталз
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3:4 ОТ
(0:2, 2:1, 1:0)
|Даллас Старз
|Тодд Рирден
|Джим Монтгомери
|Брэйден Холтби
|Бен Бишоп 60:41 (Б. Бишоп 60:59)
|1-й период
|Джейсон Спецца (Дж. Смит)
|10:51
|Тайлер Питлик
|11:01
|Блэйк Комо
|16:46
|2-й период
|20:38
|Никлас II Бэкстрем (А. Бураковски, М. Кемпны)
|23:11
|Брэйден Холтби
|26:44
|Ти. Джей. Оши
|Джейми Бенн (Дж. Спецца, В. Ничушкин)
|30:36
|32:31
|Бретт Коннолли (Л. Эллер, Д. Яшкин)
|Джейсон Дикинсон
|38:41
|3-й период
|Роман Полак
|46:39
|47:57
|Евгений Кузнецов (Ти.Дж. Оши, Н. Бэкстрем)
|Овертайм
|Тайлер Сегин
|60:59
|Джейсон Дикинсон
|63:17
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Дж. Дикинсон (Даллас Старз), Дж. Спецца (Даллас Старз), Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз)