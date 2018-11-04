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11:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Калгари» одержал волевую победу над «Чикаго», забив трижды за пять минут

«Калгари Флэймз» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Встреча прошла на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась со счётом 5:3 (1:2, 1:1, 3:0) в пользу хозяев. Решающей в матче стала третья четверть, в которой хозяева одержали победу с преимуществом в 3 шайбы.

Дублем в составе победителей отметился Шон Монахан. Трижды ассистировал партнёрам Элиас Линдхольм. По два балла за результативность набрали Микаэль Баклунд (1+1) и Джонни Годро (0+2). Голкипер «Блэкхоукс» Кори Кроуфорд отразил 36 бросков из 40.

Российский нападающий «Чикаго» Артём Анисимов провёл на льду 18 минут 9 секунд и окончил матч с показателем полезности «-2».

В параллельной встрече «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Заброшенными шайбами в матче отметились: Брэд Хант, Райан Ривз и Уильям Каррье. Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри оформил шат-аут, отразив 34 броска.

Россияне Андрей Свечников и Валентин Зыков очков не набрали.

Калгари Флэймз 5:3
(1:2, 1:1, 3:0)
Чикаго Блэкхокс
4.11.2018, 05:00 Регулярный чемпионат Scotiabank Saddledome
Главные тренеры
Билл Питерс Джоэль Кенневилль
Вратари
Давид Риттих Кори Кроуфорд 57:46 (К. Кроуфорд 59:01-59:27)
1-й период
Данкан Кит 02:14
Данкан Кит 02:14
04:46 Шон Монахэн (Дж. Годро, Э. Линдхольм)
12:46 Михаэл Фролик
13:36 Трэвис Хэмоник
Джонатан Тэйвз (П. Кейн, Б. Сибрук) 13:57
Ян Рутта (А. Мартинсен, А. Фортин) 19:33
2-й период
21:16 Давид Риттих
Брэндон Саад (А. Дебринкэт, Х. Йокихарью) 32:41
38:26 Мэттью Ткачак (Т. Хэмоник, М. Баклунд)
3-й период
Андреас Мартинсен 42:13
53:59 Шон Монахэн (Дж. Годро, Э. Линдхольм)
55:05 Михаэл Фролик (С. Беннетт)
58:15 Марк Джиордано
59:01 п.в. Микаэль Баклунд (Э. Линдхольм)
Статистика
8 Штрафное время 17
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Ш. Монахэн (Калгари Флэймз), Дж. Годро (Калгари Флэймз), М. Ткачак (Калгари Флэймз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Калгари Флэймз
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