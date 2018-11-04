«Калгари» одержал волевую победу над «Чикаго», забив трижды за пять минут

Встреча прошла на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась со счётом 5:3 (1:2, 1:1, 3:0) в пользу хозяев. Решающей в матче стала третья четверть, в которой хозяева одержали победу с преимуществом в 3 шайбы.

Дублем в составе победителей отметился Шон Монахан. Трижды ассистировал партнёрам Элиас Линдхольм. По два балла за результативность набрали Микаэль Баклунд (1+1) и Джонни Годро (0+2). Голкипер «Блэкхоукс» Кори Кроуфорд отразил 36 бросков из 40.

Российский нападающий «Чикаго» Артём Анисимов провёл на льду 18 минут 9 секунд и окончил матч с показателем полезности «-2».

В параллельной встрече «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Заброшенными шайбами в матче отметились: Брэд Хант, Райан Ривз и Уильям Каррье. Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри оформил шат-аут, отразив 34 броска.