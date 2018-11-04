«Калгари» одержал волевую победу над «Чикаго», забив трижды за пять минут
«Калгари Флэймз» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Калгари Флэймз» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча прошла на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась со счётом 5:3 (1:2, 1:1, 3:0) в пользу хозяев. Решающей в матче стала третья четверть, в которой хозяева одержали победу с преимуществом в 3 шайбы.
Дублем в составе победителей отметился Шон Монахан. Трижды ассистировал партнёрам Элиас Линдхольм. По два балла за результативность набрали Микаэль Баклунд (1+1) и Джонни Годро (0+2). Голкипер «Блэкхоукс» Кори Кроуфорд отразил 36 бросков из 40.
Российский нападающий «Чикаго» Артём Анисимов провёл на льду 18 минут 9 секунд и окончил матч с показателем полезности «-2».
В параллельной встрече «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Заброшенными шайбами в матче отметились: Брэд Хант, Райан Ривз и Уильям Каррье. Голкипер «Вегаса»
Россияне Андрей Свечников и Валентин Зыков очков не набрали.
|Калгари Флэймз
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5:3
(1:2, 1:1, 3:0)
|Чикаго Блэкхокс
|Билл Питерс
|Джоэль Кенневилль
|Давид Риттих
|Кори Кроуфорд 57:46 (К. Кроуфорд 59:01-59:27)
|1-й период
|Данкан Кит
|02:14
|Данкан Кит
|02:14
|04:46
|Шон Монахэн (Дж. Годро, Э. Линдхольм)
|12:46
|Михаэл Фролик
|13:36
|Трэвис Хэмоник
|Джонатан Тэйвз (П. Кейн, Б. Сибрук)
|13:57
|Ян Рутта (А. Мартинсен, А. Фортин)
|19:33
|2-й период
|21:16
|Давид Риттих
|Брэндон Саад (А. Дебринкэт, Х. Йокихарью)
|32:41
|38:26
|Мэттью Ткачак (Т. Хэмоник, М. Баклунд)
|3-й период
|Андреас Мартинсен
|42:13
|53:59
|Шон Монахэн (Дж. Годро, Э. Линдхольм)
|55:05
|Михаэл Фролик (С. Беннетт)
|58:15
|Марк Джиордано
|59:01
|п.в.
|Микаэль Баклунд (Э. Линдхольм)
|8
|Штрафное время
|17
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Ш. Монахэн (Калгари Флэймз), Дж. Годро (Калгари Флэймз), М. Ткачак (Калгари Флэймз)