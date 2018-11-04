«Лос-Анджелес» победил «Коламбус» в матче НХЛ. Ковальчук отметился передачей
ТАСС, 4 ноября. «Лос-Анджелес» обыграл «Коламбус» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 4 ноября. «Лос-Анджелес» обыграл «Коламбус» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Алекс Айафалло (13-я минута), Джефф Картер (31), Анже Копитар (48) и Дастин Браун (49). У проигравших отличился Зак Веренски (41).
Российский форвард хозяев Илья Ковальчук провел на площадке 15 минут 53 секунды и отметился результативной передачей на Картера. Всего на его счету в нынешнем сезоне 11 очков (4 шайбы + 7 передач). Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 29, его партнер по команде форвард Артемий Панарин результативными действиями за 17 минут 52 секунды на площадке не отметился, закончив встречу с показателем полезности «-2».
«Лос-Анджелес» занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе девять очков в 13 матчах. «Коламбус» располагается на восьмом месте на Востоке с 14 очками в 13 играх.
В следующем матче «Лос-Анджелес» 7 ноября дома примет «Анахайм», «Коламбус» 5 ноября в гостях также сыграет с «Анахаймом».
В другом матче дня «Сан-Хосе» дома в овертайме победил «Филадельфию» со счетом 4:3. Российский защитник гостей Иван Проворов отметился результативной передачей.
|Лос-Анджелес Кингз
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4:1
(1:0, 1:0, 2:1)
|Коламбус Блю Джэкетс
|Джон Стивенс
|Джон Торторелла
|Джек Кэмпбелл 11:34 (Дж. Кэмпбелл 12:03)
|Сергей Бобровский
|1-й период
|00:48
|Джефф Картер
|Райан Мюррей
|05:45
|12:03
|Алекс Иафалло (Д. Браун, Дж. Картер)
|13:36
|Дион Фанеф
|Ник Фолиньо
|13:36
|18:26
|Джейк Маззин
|2-й период
|Оливер Бьоркстранд
|20:46
|27:54
|Джейк Маззин
|Джош Андерсон
|28:43
|30:10
|Джефф Картер (И. Ковальчук, Д. Даути)
|3-й период
|Зак Веренски (Б. Дженнер, Дж. Андерсон)
|40:29
|Дэвид Савар
|42:44
|47:31
|Илья Ковальчук
|47:44
|Анже Копитар (Д. Браун, Д. Даути)
|48:43
|б
|Дастин Браун
|56:08
|Мэтт Лафф
|15
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Дж. Картер (Лос-Анджелес Кингз), Д. Браун (Лос-Анджелес Кингз), Дж. Кэмпбелл (Лос-Анджелес Кингз)