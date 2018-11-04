«Лос-Анджелес» победил «Коламбус» в матче НХЛ. Ковальчук отметился передачей

Источник: AP 2018

В составе победителей шайбы забросили Алекс Айафалло (13-я минута), Джефф Картер (31), Анже Копитар (48) и Дастин Браун (49). У проигравших отличился Зак Веренски (41).

Российский форвард хозяев Илья Ковальчук провел на площадке 15 минут 53 секунды и отметился результативной передачей на Картера. Всего на его счету в нынешнем сезоне 11 очков (4 шайбы + 7 передач). Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 29, его партнер по команде форвард Артемий Панарин результативными действиями за 17 минут 52 секунды на площадке не отметился, закончив встречу с показателем полезности «-2».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/spfW0RtOnH0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Лос-Анджелес» занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе девять очков в 13 матчах. «Коламбус» располагается на восьмом месте на Востоке с 14 очками в 13 играх.

В следующем матче «Лос-Анджелес» 7 ноября дома примет «Анахайм», «Коламбус» 5 ноября в гостях также сыграет с «Анахаймом».