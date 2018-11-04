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11:07 (мск), источник: ТАСС

«Лос-Анджелес» победил «Коламбус» в матче НХЛ. Ковальчук отметился передачей

ТАСС, 4 ноября. «Лос-Анджелес» обыграл «Коламбус» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2018

В составе победителей шайбы забросили Алекс Айафалло (13-я минута), Джефф Картер (31), Анже Копитар (48) и Дастин Браун (49). У проигравших отличился Зак Веренски (41).

Российский форвард хозяев Илья Ковальчук провел на площадке 15 минут 53 секунды и отметился результативной передачей на Картера. Всего на его счету в нынешнем сезоне 11 очков (4 шайбы + 7 передач). Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 29, его партнер по команде форвард Артемий Панарин результативными действиями за 17 минут 52 секунды на площадке не отметился, закончив встречу с показателем полезности «-2».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Лос-Анджелес» занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе девять очков в 13 матчах. «Коламбус» располагается на восьмом месте на Востоке с 14 очками в 13 играх.

В следующем матче «Лос-Анджелес» 7 ноября дома примет «Анахайм», «Коламбус» 5 ноября в гостях также сыграет с «Анахаймом».

В другом матче дня «Сан-Хосе» дома в овертайме победил «Филадельфию» со счетом 4:3. Российский защитник гостей Иван Проворов отметился результативной передачей.

Лос-Анджелес Кингз 4:1
(1:0, 1:0, 2:1)
Коламбус Блю Джэкетс
4.11.2018, 05:30 Регулярный чемпионат Staples Center
Главные тренеры
Джон Стивенс Джон Торторелла
Вратари
Джек Кэмпбелл 11:34 (Дж. Кэмпбелл 12:03) Сергей Бобровский
1-й период
00:48 Джефф Картер
Райан Мюррей 05:45
12:03 Алекс Иафалло (Д. Браун, Дж. Картер)
13:36 Дион Фанеф
Ник Фолиньо 13:36
18:26 Джейк Маззин
2-й период
Оливер Бьоркстранд 20:46
27:54 Джейк Маззин
Джош Андерсон 28:43
30:10 Джефф Картер (И. Ковальчук, Д. Даути)
3-й период
Зак Веренски (Б. Дженнер, Дж. Андерсон) 40:29
Дэвид Савар 42:44
47:31 Илья Ковальчук
47:44 Анже Копитар (Д. Браун, Д. Даути)
48:43 б Дастин Браун
56:08 Мэтт Лафф
Статистика
15 Штрафное время 13
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Картер (Лос-Анджелес Кингз), Д. Браун (Лос-Анджелес Кингз), Дж. Кэмпбелл (Лос-Анджелес Кингз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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