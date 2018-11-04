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11:48 (мск), источник: Р-Спорт

«Нэшвилл» продлил контракт с лучшим голкипером регулярного сезона НХЛ-2017/18

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Клуб НХЛ «Нэшвилл» подписал новый контракт с финским голкипером Пеккой Ринне, сообщается на официальном сайте команды.

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Как отмечается в сообщении, соглашение с 36-летним финном действует до конца сезона-2020/21, по условиям контракта за два последних года хоккеист заработает десять миллионов долларов.

Ринее является рекордсменом «Нэшвилла» среди голкиперов по количеству проведенных матчей в регулярных чемпионатах (574), побед (316), среднему проценту отраженных бросков (91,9) и игр «на ноль» (53). Финский вратарь, в НХЛ выступавший только за «Нэшвилл», в прошлом сезоне стал обладателем награды «Везина Трофи», вручаемой лучшему голкиперу по итогам регулярного чемпионата.

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