«Нэшвилл» продлил контракт с лучшим голкипером регулярного сезона НХЛ-2017/18
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Клуб НХЛ «Нэшвилл» подписал новый контракт с финским голкипером Пеккой Ринне, сообщается на официальном сайте команды.
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Клуб НХЛ «Нэшвилл» подписал новый контракт с финским голкипером Пеккой Ринне, сообщается на официальном сайте команды.
Как отмечается в сообщении, соглашение с 36-летним финном действует до конца сезона-2020/21, по условиям контракта за два последних года хоккеист заработает десять миллионов долларов.
Ринее является рекордсменом «Нэшвилла» среди голкиперов по количеству проведенных матчей в регулярных чемпионатах (574), побед (316), среднему проценту отраженных бросков (91,9) и игр «на ноль» (53). Финский вратарь, в НХЛ выступавший только за «Нэшвилл», в прошлом сезоне стал обладателем награды «Везина Трофи», вручаемой лучшему голкиперу по итогам регулярного чемпионата.