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12:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Маршан против симуляции. Любитель лизать соперников высмеял симулянта

Судьи не оценили.

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Помните Брэда Маршана, который любил лизать соперников, выводя их таким образом из равновесия? Форвард «Бостон Брюинз» не обладает безупречной репутацией. Даже после предупреждения со стороны НХЛ Маршан продолжил свои странные поступки, чем заработал себе справедливое амплуа «игрока-крысы».

Но на этот раз горбоносый форвард «мишек» выступил на стороне добра. В матче с «Нэшвиллом» Маршан преподал урок честной игры, показав всем, насколько недопустима симуляция нарушений. На последних секундах первого периода Брэд боролся у борта за шайбу с форвардом «хищников» Колтоном Сиссонсом и поднял высоко клюшку. По лицу Сиссонсу Маршан не попал, но нападающий «Нэшвилла» схватился за лицо, чем убедил арбитров. Судьи выписали Маршану поначалу только малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой, но Брэд принялся изображать и пародировать соперника, поразив всех своими актёрскими способностями.

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Это был тот самый случай, когда репутация сработала против Маршана. После первого «урока актёрского мастерства» судьи выписали форварду «Бостона» малый штраф за неспортивное поведение, а затем ещё 10 дисциплинарных минут. Итого — 14 минут штрафа, которых, по хорошему, не должно было быть в принципе.

«После этого выступления Маршана можно записывать в академию искусств. После удаления он вытащил ещё одного кролика из своей шляпы, и усаживаясь на скамейку штрафников, сделал всё, чтобы впечатлить Сиссонса. Три раза он показал, что думает о сопернике, это было забавно. Лучшие голливудские ужимки Маршана привели к тому, что он получил 10-минутный штраф и удаление за неспортивное поведение», — отметил автор NBC Sports Скотт Биллек.

«Самое смешное в этом, что после матча арбитры наверняка убедились в своей ошибке, но ничего, как всегда, не изменилось. Сиссонса следовало бы оштрафовать за то, что он приукрасил нарушение на себе, но штрафные минуты “Брюинз” уже никто не отменит», — считает автор блога Stanley Cup of Chowder Дэн Райан.

Стоит добавить, что матч «Бостон» проиграл со счётом 0:1, но все штрафные минуты, выписанные Маршану, были удачно «убиты» спецбригадой меньшинства.

Нэшвилл Предаторз 1:0
(1:0, 0:0, 0:0)
Бостон Брюинз
4.11.2018, 03:00 Регулярный чемпионат Bridgestone Arena
Главные тренеры
Питер Лавиолетт Брюс Кэссиди
Вратари
Пекка Ринне Ярослав Галак 57:58
1-й период
Брэндон Карло 12:02
14:49 Роман Йоси (Р. Эллис, Н. Бонино)
14:56 Янник Вебер
Ноэль Аккьяри 17:10
Брэд Маршан 19:58
Брэд Маршан 19:58
Брэд Маршан 19:58
2-й период
24:18 Райан Хартман
28:51 Кевин Фиала
37:47 Микка Саломяки
Стивен Кэмпфер 39:56
Статистика
8 Штрафное время 20
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
П. Ринне (Нэшвилл Предаторз), Р. Йоси (Нэшвилл Предаторз), Н. Бонино (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нэшвилл Предаторз
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